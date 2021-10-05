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Герман Греф

Председатель правления Сбербанка РФ.

Председатель правления российского Сбербанка входит в тройку самых высокооплачиваемых глав компаний в России. В 2015 году он получил 11 млн долларов. Список возглавили руководитель "Газпрома" Алексей Миллер и президент "Роснефти" Игорь Сечин.

Россияне из "Досье Пандоры" (05.10.2021) 05.10.2021

В "Досье Пандоры", подготовленном международным консорциумом журналистов-расследователей, упоминаются и несколько очень известных в России имен. Об объемах и значении обнародованной информации нашему московскому корреспонденту Сергею Дику рассказал генеральный директор "Transparency international - Россия" Илья Шуманов.

Что прятали в офшорах близкие к Кремлю фигуранты "Досье Пандоры". DW Новости (04.10.2021) 04.10.2021

Журналистское расследование "Досье Пандоры" о владельцах офшоров, связанных в том числе с известными мировыми политиками и просто весьма влиятельными людьми, является крупнейшей утечкой данных в истории. С активами в офшорах им удалось связать и несколько очень известных в России имен.

German Gref, Leiter der Sparbank; Moskau, Januar 2012; Copyright: DW/Artem Khan

Глава Сбербанка Греф оценил падение ВВП России в 2020 году в 3,4 процента 14.02.2021

Спад российской экономики по результатам 2020 года составит, по мнению главы Сбербанка, 3,4 процента. Однако он считает такие результаты "очень неплохими в сравнении с другими странами".
15.02.2019 Founder of the Baring Vostok private equity group Michael Calvey, who was detained on suspicion of fraud, sits inside a defendants' cage as he attends a court hearing in Moscow, Russia February 15, 2019. REUTERS/Tatyana Makeyeva

Комментарий: Путин, космонавт Леонов и судьба инвестора в России 16.02.2019

Владимир Путин не арестовывал Майкла Калви, но президент вскормил правящий класс, который губит не только Baring Vostok, но и всю российскую экономику, убежден Константин Эггерт
Russia's Prime Minister and President-elect Vladimir Putin drinks from a cup after addressing the parliament at the Russian State Duma in Moscow, April 11, 2012. Several opposition deputies walked out of Russia's lower house of parliament on Wednesday in protest at comments by Prime Minister Vladimir Putin about a dispute over a local election that has triggered a hunger strike. REUTERS/Maxim Shemetov (RUSSIA - Tags: POLITICS)

Путин "автоматически" возглавил список самых влиятельных россиян по версии Forbes 30.08.2018

Путин, Греф, Миллер, Сечин и Медведев возглавляют рейтинг Forbes влиятельных россиян. В числе критериев оценки влиятельности - близость к Путину.
ST PETERSBURG, RUSSIA - SEPTEMBER 19, 2016: A Sberbank branch. Peter Kovalev/TASS |

Сбербанк уйдет из ряда стран Европы 22.09.2017

Причинами решения глава банка Герман Греф называет сложность работы в условиях санкций ЕС и надзора Европейским центральным банком.
Die Bilder wurden von unserem Korrespondenten Artjom Khan in Moskau am 18.01 gemacht. Anlass: Gaidar-Wirtschaftsforum in Moskau.

Сбербанку и Грефу предъявлен многомиллионный иск в суде США 25.01.2017

Истец утверждает, что Герман Греф и другие ответчики вступили в преступный сговор с целью рейдерского захвата "Павловскгранита". Первое слушание по делу назначено на 20 апреля.
Rosneft CEO Igor Sechin (L) and Alexei Miller, the head of Russian gas giant Gazprom, chat as they wait for the address by Russian President Vladimir Putin at the international businessmen gathering ahead of a summit of leaders of the 21-member Asia-Pacific Cooperation (APEC) in Russia's eastern port of Vladivostok in this September 7, 2012 file photo. An offer by Gazprom to help rival Rosneft salvage an Arctic oil project shows how tightly sanctions have bound Russia's political and business elite together in the Ukraine crisis - an unintended consequence of the West's punitive measures. To match Insight UKRAINE-CRISIS/ENERGY-RUSSIA REUTERS/Sergei Karpukhin/Files (RUSSIA - Tags: ENERGY BUSINESS POLITICS)

Миллер и Сечин возглавили рейтинг самых дорогих глав компаний России 24.11.2016

Руководители "Газпрома" и "Роснефти" Алексей Миллер и Игорь Сечин вновь оказались лидерами списка самых высокооплачиваемых топ-менеджеров российских компаний. Forbes оценил их вознаграждение в 17,7 млн и 13 млн долларов.
An einer Öl-Pumpstation bei Chanti-Mansisk wird das bei der Förderung ebenfalls zu Tage tretende Gas abgefackelt, aufgenommen am 27.05.2010. Foto. Matthias Tödt

Герман Греф предрекает конец нефтяной эпохи 04.10.2016

Глава российского Сбербанка считает, что запасы нефти в РФ закончатся к тридцатым годам. Чтобы избежать связанных с этим потрясений, надо диверсифицировать экономику.
WIRTSCHAFT Druck von Rubel-Banknoten in Perm PERM, RUSSIA. DECEMBER 4, 2014. A woman counting 1000 ruble banknotes at Perm Printing Factory. Vladimir Smirnov/TASS +++ (C) Imago/Itar-Tass/V. Smirnov

Комментарий: "Госкапитализм по-русски" в политическом тупике 15.07.2016

Кремль ни за что не откажется от тотального контроля над экономикой. Значит, российская экономическая политика обречена на бесполезные полумеры, а граждане - на новый прессинг государства, считает Константин Эггерт.
Die Bilder wurden von unserem Korrespondenten Artjom Khan in Moskau am 18.01 gemacht. Anlass: Gaidar-Wirtschaftsforum in Moskau.

Правительство РФ готовится к нефти по 25 долларов за баррель 13.01.2016

Первый вице-премьер Игорь Шувалов поручил министерствам разработать сценарии развития при стоимости нефти в 25,35 и 45 долларов за баррель. Это поручение было дано в устной форме.
WIRTSCHAFT Druck von Rubel-Banknoten in Perm PERM, RUSSIA. DECEMBER 4, 2014. An employee packing 1000 ruble banknotes at Perm Printing Factory. Vladimir Smirnov/TASS +++ (C) Imago/Itar-Tass/V. Smirnov

Сбербанк готовится к цене на нефть в 25 долларов 12.01.2016

При стоимости нефти 25 долларов за баррель курс американской валюты превысит 80 рублей, заявил Герман Греф. Он добавил, что не верит в восстановление прежнего уровня жизни.
German Gref, Leiter der Sparbank; Moskau, Januar 2012; Copyright: DW/Artem Khan

Греф предсказал европейским банкам непростое будущее 03.01.2016

В интервью газете The Financial Times глава Сбербанка подверг критике регуляторную политику Европейского центробанка и назвал три основные проблемы, стоящие перед экономикой России.
Russland Moskau Roter Platz Kreml Erfassungsdatum 17.12.2010 Memo extern - Dateigröße 3.713 MB Bildgröße 36.637 MB Größe in Pixel (b x h) 4288 x 2848 Farbtiefe 24 Farbraum RGB Farbigkeit 4C Format - Quelle picture alliance Fotograf

Комментарий: Кремль в поисках "плана Б" 11.12.2015

Только снятие западных санкций способно помочь России относительно быстро стабилизировать экономическую ситуацию, пишет в комментарии для DW российский журналист Константин Эггерт.
***ACHTUNG: Bild nur zur aktuellen Berichterstattung über die abgebildete Seite verwenden!!!*** Quelle: https://www.facebook.com/russia.usembassy/photos/a.109928132395558.23473.109926109062427/940481849340178/?type=3&theater

Блогозрение: "Искренне Ваш, Госдеп", или Как "Известия" поскользнулись на собственной лжи 20.11.2015

История с продолжением о том, является ли Вячеслав Володин геем, и ответ Госдепа США на статью на эту тему в "Известиях" стали событием недели в Сети.
Bildnummer: 53826140 Datum: 10.04.2009 Copyright: imago/Hansjörg Hörseljau Moskau, RUS, Russland, 10.04.09: Zentrale der Russischen Zentralbank in Moskau Russland Europa kbdig xkg 2009 quer Highlight o0 Wirtschaft Banken Gebäude außen Außenansicht

Глава Сбербанка заявил о масштабном банковском кризисе в России 17.11.2015

Российские банки находятся в тяжелейшем положении за последние 20 лет, заявил глава Сбербанка Герман Греф. По мнению первого зампреда ЦБ, это не кризис, а "непростая рабочая ситуация".
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