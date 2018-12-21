Где и как снимали культовый фильм "Три орешка для Золушки"

В замке Морицбург в Саксонии каждый год проводится выставка, посвященная знаменитой киносказке. В нынешнем сезоне ознакомиться с экспозицией можно до 3 марта 2019 года.
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