Германия обеспокоена покупкой Турцией российских С-400

Посол Германии в Турции Мартин Эрдман (Martin Erdmann) заявил о "серьезном беспокойстве", которое испытывает Германия из-за планов Турции по покупке российских зенитных ракетных систем С-400. "Мы хотели бы, чтобы Турция осталась укоренена в западном альянсе, поэтому с беспокойством смотрим на покупку С-400", - заявил он в понедельник, 29 апреля, в Анкаре.

Посол признал, что каждое государство может свободно покупать вооружение на мировом рынке, однако Турции придется "принять во внимание последствия" решения о покупке системы, не соответствующей стандартам НАТО. Германия присоединяется к США и другим партнерам по Североатлантическому альянсу, которые настороженно оценивают этот шаг.

Ибрахим Калин, представитель президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, отметил, что Турция приняла решение о покупке С-400 только после того, как 10 лет напрасно добивалась от США продажи систем Patriot. Он подчеркнул, что С-400 будут использоваться "отдельно", а не в комплексе с другими вооружениями НАТО.

Ранее Эрдоган заявил, что покупка Анкарой у Москвы зенитных ракетных систем С-400 - "суверенное право" Турции. По этой сделке уже подготовлена дорожная карта, все уже закончено, добавил Эрдоган. "Если мы уже договорились, подписали соглашение, естественно, мы будем продолжать двигаться дальше", - подчеркнул турецкий президент.

Против покупки Турцией С-400 выступают США и НАТО. Если эта сделка состоится, Вашингтон может запретить поставки Анкаре истребителей-бомбардировщиков F-35.

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