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Генеральная ассамблея ООН

Das Namensschild der USA (französisch «Etats-Unis») hängt am leeren Platz des US-Delegierten während der 38. Sitzung des Menschenrechtsrates der Vereinten Nationen («United Nations Human Rights Council») im europäischen Hauptquartier der UN in der Schweiz. (zu dpa «USA kehren als Beobachter in den UN-Menschenrechtsrat zurück») +++ dpa-Bildfunk +++

США вернулись в Совет ООН по правам человека 15.10.2021

США вышли из Совета ООН по правам человека при Дональде Трампе в 2018 году, но с приходом к власти Джо Байдена резко изменили курс и подали заявку на членство в Совете.
The logo of the United Nations is projected on its headquarters in New York on November 22, 2013. AFP PHOTO/Emmanuel Dunand (Photo credit should read EMMANUEL DUNAND/AFP/Getty Images)

Талибы хотят представлять Афганистан в общеполитических дебатах ООН 22.09.2021

Письмо о желании талибов выступить в ООН отправил в организацию член руководства "Талибана" Амир Хан Муттаки, исполняющий обязанности главы МИД Афганистана.
U.S. President Joe Biden speaks during the 76th Session of the U.N. General Assembly in New York City, U.S., September 21, 2021. REUTERS/Eduardo Munoz/Pool

Байден на Генассамблее ООН провозгласил "новую эру дипломатии" 21.09.2021

Первая речь Байдена в качестве главы государства на Генассамблее ООН носила примирительный тон. Американский лидер дал ясно понять, что его политика будет в корне отличаться от курса Трампа.
HANDOUT - 21.09.2020, USA, New York: Volkan Bozkir (Podium, l), Vorsitzender der UN-Vollversammlung aus der Türkei, spricht anlässlich des 75-jährigen Bestehens der Vereinten Nationen zur Generalversammlung. US-Präsident Trump hat überraschend auf einen Auftritt bei dem Festakt verzichtet. Stattdessen redete lediglich die stellvertretende UN-Botschafterin Chalet bei der ansonsten hochrangig besetzten Veranstaltung für die Vereinigten Staaten. Foto: Eskinder Debebe/United Nations/dpa - ACHTUNG: Nur zur redaktionellen Verwendung im Zusammenhang mit der aktuellen Berichterstattung und nur mit vollständiger Nennung des vorstehenden Credits +++ dpa-Bildfunk +++ |

Генсек ООН призвал мировое сообщество прекратить "войну против планеты" 21.09.2021

Мировое сообщество должно взять на себя обязательство к 2050 году свести к нулю выбросы парниковых газов и с 2021 года прекратить планировать новые угольные электростанции, заявил Антониу Гутерриш.
US Secretary of State Antony Blinken speaks to staff at the US State Department during the first visit of US President Joe Biden in Washington, DC, February 4, 2021. (Photo by SAUL LOEB / AFP) (Photo by SAUL LOEB/AFP via Getty Images)

США возвращаются в Совет ООН по правам человека 24.02.2021

США вышли из Совета ООН по правам человека при Дональде Трампе в 2018 году. Нынешние власти в Вашингтоне частично разделяют его критику в адрес Совета, заявил госсекретарь США.
Crimea, Sevastopol. Warships at raid. Guards missile cruiser Moskva of Russian Black Sea Fleet Russian Fleet PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxHUNxONLY Crimea Sevastopol Warships AT Raid Guards Missile Cruiser Moskva of Russian Black Sea Fleet Russian Fleet PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxHUNxONLY

Генассамблея ООН призвала Россию вывести войска из Крыма 07.12.2020

России следует прекратить оккупацию украинского полуострова и остановить призыв его жителей в Вооруженные силы РФ, говорится в резолюции по проблеме милитаризации Крыма.
Young Polar bear Ursus maritimus running across melting sea ice, Scott Inlet, Baffin Island, Canadian Arctic, August. Vulnerable species. PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY 1527713 BrentxStephenson

Лидеры 60 стран дали "обещание природе" 29.09.2020

В Нью-Йорке было представлено совместное заявление лидеров более чем 60 стран, накладывающее экологические обязательства по спасению планеты. Его подписали также Германия, Великобритания и Франция.

ARCHIV - 05.09.2018, Russland, Moscow: Alexej Nawalny, Oppositionsführer aus Russland, steht im Gericht in der Pause bei der Anhörung über seine Berufung. Nawalny ist nach Angaben seiner Sprecherin mit Vergiftungserscheinungen auf einer Intensivstation in einem Krankenhaus. Er war zunächst bewusstlos. (zu Russische Opposition: Nawalny bewusstlos im Krankenhaus) Foto: Pavel Golovkin/AP/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ |

Президент Франции в ООН призвал Россию разъяснить ситуацию с Навальным 22.09.2020

Москве следует немедленно пролить свет на случившееся с Алексеем Навальным, заявил Эмманюэль Макрон в видеообращении для 75-й сессии Генассамблеи ООН.
14.09.2020 Sochi, 09/14/2020. Alexander Lukashenko and Vladimir Putin. Photo from the TV channel Belarus 24. | Verwendung weltweit, Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

Путин призвал США к сдержанности в развитии новых ракетных систем 22.09.2020

Обращение президента РФ показали на Генассамблее ООН. Путин говорил о проблемах продления договора о СНВ-3, борьбе с коронавирусом и сохранении права вето "пятерки" Совбеза ООН.

Vor dem Sekretariatshochhaus der Vereinten Nationen in New York weht die deutsche Flagge inmitten der Fahnen der anderen UN-Mitgliedsstaaten. Das Hochhaus ist das Wahrzeichen des UN-Hauptquartiers im Stadtteil Manhattan. Es gehört zu einem Gebäudekomplex in der First Avenue am East River. Das 155 Meter hohe Sekretariatshochhaus umfasst 39 Etagen. (20.09.2019) | Verwendung weltweit

Избраны новые непостоянные члены Совбеза ООН 18.06.2020

В следующие два года непостоянными членами Совета Безопасности будут Индия, Ирландия, Мексика и Норвегия. Канаде получить это место не удалось.

DEUTSCHLAND, BONN, 28.03.2002, Symbolfoto z.d. Thema Leere Taschen. Mann stülpt leere Hosentasche nach aussen. | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

ООН на мели: где деньги? 11.10.2019

Организация Объединенных Наций находится в глубочайшем финансовом кризисе. Уже в конце октября деньги у нее могут закончиться. Сможет ли ООН работать дальше?
Ukraine's President Volodymyr Zelenskiy listens during a bilateral meeting with U.S. President Donald Trump on the sidelines of the 74th session of the United Nations General Assembly (UNGA) in New York City, New York, U.S., September 25, 2019. REUTERS/Jonathan Ernst

Трамп призвал Германию и Францию увеличить помощь Киеву 25.09.2019

ФРГ и Франция не делают для Украины того, что должны делать, заявил президент США на встрече с Владимиром Зеленским на сессии Генассамблеи ООН.
Ukraine President Volodymyr Zelensky speaks during the 74th Session of the General Assembly during the United Nations General Assembly September 25, 2019. (Photo by TIMOTHY A. CLARY / AFP) (Photo credit should read TIMOTHY A. CLARY/AFP/Getty Images)

Зеленский в ООН назвал своей задачей завершение войны в Донбассе 25.09.2019

Ценой мира в Донбассе не должны стать жизни украинских граждан, свобода или право Украины на собственный выбор, заявил Владимир Зеленский. Президент Украины также заявил о необходимости обновления ООН.
US President Donald Trump speaks during the 74th Session of the United Nations General Assembly at UN Headquarters in New York, September 24, 2019. (Photo by SAUL LOEB / AFP)

Трамп использовал трибуну ООН для оправдания собственной политики 24.09.2019

Выступая в ООН, Трамп пытался оправдать свою иммиграционную политику, заявил о необходимости реформировать ВТО, призвал ужесточить экономические санкции против Ирана и назвал Мадуро "кубинской марионеткой".
MOSCOW, RUSSIA - NOVEMBER 29, 2016: Chairman of the Russian Federation Council's Committee for International Affairs, Konstantin Kosachev, at a meeting of the Russian Federation Council. Anton Novoderezhkin/TASS |

Косачев и еще 9 членов делегации РФ не получили визу США для участия в ГА ООН 24.09.2019

Десяти членам российской делегации для участия в Генассамблее ООН, в том числе находящемуся под санкциями Константину Косачеву отказали в визах США.

19.9.2017*** United Nations Secretary General Antonio Guterres addresses the 72nd United Nations General Assembly at U.N. headquarters in New York, U.S., September 19, 2017. REUTERS/Lucas Jackson

Генассамблея ООН приняла миграционный пакт 19.12.2018

Миграционный пакт ООН не имеет юридически обязывающей силы и не нарушает суверенитет государств, подчеркнула президент Генассамблеи ООН. Документ одобрили 152 страны, еще пять выступили против.
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