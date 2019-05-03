 Генсек НАТО обсудил с Анкарой покупку Турцией российских С-400 | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 06.05.2019

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Мир

Генсек НАТО обсудил с Анкарой покупку Турцией российских С-400

США выступают против покупки Турцией российских ЗРК С-400. Президент Турции называет решение о покупке "суверенным правом" страны.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время визита в Турцию в понедельник, 6 мая, провел переговоры о планируемой Анкарой покупке российских зенитных комплексов С-400. Это намерение вызывает жесткое противодействие США, поскольку применение С-400, с точки зрения Вашингтона, несовместимо с используемыми в НАТО оборонительными системами. Помимо этого, вопрос покупки Турцией российских комплексов может обострить противоречия между Анкарой и прочими странами-членами НАТО. В Вашингтоне уже заявили о возможности санкций в отношении Турции.

Контекст

Турецкая оппозиция претендует на победу в Стамбуле и Анкаре, двух крупнейших городах страны. Для правящей партии и президента это может стать первым серьезным поражением за 17 лет. (30.03.2019)

Против покупки Турцией комплексов С-400 выступали США и НАТО. Министр обороны Турции заявил, что приобретение комплексов не заставит Анкару отдалиться от НАТО. (03.05.2019)

Столтенберг заметил, что каждый партнер Североатлантического альянса может сам решать, какое вооружение покупать, однако его волнуют возможные последствия приобретения Турцией С-400. По его словам, следовало бы избежать введения одной страной НАТО санкций в отношении другой страны-члена альянса.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в тот же день заявил, что его правительство хочет сохранить свои "сильные позиции" в НАТО, однако дискуссии о покупке С-400 он отвергает. Решение относится к "суверенным правам" Турции.

В феврале 2019 года глава управления оборонной промышленности Турции Исмаил Демир  сообщил, что Анкара введет в эксплуатацию российские комплексы С-400 к октябрю 2019 года. Общая сумма сделки составляет 2,5 миллиарда долларов.

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