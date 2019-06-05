 Где можно дышать самым чистым воздухом в Европе (фотогалерея) | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 05.06.2019

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Культура и стиль жизни

Где можно дышать самым чистым воздухом в Европе (фотогалерея)

5 июня отмечается Всемирный день окружающей среды ООН. В этом году его тема - загрязнение воздуха. А где в Европе самый чистый воздух? Выборка DW.

  • Горный приют в Верхней Баварии

    Альпийские горные приюты

    На альпийских лугах

    Это - классика. Альпийские луга (по-немецки Alm) с давних времен служили пастбищами, на которые стада выгоняли порой на несколько месяцев. И, конечно, здесь строили домики для пастухов. Но остановиться на ночлег, укрыться от непогоды в них может любой путешественник. На снимке: горный приют в Верхней Баварии.

  • Отель Монте-Роза в Альпах

    Альпийские горные приюты

    Высокие технологии на высоте 2883 метра

    Самый современный и высокотехнологичный горный приют в Альпах - новая "Монте-Роза" (Monte Rosa-Hütte) - находится в швейцарском Церматте, рядом со знаменитым глетчером. Пятиэтажное здание, законченное в 2009 году, рассчитано на 120 мест. С высоты 2883 метров открывается захватывающий дух вид. Горный приют на 90 процентов обеспечивает себя солнечной электроэнергией.

  • Мюнхенский дом в Альпах

    Альпийские горные приюты

    Самый высокий Мюнхенский дом

    От Мюхена до самой высокой точки Германии, горы Цугшпитце, - примерно 100 километров. И все же этот приют для альпинистов и туристов, любящих чистый воздух, горы (но не обязательно отвесные скалы), назвали в честь баварской столицы. Модернизированный отель, который находится на высоте 2959 метров, может принять до 30 человек. Здесь работают ресторан и метеостанция.

  • Хижина пастуха Гриллича в Альпах

    Альпийские горные приюты

    Хижина пастуха Гриллича

    Эту хижину (а как еще ее назовешь?) построил в 1845 году пастух Франц Гриллич (Franz Vinzenz Grillitsch) на юге Австрии, в Каринтии, на высоте 1650 метров. Так и сегодня называют этот домик, в котором хватает места на восемь человек. Переночевать можно почти со всеми удобствами - по крайней мере, на матрасе.

  • Королевская усадьба на Шахене в Альпах

    Альпийские горные приюты

    Королевская усадьба

    В 1872 году на горе Шахен (1866 метров), примерно в 10 км к югу от Гармиш-Партенкирхена, для легендарного короля Людвига II Баварского была построена и эта усадьба из пяти комнат. Ее называют также охотничьим замком, хотя Людвиг приезжал сюда не на охоту, а на дни своего рождения. Усадьба обставлена роскошно, но по сравнению с другими замками Людвига - все же относительно скромно.

  • Горный приют Cabane du Velan

    Альпийские горные приюты

    Солнечный дом

    Адрес этого необычного на вид и очень уютного внутри горного приюта под названием Cabane du Velan - массив Гран-Комбен, гора Мон-Велан. Швейцарский клуб альпинистов построил этот домик на высоте 2642 метров над уровнем моря в 1992 году. Одновременно отдохнуть и переночевать в нем могут 64 человека. Электричеством приют питается от солнечных батарей.

  • Dandl Alm в Кимгауских Альпах

    Альпийские горные приюты

    Подкрепиться по дороге

    Кимгауские Альпы расположены на юго-востоке Баварии и огибают с юга озеро Кимзе (Chiemsee). В предгорьях много туристов, которые любят пешие прогулки и не слишком сложные маршруты. Привал можно сделать в типичном для этого региона деревянном доме (так строят крестьянские дворы и хутора), как этот Dandl Alm, и подкрепиться здесь за умеренную плату.

  • Вацманнхаус

    Альпийские горные приюты

    Комфортабельный Вацманнхаус

    Со временем в Альпах образовалась целая сеть горных приютов - от скромных домиков до комфортабельных общежитий на несколько сотен мест. "Вацманнский дом" - Watzmannhaus (на снимке) - находится на горе Вацманн, третьей по абсолютной высоте горе Германии (2713 метров). Первый горный приют был построен на этой горной вершине в 1888 году.

  • Хижина в Вильдкирхли в Альпах

    Альпийские горные приюты

    Вплотную к скале

    Этот домик прилепился к скалам на высоте более 2500 метров недалеко от пещер Вильдкирхли в горного массива Альпштайн в швейцарском кантоне Аппенцельь-Иннерроден. В этих пещерах были обнаружены следы неандертальцев. На маршруте к этим пещерам подобных приютов, в том числе и вполне комфортабельных отелей, несколько. Близость к природе и потрясающий вид гарантируются.

  • Дом Пурчеллера

    Альпийские горные приюты

    В честь известного альпиниста

    Столовая - в Германии, санузел - в Австрии. Это убежище на высокогорной границе двух стран было построено в 1900 году. Незадолго до этого разбился известный австрийский альпинист Людвиг Пурчеллер (Ludwig Purtscheller), покоривший за свою жизнь около 40 вершин высотой больше 4 тысяч метров. Альпийский приют назвали в его честь Домом Пурчеллера. Мест для ночлега здесь - более 50.

  • Берлинская хижина в Альпах

    Альпийские горные приюты

    Берлинская хижина в Австрии

    Находится эта Берлинская хижина - Berliner Hütte - не в Берлине, а в Австрии, в Циллертальских Альпах. Но высокогорный приют был построен в 1879 году берлинскими альпинистами, отсюда название. В 1997 году Берлинской хижине был присвоен официальный статус памятника старины. А значит, перестраивать здание снаружи и внутри запрещено.

  • Dreizinnenhütte в Сестенских Доломитах

    Альпийские горные приюты

    У Трех зубцов

    Три зубца - Drei Zinnen по-немецки и Tre Cime di Lavaredo по-итальянски, - почему эти три пика в Сестенских Доломитах называются именно так, не надо объяснять. Такое же название носит и гостиница, построенная на высоте 2438 метров. Здесь одновременно могут отдохнуть перед восхождением (или вместо него) более 100 человек одновременно.

    Автор: Инга Ваннер


  • Горный приют в Верхней Баварии

    Альпийские горные приюты

    На альпийских лугах

    Это - классика. Альпийские луга (по-немецки Alm) с давних времен служили пастбищами, на которые стада выгоняли порой на несколько месяцев. И, конечно, здесь строили домики для пастухов. Но остановиться на ночлег, укрыться от непогоды в них может любой путешественник. На снимке: горный приют в Верхней Баварии.

  • Отель Монте-Роза в Альпах

    Альпийские горные приюты

    Высокие технологии на высоте 2883 метра

    Самый современный и высокотехнологичный горный приют в Альпах - новая "Монте-Роза" (Monte Rosa-Hütte) - находится в швейцарском Церматте, рядом со знаменитым глетчером. Пятиэтажное здание, законченное в 2009 году, рассчитано на 120 мест. С высоты 2883 метров открывается захватывающий дух вид. Горный приют на 90 процентов обеспечивает себя солнечной электроэнергией.

  • Мюнхенский дом в Альпах

    Альпийские горные приюты

    Самый высокий Мюнхенский дом

    От Мюхена до самой высокой точки Германии, горы Цугшпитце, - примерно 100 километров. И все же этот приют для альпинистов и туристов, любящих чистый воздух, горы (но не обязательно отвесные скалы), назвали в честь баварской столицы. Модернизированный отель, который находится на высоте 2959 метров, может принять до 30 человек. Здесь работают ресторан и метеостанция.

  • Хижина пастуха Гриллича в Альпах

    Альпийские горные приюты

    Хижина пастуха Гриллича

    Эту хижину (а как еще ее назовешь?) построил в 1845 году пастух Франц Гриллич (Franz Vinzenz Grillitsch) на юге Австрии, в Каринтии, на высоте 1650 метров. Так и сегодня называют этот домик, в котором хватает места на восемь человек. Переночевать можно почти со всеми удобствами - по крайней мере, на матрасе.

  • Королевская усадьба на Шахене в Альпах

    Альпийские горные приюты

    Королевская усадьба

    В 1872 году на горе Шахен (1866 метров), примерно в 10 км к югу от Гармиш-Партенкирхена, для легендарного короля Людвига II Баварского была построена и эта усадьба из пяти комнат. Ее называют также охотничьим замком, хотя Людвиг приезжал сюда не на охоту, а на дни своего рождения. Усадьба обставлена роскошно, но по сравнению с другими замками Людвига - все же относительно скромно.

  • Горный приют Cabane du Velan

    Альпийские горные приюты

    Солнечный дом

    Адрес этого необычного на вид и очень уютного внутри горного приюта под названием Cabane du Velan - массив Гран-Комбен, гора Мон-Велан. Швейцарский клуб альпинистов построил этот домик на высоте 2642 метров над уровнем моря в 1992 году. Одновременно отдохнуть и переночевать в нем могут 64 человека. Электричеством приют питается от солнечных батарей.

  • Dandl Alm в Кимгауских Альпах

    Альпийские горные приюты

    Подкрепиться по дороге

    Кимгауские Альпы расположены на юго-востоке Баварии и огибают с юга озеро Кимзе (Chiemsee). В предгорьях много туристов, которые любят пешие прогулки и не слишком сложные маршруты. Привал можно сделать в типичном для этого региона деревянном доме (так строят крестьянские дворы и хутора), как этот Dandl Alm, и подкрепиться здесь за умеренную плату.

  • Вацманнхаус

    Альпийские горные приюты

    Комфортабельный Вацманнхаус

    Со временем в Альпах образовалась целая сеть горных приютов - от скромных домиков до комфортабельных общежитий на несколько сотен мест. "Вацманнский дом" - Watzmannhaus (на снимке) - находится на горе Вацманн, третьей по абсолютной высоте горе Германии (2713 метров). Первый горный приют был построен на этой горной вершине в 1888 году.

  • Хижина в Вильдкирхли в Альпах

    Альпийские горные приюты

    Вплотную к скале

    Этот домик прилепился к скалам на высоте более 2500 метров недалеко от пещер Вильдкирхли в горного массива Альпштайн в швейцарском кантоне Аппенцельь-Иннерроден. В этих пещерах были обнаружены следы неандертальцев. На маршруте к этим пещерам подобных приютов, в том числе и вполне комфортабельных отелей, несколько. Близость к природе и потрясающий вид гарантируются.

  • Дом Пурчеллера

    Альпийские горные приюты

    В честь известного альпиниста

    Столовая - в Германии, санузел - в Австрии. Это убежище на высокогорной границе двух стран было построено в 1900 году. Незадолго до этого разбился известный австрийский альпинист Людвиг Пурчеллер (Ludwig Purtscheller), покоривший за свою жизнь около 40 вершин высотой больше 4 тысяч метров. Альпийский приют назвали в его честь Домом Пурчеллера. Мест для ночлега здесь - более 50.

  • Берлинская хижина в Альпах

    Альпийские горные приюты

    Берлинская хижина в Австрии

    Находится эта Берлинская хижина - Berliner Hütte - не в Берлине, а в Австрии, в Циллертальских Альпах. Но высокогорный приют был построен в 1879 году берлинскими альпинистами, отсюда название. В 1997 году Берлинской хижине был присвоен официальный статус памятника старины. А значит, перестраивать здание снаружи и внутри запрещено.

  • Dreizinnenhütte в Сестенских Доломитах

    Альпийские горные приюты

    У Трех зубцов

    Три зубца - Drei Zinnen по-немецки и Tre Cime di Lavaredo по-итальянски, - почему эти три пика в Сестенских Доломитах называются именно так, не надо объяснять. Такое же название носит и гостиница, построенная на высоте 2438 метров. Здесь одновременно могут отдохнуть перед восхождением (или вместо него) более 100 человек одновременно.

    Автор: Инга Ваннер


Смотрите также:
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    Автор: Инга Ваннер


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