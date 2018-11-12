 Генсек НАТО призвал к сохранению трансатлантического сотрудничества | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 12.11.2018

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Мир

Генсек НАТО призвал к сохранению трансатлантического сотрудничества

Усилия ЕС по укреплению собственной обороны важны для безопасности Европы, однако не должны причинять ущерб трансатлантическим отношениям, считает Йенс Столтенберг.

Йенс Столтенберг

Йенс Столтенберг

Усилия ЕС по укреплению собственной обороны не должны причинять ущерб трансатлантическому сотрудничеству. Об этом генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил в понедельник, 12 ноября, на конференции в Берлине.

Он признал важность подобных действий "для безопасности Европы" и возможного усиления альянса. При этом Столтенберг подчеркнул, что приветствует подобные шаги лишь в том случае, если они "крепко связаны с трансатлантическим партнерством", которое является "основой европейского мира и безопасности в течение последних 70 лет".

Европейские союзники могут выполнять операции в рамках программы блока с участием США или без них, считает Столтенберг. Однако генсек НАТО раскритиковал возможное появление структур, дублирующих работу альянса. "Две мировые войны и холодная война научили нас тому, как важно действовать вместе", - добавил он.

Контекст

То, что Дональд Трамп устроил на саммите НАТО, причинило вред всем, но более всего самому президенту США - как за рубежом, так и у него на родине, считает Макс Хофман. (13.07.2018)

Количество ядерного оружия в мире сокращается, но в то же время оно модернизируется. Ядерные державы видят в нем основу своей оборонной стратегии. DW - о главных выводах ежегодного отчета SIPRI. (18.06.2018)

Макрон обеспокоен безопасностью Европы

6 ноября Эмманюэль Макрон в эфире радиостанции Europe 1 заявил, что европейцев невозможно защитить без "настоящей европейской армии". Собственная армия необходима ЕС, "принимая во внимание Россию, Китай и даже США", подчеркнул Макрон. По его словам, Евросоюзу нельзя "полагаться только на США".

В свою очередь, президент Соединенных Штатов Дональд Трамп счел слова Макрона "очень оскорбительными" и призвал Европу "заплатить свою справедливую долю в НАТО, которую в огромной степени субсидируют США". На саммите Североатлантического альянса в июле 2018 года Трамп уже призывал партнеров по блоку увеличить их финансовый вклад в обеспечение обороноспособности НАТО до 2 процентов ВВП.

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  • Lettland Verteidigungsminister Raimonds Bergmanis (picture-alliance/dpa/V. Kalnina)

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  • Infografik Russische Anti-Nato-Truppen Russisch

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  • Polen Nato-Manöver Baltops (picture-alliance/dpa/K. Nietfeld)

    Как НАТО и Россия наращивают свои военные силы

    Крупные учения в Польше

    В балтийском регионе этим летом прошли крупные военные учения НАТО под названием "Baltops". В них принимали участие военнослужащие из 17 стран - всего свыше 6000 солдат. Генсек альянса Йенс Столтенберг сообщил, что в планах блока перевести на усиленный режим службы несколько сотен тысяч солдат в странах-членах организации.

  • Russland Militärübung (picture-alliance/RIA Novosti/V. Ankov)

    Как НАТО и Россия наращивают свои военные силы

    От гаубиц до тяжелых бомбардировщиков

    Россия активно тестирует и вводит на вооружение новые виды военной техники. Это и истребители Су-35С, и зенитно-ракетные комплексы "Тор", "Панцирь-С", ПЗРК "Верба", реактивные системы залпового огня "Торнадо-Г" и беспилотники. Сейчас уровень перевооружения армии, по данным российского Минобороны, составляет 50 процентов.

  • Grafik zu Studie über militärische Stärke der UDSSR, 1985 (dpa)

    Как НАТО и Россия наращивают свои военные силы

    "Мы не в состоянии холодной войны с Россией"

    В недавнем интервью DW Йенс Столтенберг заявил, что НАТО не находится в состоянии холодной войны с Россией, призвав к поиску более умеренного определения. Масштабы наращивания военного потенциала обеими сторонами, действительно, несравнимо меньше, чем когда полным ходом шла гонка вооружений между СССР и НАТО, о чем напоминает эта графика времен ГДР.

    Автор: Михаил Бушуев


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В 2016 году НАТО и РФ активно наращивают военный потенциал в Восточной Европе: Россия на своих западных границах, НАТО - в странах Балтии, в Польше и Румынии. Об этом - галерея DW. (25.11.2016)  

Ссылки в интернете

Заявление Столтенберга

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Почему Трамп шантажирует Европу выходом из НАТО (12.07.2018)  

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