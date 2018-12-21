 Где и как снимали культовый фильм ″Три орешка для Золушки″ | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 21.11.2017

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Культура и стиль жизни

Где и как снимали культовый фильм "Три орешка для Золушки"

В замке Морицбург в Саксонии каждый год проводится выставка, посвященная знаменитой киносказке. В нынешнем сезоне ознакомиться с экспозицией можно до 3 марта 2019 года.

  • Кадр из фильма Три орешка для Золушки

    Выставка в замке Морицбург

    Путешествие в сказку

    С наступлением холодов немецкий замок Морицбург превращается в сказочный дворец: в нем поселяются Золушка и ее принц из легендарного немецко-чешского фильма 1973 года. В замке проходила часть съемок, именно поэтому здесь и организуется зимняя выставка "Три орешка для Золушки". Посетители узнают об истории создания киносказки, разглядывая оригинальные костюмы.

  • Замок Морицбург

    Выставка в замке Морицбург

    Сказочный дворец

    Барочный замок Морицбург, расположенный неподалеку от Дрездена, играет в фильме роль королевской резиденции. В киносказке он появляется в сумерках или виден сквозь ветви деревьев. Стоит замок посреди великолепного природного ландшафта, обрамленный со всех сторон водой.

  • Замок Морицбург

    Выставка в замке Морицбург

    Охотничий замок

    Построили замок Морицбург представители королевского и княжеского рода Веттинов. Предназначалась эта загородная резиденция саксонской аристократии для охоты. Леса в этих местах славились дичью, поэтому курфюрст Мориц и решил выстроить здесь в 1542 году охотничий замок. Натурные съемки фильма "Три орешка для Золушки" проходили, однако, в Чехии.

  • Выставка Три орешка для Золушки

    Выставка в замке Морицбург

    По следу принцессы

    В этом сезоне традиционная зимняя выставка в замке Морицбург будет открыта для посетителей до 3 марта 2019 года. Экспозиция рассказывает об истории создания фильма и показывает целый ряд оригинальных реквизитов и костюмов.

  • Выставка Три орешка для Золушки

    Выставка в замке Морицбург

    Бальные платья

    Один из самых знаменитых экспонатов выставки - розовое платье, в котором сыгравшая Золушку юная чешская актриса Либуше Шафранкова является на бал в королевский дворец. Теперь платье хранится в стеклянной витрине - в 2014 году его копия была похищена на выставке в Морицбурге. На фото: миниатюрная модель реконструирует сцену из фильма.

  • Выставка Три орешка для Золушки

    Выставка в замке Морицбург

    Восковые фигуры

    Выставка к фильму "Три орешка для Золушки" занимает пространство площадью в 450 квадратных метров. Не так уж и много, но она богата экспонатами. Любителей фильма здесь приветствуют и королевская чета, и голуби, и сова Розалия, и даже белая лошадь Золушки, в роли которой были заняты два коня - чешский и немецкий.

  • Павел Травничек

    Выставка в замке Морицбург

    Сказочный принц

    В феврале 2017 года замок Морицбург посетил чешский актер Павел Травничек. На роль принца, в которого были влюблены в ту пору чуть ли не все девочки мира, его выбрали из более чем 20 претендентов. Для фильма актеру пришлось быстро научиться ездить верхом, танцевать и стрелять из арбалета. И вообще это была его первая роль в кино! Потом, впрочем, Павел Травничек еще не раз играл принцев.

  • Режиссер Вацлав Ворличек

    Выставка в замке Морицбург

    Режиссер

    Режиссер Вацлав Ворличек также заезжал в Морицбург. "Три орешка для Золушки", снятый им по собственному сценарию, стал самым известным его фильмом. В Чехии Ворличека называют "королем комедии".

  • Либуше Шафранкова и Павел Травничек

    Выставка в замке Морицбург

    Красивая пара

    Режиссер не ошибся: своим фантастическим успехом эта киносказка отчасти обязана прекрасной "химии" между исполнителями главных ролей. Либуше Шафранкова и Павел Травничек стали парой и в реальной жизни. Золушка-Либуше, впрочем, вышла потом замуж за другого и сделала замечательную кинокарьеру. А Травничек-принц сменил за свою жизнь нескольких "золушек"...

    Автор: Элла Володина


  • Кадр из фильма Три орешка для Золушки

    Выставка в замке Морицбург

    Путешествие в сказку

    С наступлением холодов немецкий замок Морицбург превращается в сказочный дворец: в нем поселяются Золушка и ее принц из легендарного немецко-чешского фильма 1973 года. В замке проходила часть съемок, именно поэтому здесь и организуется зимняя выставка "Три орешка для Золушки". Посетители узнают об истории создания киносказки, разглядывая оригинальные костюмы.

  • Замок Морицбург

    Выставка в замке Морицбург

    Сказочный дворец

    Барочный замок Морицбург, расположенный неподалеку от Дрездена, играет в фильме роль королевской резиденции. В киносказке он появляется в сумерках или виден сквозь ветви деревьев. Стоит замок посреди великолепного природного ландшафта, обрамленный со всех сторон водой.

  • Замок Морицбург

    Выставка в замке Морицбург

    Охотничий замок

    Построили замок Морицбург представители королевского и княжеского рода Веттинов. Предназначалась эта загородная резиденция саксонской аристократии для охоты. Леса в этих местах славились дичью, поэтому курфюрст Мориц и решил выстроить здесь в 1542 году охотничий замок. Натурные съемки фильма "Три орешка для Золушки" проходили, однако, в Чехии.

  • Выставка Три орешка для Золушки

    Выставка в замке Морицбург

    По следу принцессы

    В этом сезоне традиционная зимняя выставка в замке Морицбург будет открыта для посетителей до 3 марта 2019 года. Экспозиция рассказывает об истории создания фильма и показывает целый ряд оригинальных реквизитов и костюмов.

  • Выставка Три орешка для Золушки

    Выставка в замке Морицбург

    Бальные платья

    Один из самых знаменитых экспонатов выставки - розовое платье, в котором сыгравшая Золушку юная чешская актриса Либуше Шафранкова является на бал в королевский дворец. Теперь платье хранится в стеклянной витрине - в 2014 году его копия была похищена на выставке в Морицбурге. На фото: миниатюрная модель реконструирует сцену из фильма.

  • Выставка Три орешка для Золушки

    Выставка в замке Морицбург

    Восковые фигуры

    Выставка к фильму "Три орешка для Золушки" занимает пространство площадью в 450 квадратных метров. Не так уж и много, но она богата экспонатами. Любителей фильма здесь приветствуют и королевская чета, и голуби, и сова Розалия, и даже белая лошадь Золушки, в роли которой были заняты два коня - чешский и немецкий.

  • Павел Травничек

    Выставка в замке Морицбург

    Сказочный принц

    В феврале 2017 года замок Морицбург посетил чешский актер Павел Травничек. На роль принца, в которого были влюблены в ту пору чуть ли не все девочки мира, его выбрали из более чем 20 претендентов. Для фильма актеру пришлось быстро научиться ездить верхом, танцевать и стрелять из арбалета. И вообще это была его первая роль в кино! Потом, впрочем, Павел Травничек еще не раз играл принцев.

  • Режиссер Вацлав Ворличек

    Выставка в замке Морицбург

    Режиссер

    Режиссер Вацлав Ворличек также заезжал в Морицбург. "Три орешка для Золушки", снятый им по собственному сценарию, стал самым известным его фильмом. В Чехии Ворличека называют "королем комедии".

  • Либуше Шафранкова и Павел Травничек

    Выставка в замке Морицбург

    Красивая пара

    Режиссер не ошибся: своим фантастическим успехом эта киносказка отчасти обязана прекрасной "химии" между исполнителями главных ролей. Либуше Шафранкова и Павел Травничек стали парой и в реальной жизни. Золушка-Либуше, впрочем, вышла потом замуж за другого и сделала замечательную кинокарьеру. А Травничек-принц сменил за свою жизнь нескольких "золушек"...

    Автор: Элла Володина


    

Смотрите также:

  • Фильмы DEFA

    Самые знаменитые фильмы киностудии ДЕФА

    Через год после войны: "Убийцы среди нас"

    В марте 1946 года, за 2 месяца до основания DEFA, в лежащем в руинах Берлине начались съемки первого немецкого послевоенного художественного фильма. Героиня Хильдегард Кнеф в "Mörder unter uns" выжила в концлагере и вернулась в родной Берлин, где ее ожидала встреча с бывшими нацистскими преступниками.

  • Фильмы DEFA

    Самые знаменитые фильмы киностудии ДЕФА

    Сказка со смыслом: "Холодное сердце"

    Угольщик Петер Мунк мечтает разбогатеть легким путем, чтобы добиться любви красавицы Лизбет... Великолепную экранизацию сказки Вильгельма Гауфа "Das kalte Herz" осуществил в 1950 году режиссер Пауль Ферхевен. Сложные комбинированные съемки взорвали бюджет, но стоили того: фильм посмотрели почти 10 миллионов зрителей, а детское кино получило после него на киностудии DEFA постоянную прописку.

  • Фильмы DEFA

    Самые знаменитые фильмы киностудии ДЕФА

    Бунтари с улицы: "Берлин, угол Шёнхаузер"

    Молодежную драму о берлинских подростках "Berlin – Ecke Schonhauser…" снял в 1950 году режиссер Герхард Кляйн по сценарию Вольфганга Кольхаазе. Картина напоминает по стилю шедевры итальянского неореализма и входит в число признанных классикой постановок киностудии ДЕФА. В ГДР фильм посмотрели 1,5 миллиона зрителей, в ФРГ его показ был в то время запрещен.

  • Фильмы DEFA

    Самые знаменитые фильмы киностудии ДЕФА

    Аллюзия на Хиросиму: "Безмолвная звезда"

    Экранизация романа Станислава Лема "Астронавты" совместного производства ГДР и Польши стала первым научно-фантастическим художественным фильмом на DEFA. Снял "Безмолвную звезду" режиссер Курт Метциг в 1960 году. Действие перенесено всего на 10 лет в будущее, чтобы сохранить в сюжете аллюзию на атомную бомбардировку США Японии. Спецэффекты были по тем временам впечатляющие.

  • Фильмы DEFA

    Самые знаменитые фильмы киностудии ДЕФА

    Героический реализм: "Голый среди волков"

    Трехлетнего еврейского мальчика в концлагере Бухенвальд прячут члены подпольного комитета, хотя онимают, что в случае обнаружения малыша, всем им грозит провал запланированного восстания и смерть... Художественный фильм 1962 года "Nackt unter Wölfen" снял в эстетике документального кино режиссер Франк Байер по автобиографическому роману Бруно Апица "В волчьей пасти".

  • Фильмы DEFA

    Самые знаменитые фильмы киностудии ДЕФА

    Антивоенное кино: "Приключения Вернера Хольта"

    Когда война уже близится к концу, подразделению Вернера Хольта приходится вступить в бой с наступающими частями Красной Армии. От былого энтузиазма молодого немецкого солдата не осталось и следа... Один из самых известных антивоенных фильмов ГДР "Die Abenteuer des Werner Holt" (1965) снял режиссер Йоахим Кунерт по одноименному роману Дитера Нолля.

  • Фильмы DEFA

    Самые знаменитые фильмы киностудии ДЕФА

    Запрещенное кино: "Не думай, что я реву"

    В декабре 1965 года в ГДР началось закручивание гаек после периода относительной свободы: были запрещены многие фильмы, спектакли, книги, музыкальные группы ЦК СЕПГ запретил, среди прочих, и фильм режиссера Франка Фогеля "Denk bloß nicht, ich heule". Она рассказывает о юной паре, не принявшей устаревший образ мышления старшего, то есть сталинистского поколения.

  • Фильмы DEFA

    Самые знаменитые фильмы киностудии ДЕФА

    Запрещенное кино: "След камней"

    Строительная бригада Ханнеса Баллы не особенно придерживается правил планового хозяйства, но входит в число лучших... Фильм "искажает картину социалистической действительности", сочли цензоры и запретили фильм спустя три дня после его премьеры из-за "антисоциалистических тенденций". Сегодня кинолента "Spur der Steine" Франка Байера признана одним из лучших немецких фильмов послевоенного периода.

  • Фильмы DEFA

    Самые знаменитые фильмы киностудии ДЕФА

    Запрешенное кино: "Рожденный в 45-м"

    Герои фильма Юргена Бёттхера "Jahrgang 45" – парень и девушка из берлинского района Пренцлауэрберг. Их альтернативный образ жизни и скитание по подворотням и подвалам вызвали взрыв возмущения у официальных восточногерманских кинокритиков. Цензоры разгромили картину за то, что Восточный Берлин представлен в ней унылым и неухоженным.

  • Фильмы DEFA

    Самые знаменитые фильмы киностудии ДЕФА

    Запрещенное кино: "Когда ты вырастешь, дорогой Адам"

    По своей эстетике и драматургии кинопритча Эгона Гюнтера "Wenn Du groß bist, lieber Adam" (1966) была, пожалуй, самой радикальной картиной ГДР того времени. Сюжет таков: в трамвае мальчик выручает безбилетного пассажира – лебедя. Малыш покупает птице билет, а та в знак благодарности дарит ему волшебный фонарик, который выводит на чистую воду лгунов. Цензоры посчитали ленту слишком двусмысленной.

  • Фильмы DEFA

    Самые знаменитые фильмы киностудии ДЕФА

    Запрещенное кино: "Карла"

    Молоденькая школьная учительница Карла начала работать по специальности в одном маленьком восточногерманском городке. Ее стиль преподавания не вписывается в предписанные рамки: Карла дает ученикам полную свободу и не навязывает им свое мнение. Цензоры разгромили фильм "Karla" Германа Цшохе за "пропаганду ложных идеалов" и несоответствие "политическому характеру социалистической школы".

  • Фильмы DEFA

    Самые знаменитые фильмы киностудии ДЕФА

    Индейские фильмы: "Смертельная ошибка"

    В противовес популярным западным вестернам и "индейским" фильмам ФРГ на киностудии DEFA был запущено массовое производство своих фильмов про индейцев, показывающих противостояние "белой колонизации". Югославский актер Гойко Митич сыграл десять вождей девяти племен. На фото: кадр из фильма "Смертельная ошибка" ("Tödlicher Irrtum") режиссера Конрада Петцольда.

  • Фильмы DEFA

    Самые знаменитые фильмы киностудии ДЕФА

    Культовая сказка: "Три орешка для Золушки"

    Одна из прекраснейших киносказок была снята в 1973 года при совместном производстве DEFA и чехословацкой киностудии "Баррандов". Съемки проходили в Чехословакии и ГДР, заняты в фильме чешские и немецкие актеры. В чешской версии поет Карел Готт, в немецкой – звучит инструментальная музыка. До сих пор "Drei Haselnüsse für Aschenbrödel" показывают на Рождество в Германии и других странах Европы.

  • Фильмы DEFA

    Самые знаменитые фильмы киностудии ДЕФА

    История одной любви: "Легенда о Пауле и Пауле"

    Культовый и один из самых успешных фильмов ДЕФА "Die Legende von Paul und Paula" (1973) показывает "запретную" любовь на фоне безрадостных социалистических будней с очередями и массовым стукачеством. Действие происходит в Восточном Берлине в начале 1970-х годов. Паула - приемщица стеклотары в магазине и мать-одиночка. Пауль - министерский работник и женатый человек.

  • Фильмы DEFA

    Самые знаменитые фильмы киностудии ДЕФА

    Оскаровский номинант: "Якоб-лжец"

    Детские годы Юрек Бекер провел в еврейском гетто и концлагерях. Позднее он переработал свой жизненный опыт на бумаге: сначала это был сценарий для ДЕФА, который киностудия отвергла, а затем роман, экранизированный в 1974 году на все той же киностудии ДЕФА. "Якоб-лжец" ("Jakob, der Lügner") в постановке Франка Байера стал единственным фильмом ГДР, номинированным на "Оскар".

  • Фильмы DEFA

    Самые знаменитые фильмы киностудии ДЕФА

    Последний шедевр: "Соло Санни"

    Музыкальная драма "Solo Sunny" (1980), декларирующая право на самоопределение, стала последним кинофильмом самого выдающегося, пожалуй, кинорежиссера ГДР, выпускника ВГИКа Конрада Вольфа, создателя таких фильмов, как "Гойя, или Тяжкий путь познания" с Донатасом Банионисом в главной роли, "Расколотое небо", "Мне было девятнадцать". Вторым режиссером и сценаристом картины был Вольфганг Кольхаазе.

  • Фильмы DEFA

    Самые знаменитые фильмы киностудии ДЕФА

    И напоследок: "Каминг-аут"

    Семь лет добивался режиссер Хайнер Каров от DEFA разрешения на съемку фильма "Coming out". Единственный фильм ГДР о геях был все-таки снят и вышел в кинопрокат 9 ноября 1986 года, но стал последним фильмом ГДР: Берлинская стена пала через несколько часов после начала премьеры.

    Автор: Элла Володина


Контекст

В Германии остро не хватает Дедов Морозов

Дед Мороз приходит к немецким детям в Рождество, поэтому и называется Weihnachtsmann - Рождественский Дед. Правда, в этом году многим детям придется обойтись без него. (13.12.2018)  

Рождество на старых почтовых открытках (фотогалерея)

Первые в мире печатные рождественские открытки выпустили 175 лет назад - в 1843 году в Англии. В Германии они начали широко распространяться в начале XX столетия. (12.12.2018)  

Сколько стоят рождественские елки (фото)

В Германии начался сезон продажи рождественских елок - их можно купить прямо в питомниках, в магазинах или на специальных елочных базарах. (13.12.2018)  

10 причин любить Саксонию

Дрезден, Лейпциг, Мейсен, Эльба и другие саксонские достопримечательности - в нашей фотогалерее из туристической серии о немецких федеральных землях. (08.11.2016)  

Елочные украшения с нацистской символикой: как это было

Сначала елку украшали яблоками и орехами. На смену съедобным игрушкам пришли шары из стекла. А что вешали на елку во времена "третьего рейха"? (10.12.2018)  

Где снимали "Три орешка для Золушки" (фотогалерея)

В саксонском замке Морицбург каждый год на Рождество проходит выставка, посвященная легендарной киносказке "Три орешка для Золушки". (20.11.2017)  

Самые знаменитые фильмы киностудии ДЕФА

Исполнилось 70 лет берлинской киностудии ДЕФА. Мы представляем самые знаменитые ее фильмы, многие из которых пользовались в свое время большой популярностью у советских кинозрителей. (17.05.2016)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Креативные рождественские базары: саке вместо глинтвейна (14.12.2018)  

Что дарят немцы на Рождество (22.12.2017)  

Выпить и закусить на каждом углу  

В Лапландии у Санта-Клауса  

Реклама

Культура и стиль жизни  

Книги  

История  

Учеба и карьера  

По Германии  

Фоторепортажи  

Кадр за кадром  

Сервис

RSS-ленты  

Рассылки  

Twitter: новости DW

Telegram: канал DW

Facebook: сообщество DW

''В контакте'': клуб DW

''В контакте'': учеба и карьера