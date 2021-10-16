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Герман Геринг

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Defendants at the Nuremberg War Crime Trials, Germany, c1945-c1946. Between 20 November 1945 and 1 October 1946 the 24 surviving most senior Nazi leaders were tried before the International Military Tribunal in the Palace of Justice in Nuremberg. Pictured are Luftwaffe commander Hermann Göring (1893-1946), Deputy Fuhrer Rudolf Hess (1894-1987), Foreign Minister Joachim von Ribbentrop (1893-1946) and Army Chief of Staff Wilhelm Keitel (1882-1946). Göring, Ribbentrop and Keitel received death sentences, although Göring committed suicide before he could be executed, while Hess was sentenced to life imprisonment and died in Spandau Prison. | Verwendung weltweit, Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

Так казнили главных нацистских преступников 16.10.2021

В ночь на 16 октября были приведены в исполнение первые смертные приговоры, вынесенные нацистским преступникам на Нюрнбергском процессе в 1946 году. Последние казни состоялись 7 июня 1951 года в Ландсбергской тюрьме.
Staatstheater Nürnberg Schauspiel „Saal 600: Spurensuche“ von dura & kroesinger Regie: Regine Dura, Hans-Werner Kroesinger Premiere: 25.09.2021 Im Bild: Nicolas Frederick Djuren, Janning Kahnert

Приговоры нацистам в Нюрнберге: 75 лет спустя 02.10.2021

75 лет назад в Нюрнберге огласили приговоры главным нацистским преступникам. Было это во Дворце правосудия - в зале присяжных заседаний, также известном как "Зал №600". Что с этим местом сейчас?
DEU/Deutschland/Brandenburg/Cottbus, 02.07.2014; Gedenkstaette Zuchthaus Cottbus, Das Zuchthaus Cottbus war eins der bedeutendsten politischen DDR-Gefaengnise. Seit 2012 beherbergt die ehemalige Haftanstalt die Gedenkstaette Zuchthaus Cottbus mit einer Dauerausstellung ueber die politische Haft in der Nazi- und DDR-Zeit. Betreiber der Gedenkkstaette ist der Verein Menschenrechtszentrum Cottbus e.V., welchem auch viele ehemalige politische Gefangene der DDR angehoeren. // Cottbus jail memorial, 02 July 2014 // **Foto: Andreas Franke** | Verwendung weltweit

Гестапо - щит и меч нацистского государства 12.07.2017

В Германии вышла первая столь подробная и насыщенная фактами книга, рассказывающая о гестапо - тайной полиции "третьего рейха", главном инструменте нацистского террора.
Leonardo da Vinci, Dame mit Hermelin Leonardo da Vinci 1452-1519. Die Dame mit dem Hermelin, um 1485. (Cecilia Galleriani?, Geliebte des Ludovico Sforza, gen. il Moro; 1452- 1508). Oel auf Walnussholz, 54,8 x 40,3 cm. Krakau, Muzeum Narodowe.

''Дама с горностаем'' как политическая сенсация 13.09.2011

Из-за "Дамы с горностаем" Леонардо да Винчи соперничали генерал-губернатор оккупированной Польши Ганс Франк и рейхсмаршал Герман Геринг. Сегодня картина выставляется в Берлине на экспозиции "Лица Ренессанса".
A view of the Casaglia cemetery Monday, April 15, 2002, near Marzabotto, Italy, where some of the hundreds of civilians victims of a Nazi massacre were buried in 1944. German president Johannes Rau was scheduled to visit the village of Marzabotto Wednesday, April 17, 2002 to lay a wreath and give a speech in front of a village church in the area where the Nazis shot some of their victims. Marzabotto is one of a group of mountain villages southwest of Bologna, central Italy, where Nazi SS troops, allegedly pursuing resistance fighters, killed more than 700 people between Sept. 28 and Oct. 1 of 1944. (AP Photo/Paolo Ferrari)

В Италии за нацистские преступления осуждены девять немцев 07.07.2011

Девять бывших военнослужащих вермахта заочно приговорены судом Вероны к пожизненному тюремному заключению. Они признаны виновными в военных преступлениях на территории Италии в годы Второй мировой войны.
Häftlinge aus dem Konzentrationslager Neuengamme heben den Stichkanal vom Klinkerwerk zur Dove-Elbe aus (Foto der SS, etwa von 1941/42). Rund 100000 Menschen waren in dem Lager gefangen, von denen etwa die Hälfte den Naziterror nicht überlebte. Inzwischen ist auf dem Gelände des ehemaligen KZ in Hamburg-Neuengamme auf 70 Hektar ein Ausstellungs-, Begegnungs-, und Studienzentrum entstanden, das bis Anfang Mai 2005 neu gestaltet wurde. Ein Gefängnis auf dem ehemaligen KZ-Gelände hatte bis dahin jahrelang die Erweiterung der Gedenkstätte verhindert. dpa/lno (zu dpa-Korr:Lernen auf dem Friedhof - Studienzentrum KZ-Gedenkstätte Neuengamme vom 09.07.2005) +++(c) dpa - Report+++

Уничтожение через работу, или Рабский труд в "третьем рейхе" 02.08.2010

В годы Второй мировой войны целые отрасли экономики гитлеровской Германии были основаны на использовании рабского и принудительного труда. Большинство подневольных работников были выходцами из стран Восточной Европы.
Reichsmarschall Hermann Göring 1945 nach seiner Gefangennahme durch die Amerikaner. Mit Himmler und Goebbels war er der dritte Gefährte von Adolf Hitler, der von Beginn an dessen Weg in blindem Gehorsam folgte. Nach der Gründung der Gestapo 1933/34 organisierte Göring die brutale Unterdrückung der Opposition und zusammen mit Himmler die Errichtung der Konzentrationslager. Der Nationalsozialist Göring war einer der Hauptverantwortlichen für den Einsatz ausländischer Zwangsarbeiter und für die Maßnahmen zur Vernichtung der Juden. Er wurde am 12. Januar 1893 in Marienbad bei Rosenheim geboren und hat am 15. Oktober 1946 in Nürnberg Selbstmord begangen

Герман Геринг - организатор государственного террора 13.07.2010

Наряду с Гитлером, Геринг был одним из самых влиятельных политиков в нацистской Германии. Он сумел уйти от расплаты, покончив жизнь самоубийством.