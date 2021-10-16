Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.
.
В ночь на 16 октября были приведены в исполнение первые смертные приговоры, вынесенные нацистским преступникам на Нюрнбергском процессе в 1946 году. Последние казни состоялись 7 июня 1951 года в Ландсбергской тюрьме.
75 лет назад в Нюрнберге огласили приговоры главным нацистским преступникам. Было это во Дворце правосудия - в зале присяжных заседаний, также известном как "Зал №600". Что с этим местом сейчас?
В Германии вышла первая столь подробная и насыщенная фактами книга, рассказывающая о гестапо - тайной полиции "третьего рейха", главном инструменте нацистского террора.
Из-за "Дамы с горностаем" Леонардо да Винчи соперничали генерал-губернатор оккупированной Польши Ганс Франк и рейхсмаршал Герман Геринг. Сегодня картина выставляется в Берлине на экспозиции "Лица Ренессанса".
Девять бывших военнослужащих вермахта заочно приговорены судом Вероны к пожизненному тюремному заключению. Они признаны виновными в военных преступлениях на территории Италии в годы Второй мировой войны.
В годы Второй мировой войны целые отрасли экономики гитлеровской Германии были основаны на использовании рабского и принудительного труда. Большинство подневольных работников были выходцами из стран Восточной Европы.
Наряду с Гитлером, Геринг был одним из самых влиятельных политиков в нацистской Германии. Он сумел уйти от расплаты, покончив жизнь самоубийством.
© 2021 Deutsche Welle |
Защита личных данных |
Legal notice |
Contact