 Генсек НАТО призвал Россию придерживаться договора о РСМД | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 01.03.2019

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Мир

Генсек НАТО призвал Россию придерживаться договора о РСМД

Североатлантический альянс не хочет новой холодной войны, заявил Йенс Столтенберг. США и НАТО считают, что созданием ракет 9М729 Москва нарушила Договор о РСМД.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг (фото из архива)

Генсек НАТО Йенс Столтенберг (фото из архива)

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг призвал Москву придерживаться Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). "НАТО не хочет новой холодной войны", - подчеркнул он в ходе выступления в болгарской столице Софии в пятницу, 1 марта. В то же время "мы должны быть готовы к миру без ДРСМД и с возросшим количеством российских ракет", добавил Столтенберг.

Вашингтон обвиняет Москву в нарушении ДРСМД

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В Вашингтоне и НАТО считают, что РФ нарушила Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности созданием ракеты 9М729 (по обозначению НАТО - SSC-8), способной пролететь более 500 километров. Российские военные в свою очередь утверждают, что 9М729 заправляют таким количеством топлива, которое не позволяет ей преодолеть 500-километровый рубеж.

В декабре 2018 года США пригрозили выйти из соглашения, если Россия не возвратится к исполнению своих договорных обязательств в течение 60 дней. По истечении этого срока, 2 февраля 2019 года, американский госсекретарь Майкл Помпео объявил о приостановке участия США в ДРСМД. На следующий день президент России Владимир Путин сообщил о "зеркальном ответе" Москвы и поручил МИД РФ и Минобороны прекратить дальнейшие попытки инициировать переговоры об этом соглашении.

Договор о РСМД был подписан в 1987 году генеральным секретарем ЦК КПСС Михаилом Горбачевым и президентом США Рональдом Рейганом. Ракеты средней и меньшей дальности представляют наибольшую угрозу для мира, поскольку способны достичь цели в течение нескольких минут и не оставляют противнику шансов подготовиться к удару и отразить его.

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    Автор: Михаил Бушуев


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