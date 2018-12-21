Где и как снимали культовый фильм "Три орешка для Золушки"

Выставка в замке Морицбург

Сказочный принц

В феврале 2017 года замок Морицбург посетил чешский актер Павел Травничек. На роль принца, в которого были влюблены в ту пору чуть ли не все девочки мира, его выбрали из более чем 20 претендентов. Для фильма актеру пришлось быстро научиться ездить верхом, танцевать и стрелять из арбалета. И вообще это была его первая роль в кино! Потом, впрочем, Павел Травничек еще не раз играл принцев.