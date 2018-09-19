Германское "Движение за идентичность": волки в овечьей шкуре

Во французском городе Гап 29 августа начинается судебный процесс по делу членов группировки Génération identitaire, которые в апреле прошлого года, переодевшись в форму пограничников, попытались не пропустить беженцев из Италии во Францию. Им грозит по году тюрьмы и по штрафу в 15 000 евро. Именно во Франции в начале нулевых годов зародилось ультраправое "Движение за идентичность". Из Франции оно пришло в Германию. Что представляют собой немецкие "идентичники", о которых до сравнительно недавнего времени было мало что известно?

Забота о благопристойном имидже

Неужели это правый экстремист? Разве так говорит неонацист? По телефону руководитель "Движения за идентичность" (Identitäre Bewegung, IB) в Германии Даниэль Фис (Daniel Fiß) звучит вполне благопристойно. Фис любезен, не повышает голоса, убедительно аргументирует с легким северогерманским акцентом.

Даниэль Фис на митинге сторонников "этноплюрализма"

Право на убежище? Разумеется! Человеческое достоинство? А как же! Основной закон? Конечно! "Мы никого не осуждаем за его происхождение, религию, сексуальную ориентацию и прочее", - убеждает студент из Ростока корреспондента DW.

Но все это только фасад, убежден журналист Андреас Шпайт (Andreas Speit), написавший о "Движении за идентичность" целую книгу. Это движение очень заботится о толерантном имидже и тем самым разрушает общепринятые представления о правых экстремистах, пояснил Шпайт в интервью DW, ведь они не похожи на агрессивных бритоголовых в десантных сапогах и с бейсбольными битами.

В родстве со скинхедами

Тем не менее идеологически IB сродни скинхедам, орущим "Германия - для немцев". "Движение за идентичность" придерживается теории так называемого "этноплюрализма".

"В соответствии с этой теорией, каждая этническая группа имеет свое исконное жизненное пространство, которое сформировало ее культуру, традиции и идентичность", - поясняет Шпайт. И эта идентичность, мол, достойна сохранения и защиты. То есть, эта теория исходит из существования однородных общественных групп. "На самом же деле таких однородных групп не существует, - поясняет Шпайт. - Человечество развивалось в результате взаимообмена".

Андреас Шпайт

Производное теории "этноплюрализма" - требование ре-миграции: мигрантов и людей с иностранным происхождением полагается возвращать на историческую родину. "В этом они непреклонны, - говорит Шпайт о "Движении за идентичность". - Человеку не немецкого происхождения, говорят они, нечего делать в Германии".

Что и как делать с мигрантами?

Значит, и немецкого гражданина, родившегося в Германии у родителей - выходцев из Турции, следует высылать на родину предков? "Не по принуждению", - отвечает шеф IB Фис, стараясь выглядеть в беседе с корреспондентом DW толерантным и не имеющим ничего против людей из семей мигрантов.

Такая расплывчатость - тактика "Движения за идентичность", которое знает, говорит Шпайт, где, когда и что можно или нельзя говорить, чтобы выглядеть респектабельным и скрыть свои истинные радикальные взгляды. "Идентичники", в частности, тщательно обходят стороной вопрос о том, как, с их точки зрения, должна быть организована ре-миграция: уж не снова ли в товарных вагонах?

"Движение за идентичность" действует в Германии с 2012 года. В нем состоят всего около 600 человек, но свою немногочисленность они стараются компенсировать экстравагантными акциями. О них заговорили в Германии в 2016 году - после того, как активисты движения взобрались на Бранденбургские ворота и развернули на них транспаранты с лозунгами против беженцев.

Акция "идентичников" на Бранденбургских воротах

Под наблюдением немецкой спецслужбы

Крайне правая идеология в красивой и респектабельной упаковке - вот что делает "Движение за идентичность" столь опасным. Именно поэтому долго наблюдавшее за ним Федеральное ведомство по охране конституции (BfV) в конце концов пришло к выводу, что взгляды этой группы несовместимы с Основным законом, и занесло ее в категорию правоэкстремистских.

"Если мы хотим быть системой раннего предупреждения, то должны обращать внимание не только на готовых к насилию экстремистов, но и на их духовных подстрекателей", - заявил в этой связи директор BfV Томас Хальденванг (Thomas Haldenwang). По его оценке, "Движение за идентичность" ставит под сомнение равенство людей, их человеческое достоинство и целенаправленно разжигает национальную рознь.

Занесение "Движения за идентичность" в категорию правоэкстремистских позволяет BfV вести за ним наблюдение с применением всех средств спецслужбы, включая внедрение агентов. Журналист Андреас Шпайт полагает, что теперь у IB возникнут определенные трудности. Классификация ведомства по охране конституции, указывает он, это сигнал обществу: если организация признана правоэкстремистской, то многие будут более критично воспринимать ее риторику.

Кроме того, другие правые политические группировки тоже задумаются, имеет ли смысл поддерживать контакты с IB. Руководство правопопулистской "Альтернативы для Германии" (АдГ) еще в июне 2016 года решило отказаться от сотрудничества с "Движением за идентичность". Это, однако, не помешало самому Даниэлю Фису с марта по май этого года подрабатывать в офисе одного из депутатов бундестага от АдГ.

"Идентичники" и насилие

Одним из признанных авторитетов в среде немецкоговорящих "идентичников" считается австриец Мартин Зельнер (Martin Sellner). Сейчас он находится под следствием по подозрению в членстве в террористической организации. Ранее Зельнер поддерживал контакт с одним из террористов, совершивших нападения на мечети в Новой Зеландии.

"Если почитать то, что пишет Зельнер, становится ясным тактический подход "Движения за идентичность" к насилию", - указывает Шпайт. В учебных видеороликах то и дело показывают участников движения, занимающихся боксом или боевыми видами спорта. В ноябре 2017 года в городе Галле на востоке Германии "идентичники" напали на двух полицейских в гражданском, приняв их за левых экстремистов.

______________

Подписывайтесь на наши каналы о России, Германии и Европе в | Twitter | Facebook | YouTube | Telegram

Смотрите также:

Назло ксенофобам Концерт для беженцев Солидарность с беженцами демонстрируют и другие немецкие музыканты. Рок-звезда Удо Линденберг приглашает 200 беженцев на концерт в Бремене, на котором он исполнит, в частности, песню с такими словами: "Приходи, будем друзьями, теперь твой дом у нас и никто тебя отсюда не прогонит".

Назло ксенофобам Хит для беженцев Учитель музыки из Германии стартовал кампанию против ксенофобии "Aktion Arschloch". Цель кампании - вернуть в медийное пространство сингл панк-группы Die Ärzte, который 22 года тому назад стал гимном протеста против неонацистского насилия в Германии. "Schrei nach Liebe" снова лидирует в хит-парадах. Музыканты перечисляют все доходы от продаж песни в пользу правозащитной организации Pro Asyl.

Назло ксенофобам Немецкий для беженцев Актер, режиссер и продюсер Тиль Швайгер основал фонд помощи беженцам. Til Schweiger Foundation будет оказывать поддержку ведомству по приему просителей убежища в Оснабрюке и предлагать, в частности, языковые курсы. О своей поддержке фонда заявили, в частности, такие знаменитости, как тренер сборной по футболу Германии Йоги Лёв, репер Томас Д, актер Ян Йозеф Лиферс.

Назло ксенофобам Свитера для беженцев Гамбургское трио Deichkind, специалисты по хип-хопу и электропанку, вышли на сцену в марте на церемонии награждения лауреатов немецкой музыкальной премии Echo в свитерах с надписью "Refugees welcome". С недавнего времени футболки "Добро пожаловать, беженцы" группа продает через интернет и сборы перечисляет в пользу Pro Asyl.

Назло ксенофобам Новая дата для беженцев Концерт солидарности с беженцами в октябре перед зданием Рейхстага был отменен, потому что пересекался с празднованиями воссоединения Германии. О своем безвозмездном выступлении заявили такие известные немецкие группы и исполнители, как Die Fantastischen Vier, Sido, Андреас Бурани, Ксавьер Курт Найду, Удо Линденберг и Петер Маффай. Линденберг надеется, что для концерта будет найдена новая дата.

Назло ксенофобам Инструменты для беженцев Спорт и музыка способствуют воцарению мира и вносят разнообразие в повседневную жизнь. Дабы и беженцам было чем заняться в ожидании дальнейшей своей участи в Германии, немецкий бард Хайнц Рудольф Кунце предложил собирать для них музыкальные инструменты. "Эти исстрадавшиеся люди нуждаются не только в еде и одежде", - заявил музыкант.

Назло ксенофобам Марш для беженцев Актриса Катя Риман сообщила газете Welt am Sonntag о планах проведения марша солидарности с беженцами, который она собирается организовать с правозащитными организациями Amnesty International и Pro Asyl. "Мы должны снова идти на улицу, - заявила актриса. - Нельзя оставлять беженцев на растерзание неонацистам и антиисламистам."

Назло ксенофобам Право для беженцев "Право на убежище не подлежит дискуссиям, это одно из основных прав человека", - под таким лозунгом проходит кампания солидарности с беженцами "Kein Bock auf Nazis", которую поддержали более 20 известных музыкальных групп и исполнителей, в частности, Die Toten Hosen, Die Ärzte, Deichkind, Fettes Brot, Jan Delay, Tocotronic, die Beatsteaks. Автор: Кристина Рейман-Шнайдер, Элла Володина

