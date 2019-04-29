 Германия обеспокоена покупкой Турцией российских С-400 | Новости из Германии о Германии | DW | 29.04.2019

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Германия

Германия обеспокоена покупкой Турцией российских С-400

Если Турция покупает систему вооружений, не соответствующую стандартам НАТО, то ей придется "принять во внимание последствия". Об этом заявил посол Германии в Турции.

Система С-400

Система С-400

Посол Германии в Турции Мартин Эрдман (Martin Erdmann) заявил о "серьезном беспокойстве", которое испытывает Германия из-за планов Турции по покупке российских зенитных ракетных систем С-400. "Мы хотели бы, чтобы Турция осталась укоренена в западном альянсе, поэтому с беспокойством смотрим на покупку С-400", - заявил он в понедельник, 29 апреля, в Анкаре.

Контекст

Президент Турции подтвердил намерение купить у России зенитные ракетные комплексы С-400. О цене на газ с Путиным ему договориться не удалось. (08.04.2019)

Турция должна решить, хочет ли она оставаться важным членом успешнейшего военного альянса мировой истории, заявил Майк Пенс. (04.04.2019)

Посол признал, что каждое государство может свободно покупать вооружение на мировом рынке, однако Турции придется "принять во внимание последствия" решения о покупке системы, не соответствующей стандартам НАТО. Германия присоединяется к США и другим партнерам по Североатлантическому альянсу, которые настороженно оценивают этот шаг.

Ибрахим Калин, представитель президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, отметил, что Турция приняла решение о покупке С-400 только после того, как 10 лет напрасно добивалась от США продажи систем Patriot. Он подчеркнул, что С-400 будут использоваться "отдельно", а не в комплексе с другими вооружениями НАТО.

Ранее Эрдоган заявил, что покупка Анкарой у Москвы зенитных ракетных систем С-400 - "суверенное право" Турции. По этой сделке уже подготовлена дорожная карта, все уже закончено, добавил Эрдоган. "Если мы уже договорились, подписали соглашение, естественно, мы будем продолжать двигаться дальше", - подчеркнул турецкий президент.

Против покупки Турцией С-400 выступают США и НАТО. Если эта сделка состоится, Вашингтон может запретить поставки Анкаре истребителей-бомбардировщиков F-35.

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