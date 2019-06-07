Германия ужесточила правила высылки мигрантов

Закон, принятый бундестагом, предусматривает, в частности, помещение иностранцев, подлежащих высылке, в пенитенциарные учреждения, а также доступ к Центральному реестру иностранцев для ряда ведомств.
Германский бундестаг в пятницу, 7 июня, во втором и третьем чтениях одобрил закон, ужесточающий правила пребывания в стране и процедуру высылки мигрантов, не имеющих право на убежище. Документ поддержали 372 депутата, 159 были против, еще 111 воздержались. Теперь этот закон должен одобрить бундесрат, в который входят представители федеральных земель.
Документ предусматривает, помимо прочего, расширение полномочий полиции и различных ведомств для предотвращения неудач при высылке мигрантов. В частности, ведомства по делам молодежи, насильственно перемещенных лиц, министерство иностранных дел ФРГ и его представительства за рубежом получат доступ к Центральному реестру иностранцев (AZR) и смогут передавать данные из него другим органам власти.
Кроме того, иностранцев, подлежащих высылке, разрешено помещать не только в специальные центры временного заключения, которые насчитывают 487 мест, но и в пенитенциарные учреждения, где решено предоставить для этих целей 500 мест.
Изменяется и правило об ограничении беженцев в праве выбора места жительства, введенное в июле 2016 года. С 6 августа они больше не будут обязаны прожить в определенной федеральной земле и населенном пункте не менее трех лет, прежде чем решат переехать.
Закон также предусматривает изменение правил для несовершеннолетних беженцев. Так, если они прибывают в Германию без сопровождения, то должны перед подачей прошения об убежище зарегистрироваться в одном из специальных пунктов приема или филиалов Федерального ведомства по делам иностранцев (BAMF). Кроме того, если раньше отпечатки пальцев снимали при въезде только у мигрантов, которым уже исполнилось 14 лет, то теперь возраст снижен до 6 лет.
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