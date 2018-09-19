Германское "Движение за идентичность": волки в овечьей шкуре

В ФРГ в категорию правоэкстремистских занесено объединение сторонников "этноплюрализма". DW - о том, что представляет собой на самом деле внешне респектабельное "Движение за идентичность".
Во французском городе Гап 29 августа начинается судебный процесс по делу членов группировки Génération identitaire, которые в апреле прошлого года, переодевшись в форму пограничников, попытались не пропустить беженцев из Италии во Францию. Им грозит по году тюрьмы и по штрафу в 15 000 евро. Именно во Франции в начале нулевых годов зародилось ультраправое "Движение за идентичность". Из Франции оно пришло в Германию. Что представляют собой немецкие "идентичники", о которых до сравнительно недавнего времени было мало что известно?
Забота о благопристойном имидже
Неужели это правый экстремист? Разве так говорит неонацист? По телефону руководитель "Движения за идентичность" (Identitäre Bewegung, IB) в Германии Даниэль Фис (Daniel Fiß) звучит вполне благопристойно. Фис любезен, не повышает голоса, убедительно аргументирует с легким северогерманским акцентом.
Право на убежище? Разумеется! Человеческое достоинство? А как же! Основной закон? Конечно! "Мы никого не осуждаем за его происхождение, религию, сексуальную ориентацию и прочее", - убеждает студент из Ростока корреспондента DW.
Но все это только фасад, убежден журналист Андреас Шпайт (Andreas Speit), написавший о "Движении за идентичность" целую книгу. Это движение очень заботится о толерантном имидже и тем самым разрушает общепринятые представления о правых экстремистах, пояснил Шпайт в интервью DW, ведь они не похожи на агрессивных бритоголовых в десантных сапогах и с бейсбольными битами.
В родстве со скинхедами
Тем не менее идеологически IB сродни скинхедам, орущим "Германия - для немцев". "Движение за идентичность" придерживается теории так называемого "этноплюрализма".
"В соответствии с этой теорией, каждая этническая группа имеет свое исконное жизненное пространство, которое сформировало ее культуру, традиции и идентичность", - поясняет Шпайт. И эта идентичность, мол, достойна сохранения и защиты. То есть, эта теория исходит из существования однородных общественных групп. "На самом же деле таких однородных групп не существует, - поясняет Шпайт. - Человечество развивалось в результате взаимообмена".
Производное теории "этноплюрализма" - требование ре-миграции: мигрантов и людей с иностранным происхождением полагается возвращать на историческую родину. "В этом они непреклонны, - говорит Шпайт о "Движении за идентичность". - Человеку не немецкого происхождения, говорят они, нечего делать в Германии".
Что и как делать с мигрантами?
Значит, и немецкого гражданина, родившегося в Германии у родителей - выходцев из Турции, следует высылать на родину предков? "Не по принуждению", - отвечает шеф IB Фис, стараясь выглядеть в беседе с корреспондентом DW толерантным и не имеющим ничего против людей из семей мигрантов.
Такая расплывчатость - тактика "Движения за идентичность", которое знает, говорит Шпайт, где, когда и что можно или нельзя говорить, чтобы выглядеть респектабельным и скрыть свои истинные радикальные взгляды. "Идентичники", в частности, тщательно обходят стороной вопрос о том, как, с их точки зрения, должна быть организована ре-миграция: уж не снова ли в товарных вагонах?
"Движение за идентичность" действует в Германии с 2012 года. В нем состоят всего около 600 человек, но свою немногочисленность они стараются компенсировать экстравагантными акциями. О них заговорили в Германии в 2016 году - после того, как активисты движения взобрались на Бранденбургские ворота и развернули на них транспаранты с лозунгами против беженцев.
Под наблюдением немецкой спецслужбы
Крайне правая идеология в красивой и респектабельной упаковке - вот что делает "Движение за идентичность" столь опасным. Именно поэтому долго наблюдавшее за ним Федеральное ведомство по охране конституции (BfV) в конце концов пришло к выводу, что взгляды этой группы несовместимы с Основным законом, и занесло ее в категорию правоэкстремистских.
"Если мы хотим быть системой раннего предупреждения, то должны обращать внимание не только на готовых к насилию экстремистов, но и на их духовных подстрекателей", - заявил в этой связи директор BfV Томас Хальденванг (Thomas Haldenwang). По его оценке, "Движение за идентичность" ставит под сомнение равенство людей, их человеческое достоинство и целенаправленно разжигает национальную рознь.
Занесение "Движения за идентичность" в категорию правоэкстремистских позволяет BfV вести за ним наблюдение с применением всех средств спецслужбы, включая внедрение агентов. Журналист Андреас Шпайт полагает, что теперь у IB возникнут определенные трудности. Классификация ведомства по охране конституции, указывает он, это сигнал обществу: если организация признана правоэкстремистской, то многие будут более критично воспринимать ее риторику.
Кроме того, другие правые политические группировки тоже задумаются, имеет ли смысл поддерживать контакты с IB. Руководство правопопулистской "Альтернативы для Германии" (АдГ) еще в июне 2016 года решило отказаться от сотрудничества с "Движением за идентичность". Это, однако, не помешало самому Даниэлю Фису с марта по май этого года подрабатывать в офисе одного из депутатов бундестага от АдГ.
"Идентичники" и насилие
Одним из признанных авторитетов в среде немецкоговорящих "идентичников" считается австриец Мартин Зельнер (Martin Sellner). Сейчас он находится под следствием по подозрению в членстве в террористической организации. Ранее Зельнер поддерживал контакт с одним из террористов, совершивших нападения на мечети в Новой Зеландии.
"Если почитать то, что пишет Зельнер, становится ясным тактический подход "Движения за идентичность" к насилию", - указывает Шпайт. В учебных видеороликах то и дело показывают участников движения, занимающихся боксом или боевыми видами спорта. В ноябре 2017 года в городе Галле на востоке Германии "идентичники" напали на двух полицейских в гражданском, приняв их за левых экстремистов.
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