Генсек НАТО обсудил с Анкарой покупку Турцией российских С-400

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время визита в Турцию в понедельник, 6 мая, провел переговоры о планируемой Анкарой покупке российских зенитных комплексов С-400. Это намерение вызывает жесткое противодействие США, поскольку применение С-400, с точки зрения Вашингтона, несовместимо с используемыми в НАТО оборонительными системами. Помимо этого, вопрос покупки Турцией российских комплексов может обострить противоречия между Анкарой и прочими странами-членами НАТО. В Вашингтоне уже заявили о возможности санкций в отношении Турции.

Столтенберг заметил, что каждый партнер Североатлантического альянса может сам решать, какое вооружение покупать, однако его волнуют возможные последствия приобретения Турцией С-400. По его словам, следовало бы избежать введения одной страной НАТО санкций в отношении другой страны-члена альянса.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в тот же день заявил, что его правительство хочет сохранить свои "сильные позиции" в НАТО, однако дискуссии о покупке С-400 он отвергает. Решение относится к "суверенным правам" Турции.

В феврале 2019 года глава управления оборонной промышленности Турции Исмаил Демир сообщил, что Анкара введет в эксплуатацию российские комплексы С-400 к октябрю 2019 года. Общая сумма сделки составляет 2,5 миллиарда долларов.

_____________

Подписывайтесь на новости DW в | Twitter | Youtube | или установите приложение DW для | iOS | Android

Смотрите также:

Инфографика: Турция - постоянно в прицеле террористов География нападений Жертвами терактов, совершенных в Турции с июля 2015 года, стали в общей сложности не менее 289 человек. Больше всего жизней унесло нападение, которое произошло в Анкаре 10 октября 2015 года. Тогда погибли 102 человека, еще 400 получили ранения.

Инфографика: Турция - постоянно в прицеле террористов Организаторы и исполнители терактов В результате нападений боевиков "Исламского государства" в Турции погибли 153 человека, а жертвами терактов, осуществленных курдами, стали 95 человек. Автор: Илья Коваль

