 Где делают саксонское вино (фото) | Кадр дня | DW | 15.11.2018

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Кадр за кадром

Где делают саксонское вино (фото)

Саксонский винодельческий регион - самый восточный и самый маленький в Германии.

Беседка в парке замка Вакербарт

15.11.2018, Радебойль • Первое письменное упоминание виноградников в Саксонии датировано 1161 годом. Сейчас этот винодельческий регион является самым восточным и самым небольшим в Германии. Здесь специализируются на игристых винах. Центром саксонского виноделия считается замок Ваккербарт, расположенный между Дрезденом и Мейсеном. Эта беседка в парке замка была построена в эпоху барокко.

Ноябрьские кадры из Германии

  • Энгельскирхен

    Кадр за кадром - Ноябрь 2018

    Рождественский почтамт

    13.11.2018, Энгельскирхен • В Германии вновь заработал рождественский почтамт. На письма детей отвечают немецкий Дед Мороз - Рождественский Дед, Рождественское Дитя, Святой Николай и ангелы-помощники. Письма приходят со всего мира. С этого года на них впервые отвечают также на русском и белорусском языках. Название Энгельскирхена в Северном Рейне - Вестфалии можно перевести как "Ангело-Церковск".

  • Вернигероде

    Кадр за кадром - Ноябрь 2018

    Город советского Мюнхгаузена

    13.11.2018, Вернигероде • Он входит в число самых красивых фахверковых городов Германии, но на этой фотографии фахверковые достопримечательности окутаны живописным осенним туманом. В здешнем замке снимался советский фильм "Тот самый Мюнхгаузен", главную роль в котором сыграл Олег Янковский. Расположен Вернигероде на окраине региона Гарц в земле Саксония-Анхальт.

  • Санкт-Петер-Ординг

    Кадр за кадром - Ноябрь 2018

    Норвежский омар в Ваттовом море

    12.11.2018, Санкт-Петер-Ординг • В Ваттовом мелководье Северного моря встречается 3200 видов животных, но для норвежских омаров здесь слишком тепло, то есть это не их среда обитания. Поэтому находка, сделанная в земле Шлезвиг-Гольштейн, не могла не привлечь к себе внимание. Живого норвежского омара здесь увидели впервые, о чем сообщили в национальном парке Ваттовое море, подкрепив новость снимком.

  • Штутгарт

    Кадр за кадром - Ноябрь 2018

    Штутгартская телевышка

    11.11.2018, Штутгарт • Длинная тень от 216-метровой телевизионной вышки в столице Баден-Вюртемберга Штутгарте падает на осенний лес в один из ноябрьских дней. Башня была возведена более 60-ти лет назад и стала первой в мире телебашней из железобетона. Вход на смотровую площадку для взрослых стоит 9 евро, для детей - 5 евро, семейный билет - 26 евро.

  • Бохум

    Кадр за кадром - Ноябрь 2018

    Монастырский джин

    10.11.2018, Бохум • Считается, что немецкие монахи умели и умеют прекрасно  варить пиво, но они могут предложить и что-то покрепче. Например, отец Юстинус Пех из цистерцианского монастыря в Бохуме наладил производство джина по собственному рецепту. Приобрести бутылочку-другую "Monastic Dry Gin" можно в монастырской лавке или через интернет - 39,50 евро за 0,5 литра. Prost!

  • Потсдам

    Кадр за кадром - Ноябрь 2018

    Овцы в Сан-Суси

    09.11.2018, Потсдам • Про этих овец, как раз тогда коротко подстриженных, мы рассказывали в начале лета. Так они выглядят сейчас после нескольких месяцев, проведенных в потсдамском парке Сан-Суси, где это стадо, так сказать, заменяло газонокосилки. В ноябре с чувством выполненного долга они отправились зимовать в родную овчарню, напоследок попозировав приглашенным по этому поводу корреспондентам.

  • Люббенау

    Кадр за кадром - Ноябрь 2018

    Немецкая капуста

    09.11.2018, Люббенау • Типичная немецкая кухня - это не только колбаски, рульки и шварцвальдский торт, но и квашеная капуста (Sauerkraut). Очень вкусную делают в "Немецкой Венеции" - Шпревальде. По традиции в начале сезона сюда приглашают корреспондентов, чтобы все узнали: процесс пошел! Нашинкованную капусту утрамбовывают в чанах, посыпают солью и добавляют экстракт из семян тмина (Kümmel).

  • Большой Фельдберг

    Кадр за кадром - Ноябрь 2018

    Франкфурт в тумане

    08.11.2018, Большой Фельдберг • Эта фотография была сделана ранним ноябрьским утром на вершине горы Большой Фельдберг (Großer Feldberg, 879 м) - самой высокой точке горного массива Таунус, расположенной примерно в 30 километрах от Франкфурта-на-Майне. Этим утром из тумана выглядывали лишь верхушки самых высоких здешних банковских небоскребов и телевышки.

  • Альт-Тухебанд

    Кадр за кадром - Ноябрь 2018

    Ушастые совы в дельте Одера

    08.11.2018, Альт-Тухебанд • Ушастые совы (нем. Waldohreule) широко распространены в Европе. В Германии они очень любят зимовать в районе внутренней дельты Одера - в бранденбургском Одербрухе. В этих местах водится много мышей, на которых совы охотятся - так что им готов и стол и дом. Протяженность этого болотистого ландшафта вдоль реки составляет 60 километров, ширина - до 20 километров.

  • Мюльхайм-ан-дер-Рур

    Кадр за кадром - Ноябрь 2018

    Ноябрьская клубника

    07.11.2018, Мюльхайм-ан-дер-Рур • Клубничный сезон в этом году в Германии выдался превосходный, но летом мало кто мог предположить, что в некоторых местах клубника здесь продолжит созревать под открытым небом до начала ноября - например, в земле Северный Рейн - Вестфалия, где была сделана эта фотография. Пусть не очень крупная, но все же своя!

  • Лидия Смуда (Lydia Smuda) и Петер Ченчер (Peter Tschentscher)

    Кадр за кадром - Ноябрь 2018

    Самая старая жительница Гамбурга

    07.11.2018, Гамбург • Лидия Смуда родилась в 1906 году в Рейнской области. Сейчас она является самой старой жительницей Гамбурга и всего лишь на один год моложе самого старого жителя Германии - Густава Гернета из Саксонии-Анхальт. На этой фотографии 112-летнюю долгожительницу во вторник, 6 ноября, поздравляет первый бургомистр Гамбурга Петер Ченчер.

  • Нюрнберг

    Кадр за кадром - Ноябрь 2018

    "Золотой ноябрь" в Нюрнберге

    06.11.2018, Нюрнберг • Жителям Германии, судя по всему, придется привыкать к новой природной реальности - золотому ноябрю. В любом случае, нынешний октябрь на этот статус во многих местах претендовать не мог - погода стояла почти летняя, многие деревья оставались зелеными. Так ноябрь выглядит сейчас в Нюрнберге около средневековой церкви Святого Лаврентия.

  • Берлин

    Кадр за кадром - Ноябрь 2018

    Реликт холодной войны

    06.11.2018, Берлин • 120-метровый холм Тойфельсберг состоит из обломков зданий, разрушенных во время Второй мировой войны. В 1950-х годах здесь обосновались американские спецслужбы. После воссоединения Германии шпионский комплекс пришел в запустение и стал популярным среди любителей заброшенных мест. В начале ноября власти Берлина присвоили этой территории статус исторического памятника.

  • Люнебургская пустошь летом во время цветения вереска

    Кадр за кадром - Ноябрь 2018

    Субботник в среду

    05.11.2018, Зольтау • Немецкие пустоши сформировались в результате многовековой деятельности человека на месте вырубленных лесов. Чтобы они не зарастали, их надо либо использовать в качестве пастбищ, либо регулярно очищать от поросли деревьев - например, берез или сосен. В среду, 7 ноября, свой вклад в это дело внесут школьники в Люнебургской пустоши - чтобы было, где расти и цвести вереску.

  • Хунсрюкская веррукария

    Кадр за кадром - Ноябрь 2018

    Хунсрюкская веррукария

    05.11.2018, Рейнланд-Пфальц • Первые описания лишайников содержаться в трудах "отца ботаники" - древнегреческого ученого Теофраста. Группа насчитывает более 25 тысяч видов. Недавно немецким ученым из Кобленца удалось открыть новый вид - на этом кварците из национального парка Хунсрюк-Хохвальд. Назвали лишайник по месту находки - хунсрюкской веррукарией (Verrucaria hunsrueckensis).

  • Кельн

    Кадр за кадром - Ноябрь 2018

    Кельнские овцы

    04.11.2018, Кельн • Чтобы полюбоваться на овечек, жителям Кельна не надо далеко ездить. Это стадо часто можно увидеть здесь на одном из рейнских заливных лугов. На противоположном берегу возвышаются готические башни Кельнского собора - самой посещаемой архитектурной достопримечательности Германии.

  • Франкфурт-на-Майне

    Кадр за кадром - Ноябрь 2018

    Где эта ратуша, где этот дом?

    03.11.2018, Франкфурт-на-Майне • Старая ратуша и другие достопримечательности исторического центра Франкфурта-на-Майне в земле Гессен отражаются в медном раструбе во время выступления музыкантов на площади Рёмерберг. Старая ратуша Рёмер - одна из самых красивых в Германии. На протяжении многих столетий она была местом избрания и коронации немецких императоров.

  • Штутгарт

    Кадр за кадром - Ноябрь 2018

    "Земляные человечки"

    02.11.2018, Штутгарт • Два маленьких суриката осматриваются в большом вольере под присмотром заботливой родительницы. Они появились на свет в Штутгартском зоопарке восемь недель назад и сейчас впервые вышли на прогулку. "Земляные человечки" (Erdmännchen), как их называют немцы, относятся к числу самых популярных животных в зоопарках Германии.

  • Кельн

    Кадр за кадром - Ноябрь 2018

    "Толстый Петр"

    01.11.2018, Кельн • "Толстый Петр" ("Dicker Pitter") - так жители города называют самый большой колокол Кельнского собора, посвященный Апостолу Петру. Он был отлит в 1923 году и весит 24 тонны. Полтора года колокол молчал. Сейчас здесь завершили монтаж новой подвески языка и провели, так сказать, первую репетицию. Всего в соборе насчитывается 11 колоколов. Самые старые были изготовлены в XIV веке.


Смотрите также:
Винодельческие регионы Германии

  • Рейнгессен

    Винные ландшафты Германии

    Рейнгессен

    Рейнгессен (Rheinhessen) - крупнейший винодельческий регион Германии. Общая площадь виноградников между Вормсом, Майнцем и Бингеном составляет 26 тысяч гектаров. Виноделие получило широкое распространение здесь уже в IX веке, а самый старый виноградник был заложен в 742 году в Нирштайне на склоне Niersteiner Glöck. На фотографии - винная королева Рейнгессена одного из прошлых сезонов.

  • Рейнгау

    Винные ландшафты Германии

    Рейнгау

    Вдоль главной немецкой реки расположено целых шесть винодельческих регионов. Один из них - Рейнгау (Rheingau), где впервые начали производить вино позднего сбора (Spätlese). Всемирную известность имеет здешний монастырь Эбербах (Eberbach), сыгравший одну из ключевых ролей в развитии немецкого виноделия в Германии. Обитель была основана в XII веке монахами-цистерцианцами из Бургундии.

  • Средний Рейн

    Винные ландшафты Германии

    Средний Рейн

    Долина Среднего Рейна (Mittelrhein) начинается около Бингена, где русло начинает сужаться. Его словно берут в тиски склоны Рейнских Сланцевых гор. Виноградники этого региона простираются на несколько десятков километров вдоль реки до самого Бонна. Часть Рейнской долины от Бингена до Кобленца, знаменитая средневековыми замками и развалинами, включена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

  • Пфальц

    Винные ландшафты Германии

    Пфальц

    Пфальц (Pfalz) - второй по площади винный регион Германии. В Бад-Дюркхайме проходит самый массовый винный праздник в мире и находится самая большая в мире бочка. По Пфальцу также проложена Немецкая винная дорога (Deutsche Weinstraße) протяженностью 85 километров - первый в Германии тематический маршрут такого рода. Он проходит вдоль границы с Францией через 130 винодельческих поселений.

  • Франкония

    Винные ландшафты Германии

    Франкония

    Франкония (Franken)- еще одна древняя виноградарско-винодельческая область. Здесь традиционно используют приметные бутылки бурдючной формы, напоминающеие фляги римских легионеров. История виноделия в этом регионе насчитывает более 1200 лет. Виноделы молодого поколения ставку делают не на количество, а на качество вина, а также создание для него современного имиджа, отвечающего духу времени.

  • Мозель

    Винные ландшафты Германии

    Мозель

    Вдоль Мозеля (Mosel) простирается старейшая наряду с Рувером и Сааром винодельческая область Германии. Первую лозу здесь посадили древние римляне 2000 лет назад. Особой славой пользуется гора Кальмонт - самый крутой виноградник Европы. Он расположен на склоне, угол подъема которого достигает 68 градусов. Подняться на него можно только с помощью зубчатой дороги или скалолазного снаряжения.

  • Баден

    Винные ландшафты Германии

    Баден

    Баден (Baden) - третья по площади виноградников немецкая винодельческая область. Она простирается от Боденского озера вдоль Рейна до Мангейма. Баден считается самым теплым регионом Германии. Основная его продукция - красные вина, получаемые из сорта винограда пино-нуар. Его родиной считается Бургундия, что отразилось в немецком названии - Spätburgunder, то есть позднем бургундском.

  • Вюртемберг

    Винные ландшафты Германии

    Вюртемберг

    В этой области, где расположены Штутгарт и Хайльброн, вино считается своего рода народным напитком. В Вюртемберге (Württemberg) его потребление на душу населения в два раза превышает средний показатель по Германии. Местные вина можно продегустировать, например, в конце лета во время праздника "Штутгартская винная деревня" ("Stuttgarter Weindorf"). Самый распространенный сорт - троллингер.

  • Ар

    Винные ландшафты Германии

    Ар

    Долина реки Ар (Ahr), впадающей в Рейн между Кобленцем и Бонном, известна своими красными винами. Она относится к числу самых небольших винодельческих областей Германии. По долине реки проложена 35-километровая "Тропа красного вина" (Rotweinwanderweg), а также велосипедный маршрут, о котором мы уже подробно рассказывали. Ссылка - в конце страницы. На фотографии - живописная деревушка Майшос.

  • Заале-Унструт

    Винные ландшафты Германии

    Зале-Унструт

    Зале-Унструт (Saale-Unstrut) в Саксонии-Анхальт и Тюрингии - самая северная винодельческая область Германии. Регион расположен в долинах двух рек в районе 51-й параллели, считающейся естественной границей для виноделия в северных широтах. Несмотря на сложные климатические условия, за много сотен лет здесь научились производить вина отменного качества, пользующиеся большим спросом.

  • Саксония

    Винные ландшафты Германии

    Саксония

    Еще один восточногерманский винодельческий регион расположен в Саксонии (Sachsen). Новый импульс для развития он получил после воссоединения страны в 1990 году. Здесь специализируются, главным образом, на выпуске игристых вин. В последние выходные августа 25 саксонских винодельческих хозяйств устраивают день открытых дверей.

  • Гессенская горная дорога

    Винные ландшафты Германии

    Гессенская горная дорога

    Винодельческий регион Гессенская горная дорога (Hessische Bergstraße) расположен севернее Гейдельберга. Его площадь составляет всего 452 гектара, но на этой небольшой территории встречается более 230 разных типов почвы, что делает его уникальным. Здесь производят эксклюзивные вина, которые в магазины практически не попадают. Их подают и продают на месте.

  • Наэ

    Винные ландшафты Германии

    Наэ

    Долина Наэ (Nahe) находится между Мозелем и Рейном. Она относится к числу небольших немецких винодельческих регионов. Площадь виноградников составляет 4000 гектаров. Основные сорта: рислинг, риванер и сильванер. По региону проложены туристический пеший маршрут "Винная тропа Наэ" (Naheweinstraße) и "Велосипедная дорога Наэ" (Nahe-Radweg).

    Автор: Анне Термече, Максим Нелюбин


Контекст

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