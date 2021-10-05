Герман Греф

Председатель правления Сбербанка РФ.
Председатель правления российского Сбербанка входит в тройку самых высокооплачиваемых глав компаний в России. В 2015 году он получил 11 млн долларов. Список возглавили руководитель "Газпрома" Алексей Миллер и президент "Роснефти" Игорь Сечин.
В "Досье Пандоры", подготовленном международным консорциумом журналистов-расследователей, упоминаются и несколько очень известных в России имен. Об объемах и значении обнародованной информации нашему московскому корреспонденту Сергею Дику рассказал генеральный директор "Transparency international - Россия" Илья Шуманов.
Журналистское расследование "Досье Пандоры" о владельцах офшоров, связанных в том числе с известными мировыми политиками и просто весьма влиятельными людьми, является крупнейшей утечкой данных в истории. С активами в офшорах им удалось связать и несколько очень известных в России имен.
Руководители "Газпрома" и "Роснефти" Алексей Миллер и Игорь Сечин вновь оказались лидерами списка самых высокооплачиваемых топ-менеджеров российских компаний. Forbes оценил их вознаграждение в 17,7 млн и 13 млн долларов.