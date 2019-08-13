Героини Хичкока (фотогалерея)

Исполнилось 120 лет со дня рождения выдающегося кинорежиссера Альфреда Хичкока. В главных женских ролях он предпочитал снимать холодных элегантных блондинок. Вот некоторые из них.
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