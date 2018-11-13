Где делают саксонское вино (фото)

Саксонский винодельческий регион - самый восточный и самый маленький в Германии.
15.11.2018, Радебойль • Первое письменное упоминание виноградников в Саксонии датировано 1161 годом. Сейчас этот винодельческий регион является самым восточным и самым небольшим в Германии. Здесь специализируются на игристых винах. Центром саксонского виноделия считается замок Ваккербарт, расположенный между Дрезденом и Мейсеном. Эта беседка в парке замка была построена в эпоху барокко.
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