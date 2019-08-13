 Героини Хичкока (фотогалерея) | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 13.08.2019

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Культура и стиль жизни

Героини Хичкока (фотогалерея)

Исполнилось 120 лет со дня рождения выдающегося кинорежиссера Альфреда Хичкока. В главных женских ролях он предпочитал снимать холодных элегантных блондинок. Вот некоторые из них.

  • Героини Хичкока: Бетти Балфур

    Блондинки Хичкока

    Бетти Балфур

    Уже в своих первых картинах, в эпоху немого кино, Альфред Хичкок предпочитал снимать блондинок. В фильме "Шампанское" главную роль сыграла Бетти Балфур. Отец героини, богатый продавец шампанского, объявляет себя банкротом, чтобы научить избалованную, испорченную дочь саму зарабатывать на жизнь. Британская актриса Бетти Балфур считалась в те времена самой популярной кинозвездой страны.

  • Героини Хичкока: Сильвия Сидни

    Блондинки Хичкока

    Сильвия Сидни

    Сильвия Сидни, урожденная София Косова (ее отцом был эмигрант из Российской империи Виктор Косов), сыграла главную роль в фильме Хичкока "Саботаж". Ее карьера актрисы оказалась успешней этой картины, которая особых восторгов у зрителей не вызвала. Сильвия Сидни снималась вплоть до середины 1990-х годов и удостоена звезды на голливудской "Аллее славы".

  • Героини Хичкока: Ким Новак

    Блондинки Хичкока

    Ким Новак

    Ким Новак попала на главную роль в фильме 1958 года "Головокружение" ("Vertigo") случайно: актриса, которую выбрал Хичкок, забеременела. Поначалу мэтр был крайне недоволен Новак. Его раздражало, что у нее слишком много собственных идей. Особого успеха фильм поначалу не имел. Но сегодня Американская киноакадемия считает его одним из лучших детективов в истории кино.

  • Героини Хичкока: Вера Майлз

    Блондинки Хичкока

    Вера Майлз

    Фильм "Психо" - еще один шедевр Хичкока. И в нем главная героиня - блондинка. Психологический хоррор, снятый в 1960 году, имел огромный кассовый успех и получил четыре номинации на "Оскара". "У нее есть стиль и ум", - сказал Хичкок о Вере Майлз в одном из интервью. Что весьма неожиданно: своих актрис (за исключением Грейс Келли) мэтр хвалил редко.

  • Героини Хичкока: Грейс Келли

    Блондинки Хичкока

    Грейс Келли

    Грейс Келли была воплощением элегантной и холодной красоты, которую Хичкок так любил в своих героинях. Она была чуть ли не единственной его актрисой, которую он не мучил и которой не хамил на съемках. Идеальная хичкоковская блондинка сыграла в трех его фильмах: "В случае убийства набирайте "М", "Окно во двор" и "Поймать вора".

  • Героини Хичкока: Грейс Келли

    Блондинки Хичкока

    Грейс Келли

    В 1955 году Грейс Келли снялась вместе с Кэри Грантом в фильме "Поймать вора". Съемки проходили на Лазурном берегу. Результатом стал не только великолепный романтический детектив, но и роман кинозвезды с князем Монако Ренье. Грейс Келли вышла за него замуж, стала княгиней Грацией Патрицией, и ее карьера в кино закончилась.

  • Героини Хичкока: Типпи Хедрен

    Блондинки Хичкока

    Типпи Хедрен

    Вот кого Хичкок мучил на съемках страшно (и она потом об этом рассказала), - актрису Типпи Хедрен. В фильме "Марни" (1964), где ее партнером был Шон Коннери, она сыграла, по словам Хичкока, "психопатку и клептоманку, у которой фобия секса". После этого неизменно отказывалась от предложений Хичкока, который был очень зол на нее. Из-за этого ее карьера в кино почти прекратилась.

  • Героини Хичкока: Типпи Хедрен

    Блондинки Хичкока

    Типпи Хедрен

    До "Марни" Типпи Хедрен снялась в одном из самых знаменитых фильмов Альфреда Хичкока - "Птицы". Режиссер, не предупредив актрису, несколько раз выпускал на нее в замкнутой студии воронов, чтобы выражение ужаса на ее лице получилось естественней. Но Типпи терпела и смотрела на мэтра восторженно, как на этом снимке: фильм имел большой успех и принес актрисе "Золотой глобус".

  • Героини Хичкока: Мэдлин Кэрролл

    Блондинки Хичкока

    Мэдлин Кэрролл

    Мучил режиссер и Мэдлин Кэрролл, сыгравшую главную роль в фильме "39 ступеней" (1935). Первая их совместная сцена с Робертом Донатом, с которым до этого она даже не была знакома, - бегство героев, прикованных друг к другу наручниками. После съемок Хичкок сказал, что потерял ключ от наручников, и Мэдлин с Робертом так проходили до вечера. Хичкок считал, что это поможет им лучше вжиться в образ.

  • Героини Хичкока: Дорис Дэй

    Блондинки Хичкока

    Дорис Дэй

    В этой кульминационной сцене из фильма "Человек, который слишком много знал" Дорис Дэй кажется рыжей. На самом деле она тоже была светлой блондинкой. Песня "Что будет, то будет" ("Whatever Will Be, Will Be", которую она исполнила в этой картине, получила "Оскара". Фильм являлся цветным ремейком одноименного фильма Хичкока 1934 года, и поклонники мэтра до сих пор спорят о том, какой из них лучше.

    Автор: Ефим Шуман


  • Героини Хичкока: Бетти Балфур

    Блондинки Хичкока

    Бетти Балфур

    Уже в своих первых картинах, в эпоху немого кино, Альфред Хичкок предпочитал снимать блондинок. В фильме "Шампанское" главную роль сыграла Бетти Балфур. Отец героини, богатый продавец шампанского, объявляет себя банкротом, чтобы научить избалованную, испорченную дочь саму зарабатывать на жизнь. Британская актриса Бетти Балфур считалась в те времена самой популярной кинозвездой страны.

  • Героини Хичкока: Сильвия Сидни

    Блондинки Хичкока

    Сильвия Сидни

    Сильвия Сидни, урожденная София Косова (ее отцом был эмигрант из Российской империи Виктор Косов), сыграла главную роль в фильме Хичкока "Саботаж". Ее карьера актрисы оказалась успешней этой картины, которая особых восторгов у зрителей не вызвала. Сильвия Сидни снималась вплоть до середины 1990-х годов и удостоена звезды на голливудской "Аллее славы".

  • Героини Хичкока: Ким Новак

    Блондинки Хичкока

    Ким Новак

    Ким Новак попала на главную роль в фильме 1958 года "Головокружение" ("Vertigo") случайно: актриса, которую выбрал Хичкок, забеременела. Поначалу мэтр был крайне недоволен Новак. Его раздражало, что у нее слишком много собственных идей. Особого успеха фильм поначалу не имел. Но сегодня Американская киноакадемия считает его одним из лучших детективов в истории кино.

  • Героини Хичкока: Вера Майлз

    Блондинки Хичкока

    Вера Майлз

    Фильм "Психо" - еще один шедевр Хичкока. И в нем главная героиня - блондинка. Психологический хоррор, снятый в 1960 году, имел огромный кассовый успех и получил четыре номинации на "Оскара". "У нее есть стиль и ум", - сказал Хичкок о Вере Майлз в одном из интервью. Что весьма неожиданно: своих актрис (за исключением Грейс Келли) мэтр хвалил редко.

  • Героини Хичкока: Грейс Келли

    Блондинки Хичкока

    Грейс Келли

    Грейс Келли была воплощением элегантной и холодной красоты, которую Хичкок так любил в своих героинях. Она была чуть ли не единственной его актрисой, которую он не мучил и которой не хамил на съемках. Идеальная хичкоковская блондинка сыграла в трех его фильмах: "В случае убийства набирайте "М", "Окно во двор" и "Поймать вора".

  • Героини Хичкока: Грейс Келли

    Блондинки Хичкока

    Грейс Келли

    В 1955 году Грейс Келли снялась вместе с Кэри Грантом в фильме "Поймать вора". Съемки проходили на Лазурном берегу. Результатом стал не только великолепный романтический детектив, но и роман кинозвезды с князем Монако Ренье. Грейс Келли вышла за него замуж, стала княгиней Грацией Патрицией, и ее карьера в кино закончилась.

  • Героини Хичкока: Типпи Хедрен

    Блондинки Хичкока

    Типпи Хедрен

    Вот кого Хичкок мучил на съемках страшно (и она потом об этом рассказала), - актрису Типпи Хедрен. В фильме "Марни" (1964), где ее партнером был Шон Коннери, она сыграла, по словам Хичкока, "психопатку и клептоманку, у которой фобия секса". После этого неизменно отказывалась от предложений Хичкока, который был очень зол на нее. Из-за этого ее карьера в кино почти прекратилась.

  • Героини Хичкока: Типпи Хедрен

    Блондинки Хичкока

    Типпи Хедрен

    До "Марни" Типпи Хедрен снялась в одном из самых знаменитых фильмов Альфреда Хичкока - "Птицы". Режиссер, не предупредив актрису, несколько раз выпускал на нее в замкнутой студии воронов, чтобы выражение ужаса на ее лице получилось естественней. Но Типпи терпела и смотрела на мэтра восторженно, как на этом снимке: фильм имел большой успех и принес актрисе "Золотой глобус".

  • Героини Хичкока: Мэдлин Кэрролл

    Блондинки Хичкока

    Мэдлин Кэрролл

    Мучил режиссер и Мэдлин Кэрролл, сыгравшую главную роль в фильме "39 ступеней" (1935). Первая их совместная сцена с Робертом Донатом, с которым до этого она даже не была знакома, - бегство героев, прикованных друг к другу наручниками. После съемок Хичкок сказал, что потерял ключ от наручников, и Мэдлин с Робертом так проходили до вечера. Хичкок считал, что это поможет им лучше вжиться в образ.

  • Героини Хичкока: Дорис Дэй

    Блондинки Хичкока

    Дорис Дэй

    В этой кульминационной сцене из фильма "Человек, который слишком много знал" Дорис Дэй кажется рыжей. На самом деле она тоже была светлой блондинкой. Песня "Что будет, то будет" ("Whatever Will Be, Will Be", которую она исполнила в этой картине, получила "Оскара". Фильм являлся цветным ремейком одноименного фильма Хичкока 1934 года, и поклонники мэтра до сих пор спорят о том, какой из них лучше.

    Автор: Ефим Шуман


 

Смотрите также:

  • Одри Хепбёрн на вручении премии Оскар в 1954 году

    Первая красавица Голливуда

    "Оскар", 1954 год

    С фильма "Римские каникулы" началась звездная карьера Одри Хепбёрн в Голливуде. За главную роль в этой картине она получила самую престижную кинопремию планеты. А получала она "Оскара" в платье от Юбера де Живанши.

  • Принцесса Анна

    Первая красавица Голливуда

    Принцесса Анна

    Одри Хепбёрн было 24 года, когда ее пригласили в Голливуд - на главную роль в фильме "Римские каникулы" (1953). Она сыграла в нем принцессу Анну. Ее партнером был Грегори Пек, исполнивший роль репортера. С появлением картины на экранах молодая Одри в одночасье стала звездой.

  • Холли Голайтли

    Первая красавица Голливуда

    Холли Голайтли

    В роли Холли Голайтли в фильме "Завтрак у Тиффани" (1961) Одри Хепбёрн стала просто иконой стиля. Женщины всего мира копировали ее наряд - маленькое черное платье чуть ниже колена, без рукавов. Одри сыграла одинокую девушку из глубинки, приехавшую покорять Нью-Йорк. Композиция "Moon River" ("Лунная река"), исполненная актрисой в этой ленте, была удостоена "Оскара" в номинации "Лучшая песня года".

  • Женщина с мундштуком

    Первая красавица Голливуда

    Женщина с мундштуком

    Именно в фильме "Завтрак у Тиффани" Одри Хепбёрн создала неотразимый образ элегантной загадочной женщины с мундштуком, диадемой в волосах, оголенными плечами. И кинокритики, и поклонники были в восторге.

  • Жижи

    Первая красавица Голливуда

    Жижи

    Одри едва исполнилось 20 лет, когда она начала сниматься в кино. Хотя на самом деле девушка мечтала петь и танцевать. И мечта сбылась: в 1952 году Одри утвердили на главную роль в бродвейском мюзикле "Жижи". За эту работу ее удостоили престижной театральной премии. И сразу же актрисой заинтересовался Голливуд.

  • Сестра Люк

    Первая красавица Голливуда

    Сестра Люк

    В драме "История монахини" (1959) Одри Хепберн сыграла девушку, постоянно сомневавшуюся в себе и стремившуюся помогать людям. С одной стороны, она считает, что затворничество и спасение человеческих жизней - это ее призвание. С другой стороны, монахиня не в силах следовать строгим правилам религиозного Ордена. По оценке критиков, в этой сложной роли Одри раскрыла весь свой талант.

  • Николь Бонне

    Первая красавица Голливуда

    Николь Бонне

    Детективная комедия "Как украсть миллион" снималась в Париже. На сей раз Одри перевоплотилась в Николь Бонне, дочь фальсификатора произведений искусства. Дочь разрывается: с одной стороны, ей нужно спасти оказавшегося на грани разоблачения симпатичного и талантливого папу, который копирует картины гениев и зарабатывает на этом немалые деньги, с другой - она влюблена в напавшего на его след сыщика.

  • Сьюзи Хендрикс

    Первая красавица Голливуда

    Сьюзи Хендрикс

    Героиня триллера "Дождись темноты" - женщина, лишившаяся зрения в результате автокатастрофы. Случайно в руки Сьюзи Хендрикс попадает кукла с героиновой начинкой. За игрушкой охотится жестокий преступник. Одри Хепбёрн великолепно справилась с ролью слепой девушки, которая борется за выживание. Критики взахлеб хвалили ее за отточенную мимику и пластику.

  • Карен Райт

    Первая красавица Голливуда

    Карен Райт

    Героини фильма "Детский час" (1961), молоденькие учительницы-подруги Карен Райт (Одри Хепбёрн) и Марта Доби (Ширли Маклейн), открывают частную школу для девочек. У учебного заведения безукоризненная репутация. Но как-то одна из учениц распространяет слух о том, что Карен и Марта - лесбиянки. Имя школы опозорено, жизнь учительниц сломана.

  • Регина Ламперт

    Первая красавица Голливуда

    Регина Ламперт

    Имена партнеров Одри Хепбёрн по работе в кино говорят сами за себя: Гэри Купер, Грегори Пек, Хамфри Богарт, Фред Астер, Питер О'Тул, Берт Ланкастер. Актрисе довелось поработать и с Кэри Грантом. Он был вдвое старше ее, но в комедии "Шарада" (1963), где они исполнили главные роли, этого совершенно не было заметно. За свою работу в "Шараде" оба артиста удостоены премии "Золотой глобус".

  • Прекрасная леди

    Первая красавица Голливуда

    Прекрасная леди

    Сама актриса красавицей себя не считала. Ей казалось, что у нее кривоватые зубы, слишком большие уши и широкие ступни. Она и не думала, что с "такой" внешностью ей доведется работать в кино. Тем не менее в ее послужном списке - 30 кинофильмов и почти столько же премий, в том числе один "Оскар".

    Автор: Наталия Королева, Зильке Вюнш


Контекст

5 легендарных звезд без "Оскара" (фотогалерея)

От Мэрилин Монро до Альфреда Хичкока - целый ряд знаменитостей Голливуда так и не удостоились заветной премии. Не везло с "Оскаром" и некоторым известным деятелям европейского кино.  

Звезда Голливуда Дорис Дэй скончалась на 98-м году жизни

Знаменитая актриса и певица 1950-60-х годов Дорис Дэй умерла в своем доме в Калифорнии. Как сообщили в основанном ей фонде по защите животных, у актрисы было серьезное воспаление легких. (13.05.2019)  

Лучшая женская кинороль: от монахини до проститутки

В Берлинском музее кино и телевидения представлены 73 обладательницы "Оскара". Выставка "Best Actress" приглашает на увлекательный экскурс в историю культуры, моды и нравов. (28.01.2016)  

Роми Шнайдер: 20 мгновений из жизни великой актрисы

23 сентября исполнилось 80 лет со дня рождения Роми Шнайдер - выдающейся немецко-французской актрисы. На ее счету - более 60 фильмов, среди которых - ленты лучших европейских и американских режиссеров. (23.09.2018)  

Катрин Денёв и ее звездные партнеры (фото)

Великолепной актрисе и роковой блондинке Катрин Денёв исполнилось 75 лет. Ее всегда окружали красивые мужчины - и на экране, и в жизни. (22.10.2018)  

Фильм о Холокосте: "пропавшего Хичкока" покажут широкой публике

Как и другие режиссеры Альфред Хичкок не мог оставить без внимания преступления нацистов. Его фильм об освобождении концлагеря, найденный в архивах, будет отреставрирован. (20.01.2014)  

"Детективные отели" Германии ждут любителей острых ощущений

Очнуться среди ночи от душераздирающих криков, окунуться в атмосферу тревоги и леденящего ужаса, - испытание не для слабонервных. Но желающих переночевать в первом в Германии "детективном отеле", тем не менее, хватает. (11.10.2010)  

Блондинки Хичкока

Исполнилось 120 лет со дня рождения выдающегося кинорежиссера Альфреда Хичкока. В главных женских ролях он предпочитал снимать холодных элегантных блондинок. Вот некоторые из них. (13.08.2019)  

Первая красавица Голливуда

В 1950-60-е годы необычайно красивая и безумно талантливая Одри Хепбёрн была одной из наиболее часто фотографируемых женщин на планете. А кинозвездой ее сделали эти роли. (06.07.2015)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Вавилон-Берлин третий сезон: как отбирали актеров на съемки в сериале  

Интерактивное кино  

Кинокритик Антон Долин о хорошем и плохом кино и успокоительном броме для Путина и Навального  

Реклама

Культура и стиль жизни  

Книги  

История  

Учеба и карьера  

По Германии  

Фоторепортажи  

Кадр за кадром  

Сервис

RSS-ленты  

Рассылки  

Twitter: новости DW

Telegram: канал DW

Facebook: сообщество DW

''В контакте'': клуб DW

''В контакте'': учеба и карьера