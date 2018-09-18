Германо-турецкий журналист Юджел получил премию M100 Media Award

Германо-турецкому журналисту Денизу Юджелу вручили немецкую премию в области СМИ M100 Media Award. Во время торжественной церемонии награждения во вторник, 18 сентября, в Потсдаме, корреспондент газеты Die Welt призвал правительство ФРГ оказывать более сильное давление на власти Турции.

По его мнению, Берлин должен предъявить Анкаре условия, необходимые для продолжения двустороннего сотрудничества. В числе таких условий - соблюдение Турцией принципов правового государства, а не просто освобождение нескольких политзаключенных, подчеркнул Юджел, более года находившийся в турецкой тюрьме.

Критика в адрес Берлина

В своем выступлении журналист раскритиковал предстоящий визит президента Турции Реджепа Тайипа Эрдоана, который приедет в конце сентября в Берлин по приглашению федерального президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера (Frank-Walter Steinmeier). Глава германского государства "устроит официальный прием преступнику", и тем самым власти в Берлине "предадут" людей в Турции, которые стремятся к демократическому и свободному обществу, подчеркнул он.

С государственными лидерами вроде Эрдогана, а также президентов России, Венгрии и США Владимира Путина, Виктора Орбана и Дональда Трампа, имеющими сомнительное отношение к демократии, следует бороться "демократическими методами", уверен Юджел. Среди подобных методов - критическая журналистика, добавил он.

Главный редактор DW: Демократии необходимы свободные СМИ

Выступавшая на церемонии с речью главный редактор DW Инес Поль (Ines Pohl) назвала Дениза Юджела журналистом, "бесстрашно и основательно" сообщающим о политической жизни Турции и крайне увлеченным своей работой. Демократии необходимы независимые СМИ, наблюдающие за работой властей, подчеркнула она.

Журналист газеты Die Welt Дениз Юджел, имеющий гражданство Турции и Германии, добровольно явился в полицию в Стамбуле 14 февраля 2017 года для допроса, после чего был взят под стражу. Позднее суд поместил его под арест, заподозрив в "пропаганде терроризма" и "разжигании межнациональной ненависти". Юджела освободили в феврале 2018 года, тогда же он получил статус обвиняемого по этим двум статьям. Судебный процесс по его делу продолжается.

Прошлогодний лауреат - Наталья Сидеева

В 2017 году лауреатом премии M100 Media Award стала генеральный директор российского телеканала "Дождь" Наталья Синдеева. Основанный Синдеевой в 2010 году "Дождь" является "единственным независимым телеканалом в России, который сообщает о социальных, экономических и политических событиях, не находящих внимания государственных СМИ", заявил попечитель премии Кай Дикман (Kai Diekmann).

Лауреатами премии также ранее становились французский сатирический журнал Charlie Hebdo, архитектор Норман Фостер, основатель организации "Врачи без границ" Бернар Кушнер, музыкант и общественный деятель Боб Гелдоф, бывший министр иностранных дел Германии Ганс-Дитрих Геншер (Hans-Dietrich Genscher), глава Европейского центрального банка Марио Драги и украинский политик Виталий Кличко. Премия присуждается за вклад в защиту свободы СМИ и свободы слова, а также в укрепление демократических принципов.

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