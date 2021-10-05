Герман Греф

Что прятали в офшорах близкие к Кремлю фигуранты "Досье Пандоры". DW Новости (04.10.2021)

Журналистское расследование "Досье Пандоры" о владельцах офшоров, связанных в том числе с известными мировыми политиками и просто весьма влиятельными людьми, является крупнейшей утечкой данных в истории. С активами в офшорах им удалось связать и несколько очень известных в России имен.