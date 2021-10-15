Генеральная ассамблея ООН

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США вышли из Совета ООН по правам человека при Дональде Трампе в 2018 году, но с приходом к власти Джо Байдена резко изменили курс и подали заявку на членство в Совете.
Письмо о желании талибов выступить в ООН отправил в организацию член руководства "Талибана" Амир Хан Муттаки, исполняющий обязанности главы МИД Афганистана.
Первая речь Байдена в качестве главы государства на Генассамблее ООН носила примирительный тон. Американский лидер дал ясно понять, что его политика будет в корне отличаться от курса Трампа.
Мировое сообщество должно взять на себя обязательство к 2050 году свести к нулю выбросы парниковых газов и с 2021 года прекратить планировать новые угольные электростанции, заявил Антониу Гутерриш.
США вышли из Совета ООН по правам человека при Дональде Трампе в 2018 году. Нынешние власти в Вашингтоне частично разделяют его критику в адрес Совета, заявил госсекретарь США.
России следует прекратить оккупацию украинского полуострова и остановить призыв его жителей в Вооруженные силы РФ, говорится в резолюции по проблеме милитаризации Крыма.
В Нью-Йорке было представлено совместное заявление лидеров более чем 60 стран, накладывающее экологические обязательства по спасению планеты. Его подписали также Германия, Великобритания и Франция.
Москве следует немедленно пролить свет на случившееся с Алексеем Навальным, заявил Эмманюэль Макрон в видеообращении для 75-й сессии Генассамблеи ООН.
Обращение президента РФ показали на Генассамблее ООН. Путин говорил о проблемах продления договора о СНВ-3, борьбе с коронавирусом и сохранении права вето "пятерки" Совбеза ООН.
В следующие два года непостоянными членами Совета Безопасности будут Индия, Ирландия, Мексика и Норвегия. Канаде получить это место не удалось.
Организация Объединенных Наций находится в глубочайшем финансовом кризисе. Уже в конце октября деньги у нее могут закончиться. Сможет ли ООН работать дальше?
ФРГ и Франция не делают для Украины того, что должны делать, заявил президент США на встрече с Владимиром Зеленским на сессии Генассамблеи ООН.
Ценой мира в Донбассе не должны стать жизни украинских граждан, свобода или право Украины на собственный выбор, заявил Владимир Зеленский. Президент Украины также заявил о необходимости обновления ООН.
Выступая в ООН, Трамп пытался оправдать свою иммиграционную политику, заявил о необходимости реформировать ВТО, призвал ужесточить экономические санкции против Ирана и назвал Мадуро "кубинской марионеткой".
Десяти членам российской делегации для участия в Генассамблее ООН, в том числе находящемуся под санкциями Константину Косачеву отказали в визах США.
Миграционный пакт ООН не имеет юридически обязывающей силы и не нарушает суверенитет государств, подчеркнула президент Генассамблеи ООН. Документ одобрили 152 страны, еще пять выступили против.
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