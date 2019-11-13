Германия примеряет на себя роль нового мирового полицейского?

"Я клянусь верно служить Федеративной Республике Германия и храбро защищать право и свободу немецкого народа", - эти слова присяги произнесли несколько сот молодых солдат во вторник, 12 ноября, на торжественном построении перед зданием Рейхстага в Берлине и других германских городах.

Со своим желанием организовать массовую церемонию принятия военной присяги министр обороны ФРГ, председатель Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр (Annegret Kramp-Karrenbauer) ломится в открытые политические двери. Христианские демократы выступают за эту инициативу, их партнеры по коалиции - социал-демократы - тоже.

Нет принципиальных возражений даже у Винфрида Кречмана (Winfried Kretschmann), премьер-министра земли Баден-Вюртемберг, представителя партии "зеленых". Хотя его однопартийцы долгое время чувствовали отчуждение от армии. А вот евангелический военный епископ Зигурд Ринк (Sigurd Rink) поддержал предложение Крамп-Карренбауэр как вклад в "снятие табу с бундесвера". Из партий, представленных в бундестаге, только Левая партия была против.

АКК хочет большего внимания к бундесверу

Своей инициативой глава Минобороны, которую в Германии называют коротко - АКК, стремится добиться большего признания и внимания к немецкой армии. Открытые церемонии принятия присяги не являются чем-то естественным для страны, чья армия 80 лет назад начала Вторую мировую войну. Когда в 1980 году тогдашний министр обороны социал-демократ Ганс Апель (Hans Apel) впервые провел торжественную церемонию присяги на стадионе "Везерштадион" в Бремене, а не за стенами казарм, это вызвало жесткие протесты, в результате которых пострадали сотни человек.

Сегодня едва ли ставятся под сомнение не только торжественные церемонии с участием бундесвера, но и его зарубежные миссии. Министр обороны идет в своих идеях еще на шаг дальше. За последние недели она неоднократно давала понять в своих речах, что рассматривает Германию как державу, в том числе и военную, способную в будущем оказывать существенное влияние на ситуацию в мире.

Министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр

Так, Крамп-Карренбауэр выступила за создание в стране Национального совета безопасности, который может стать инструментом для координации действий между ведомствами для решения внешнеполитических, военных, экономических, торговых проблем, а также вопросов развития и внутренней безопасности. Кроме того, АКК добивается скорейшего принятия парламентом решений об операциях бундесвера и требует, чтобы в случае необходимости совместно с союзниками применялся "весь спектр военных мер".

Военные и специалисты по политике безопасности оказывают всемерную поддержку этим идеям немецкого министра. Бывший глава Военного комитета НАТО Харальд Куят (Harald Kujat) охарактеризовал их как первые правильные шаги. Создание совета безопасности поддержал и Вольфганг Ишингер (Wolfgang Ischinger), председатель Мюнхенской международной конференции по безопасности.

У бундесвера слишком много зарубежных миссий?

Однако не обходится и без сопротивления. Уполномоченный бундестага по делам бундесвера Ханс-Петер Бартельс (Hans-Peter Bartels) считает, что вооруженные силы Германии в данный момент попросту перегружены. Сейчас более 3000 немецких военнослужащих задействованы в зарубежных миссиях, в том числе в Афганистане, Мали и Нигере, на Балканах и Средиземном море, в Индийском океане, Иордании и Ираке. Кроме того, у бундесвера существенные обязательства в Европе в рамках НАТО. "Уже сейчас подразделения бундесвера испытывают дефицит кадров", - утверждает Бартельс.

Из-за рубежа Крамп-Карренбауэр также чувствует противодействие. Самостоятельные шаги Германии она исключает, предполагая в случае военных миссий действовать вместе с союзниками. В первую очередь это страны НАТО.

Но вот на минувшей неделе президент Франции Эмманюэль Макрон из-за неопределенной позиции США назвал нынешнее состояние альянса "смертью мозга", выступив за укрепление европейского сотрудничества в области безопасности. Канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) в необычно резкой форме ответила на эти слова, пояснив: "НАТО - это центральная опора нашей обороны".

Отставка федерального президента Хорста Кёлера

За последние десять лет место бундесвера и его задач в немецкой внутренней политике существенно изменилось. Одним из примеров - отставка в 2010 году федерального президента Хорста Кёлера (Horst Köhler). Он покинул свой пост после поднявшейся в СМИ критики его в адрес за высказывания о возможности использования бундесвера для защиты экономических интересов Германии.

Аргументы нынешнего министра обороны не очень сильно отличаются от того, что тогда заявил Кёлер. Однако теперь никто не требует отставки АКК. Критика касается скорее перегруженности бундесвера, а не идеи о новой, более важной роли немецкой армии. С тем, что Германия должна быть сильнее задействована в военной сфере, практически никто, кажется, больше не спорит.

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