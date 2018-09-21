 ″Газпром″ упал с 1-го на 17-е место в рейтинге S&P Global Platts | Новости из Германии о России | DW | 24.09.2018

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Россия

"Газпром" упал с 1-го на 17-е место в рейтинге S&P Global Platts

В перечне крупнейших энергетических компаний "Лукойл" поднялся с шестого на второе место по сравнению с 2017 годом. В топ-40 попали также "Транснефть" и "Роснефть".

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Российский концерн "Газпром" утратил лидирующие позиции в рейтинге крупнейших энергетических компаний мира, составляемом агентством S&P Global Platts. В топе-250 за 2018 год, опубликованном в понедельник, 24 сентября, "Газпром", годом ранее возглавлявший список, опустился на 17-е место. На 1-м месте оказалась американская компания Exxon Mobil, которая в прошлом году занимала 9-ю строчку.

Контекст

В странах Центральной и Восточной Европы спорят о транзите газа с открытого в Черном море месторождения. В Венгрии считают, что эра монополии "Газпрома" в регионе подошла к концу. (20.07.2018)

Мы вовсе не собирались поставлять газ в Европу в обход Украины, заявили на конференции в Берлине менеджеры российского концерна "Газпром", продвигающего проект "Северный поток - 2". (24.04.2018)

"Газпром" уже не в первый раз резко меняет позиции в рейтинге S&P Global Platts: в 2016 году он был на 3-м месте, совершив большой скачок по сравнению с 2015 годом (43-е место). Между тем другая российская компания - "Лукойл" на этот раз улучшила свои позиции по сравнению с предыдущим годом, поднявшись с 6-го на 2-е место.

"Роснефть" потеряла позиции

В топ-40 рейтинга попали еще три российские компании: "Транснефть" (30-е место), "Сургутнефтегаз" (35-е) и "Роснефть" (36-е). При этом только "Сургутнефтегаз" сильно улучшил свои позиции по сравнению с прошлым годом, когда он занимал 165-ю строчку. "Транснефть" и "Роснефть", напротив, потеряли 16 и 14 позиций соответственно.

Рейтинг S&P Global Platts составляется на основании таких показателей, как стоимость активов компании, ее выручка, чистая прибыль, а также рентабельность инвестированного капитала.

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  • Карикатура Сергея Ёлкина Путин в Греции

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    Где греческая труба?

    Первая нитка "Турецкого потока" предназначена для снабжения западной части Турции, куда российский газ сейчас поступает транзитом через Украину. Вторую нитку планировалось дотянуть до границы с Грецией, а оттуда проложить новый газопровод в сторону Италии. Президент России Владимир Путин лоббировал этот проект в Афинах в мае 2016 года, но он застопорился.

  • Подписание договора о Трансадриатическом газопроводе (TAP) в Баку в декабре 2013 года

    Российский газ в Европе: планы и конкуренты "Газпрома"

    TAP: конкурент на южном маршруте

    Конкурировать с "Газпромом" на важном для него итальянском рынке с 2020 года будет голубое топливо из азербайджанского месторождения "Шах Дениз-2". Согласно международному соглашению, подписанному в Баку в декабре 2013 года, газ, пройдя по Турции, будет поступать в Трансадриатический газопровод (TAP), который сейчас прокладывается через Грецию, Албанию и по дну Адриатического моря в Италию.

  • Плавучий терминал регазификации СПГ в Литве

    Российский газ в Европе: планы и конкуренты "Газпрома"

    Сжиженный газ сдерживает цены

    В разных странах ЕС "Газпрому" все чаще приходится теперь конкурировать с поставщиками сжиженного природного газа. Например, в Литве, где плавучий терминал регазификации СПГ заработал в декабре 2014 года. Топливо, поступающее по морю с других континентов, чаще всего дороже трубопроводного газа из России, а потому вряд ли серьезно его потеснит. Однако наличие такой альтернативы сдерживает цены.

  • Газовая турбина Siemens

    Российский газ в Европе: планы и конкуренты "Газпрома"

    Нет спроса на газовые турбины

    В европейской и особенно немецкой электроэнергетике все более серьезную конкуренцию газу составляют ветер, солнце и биомасса. Бум возобновляемой энергетики привел к тому, что в Евросоюзе почти перестали строить новые газовые электростанции. Резкое падение спроса на турбины для них вынудили компании Siemens и General Electric объявить в конце 2017 года о радикальном сокращении производства.

  • Тепловой насос и солнечные коллекторы на крыше дома в земле Баден-Вюртемберг

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    Топить можно и электричеством

    Природный газ остается в Европе важнейшим источником тепла, но и на этом рынке новые технологии представляют все более серьезную конкуренцию продукции "Газпрома". В Германии и Швейцарии, к примеру, в новых домах все чаще устанавливают не газовое отопление, а тепловые насосы, преобразующие холод в тепло с помощью электроэнергии. А для обогрева воды все чаще используют солнечную энергию.

  • Заместитель председателя Еврокомиссии Марош Шевчович и комиссар ЕС по энергетике Мигель Ариас Каньете

    Российский газ в Европе: планы и конкуренты "Газпрома"

    Курс на защиту климата

    Перспективы газа и тем самым "Газпрома" на европейском рынке во многом зависят от того, насколько решительно Евросоюз будет бороться против глобального потепления, стимулируя возобновляемую энергетику и энергосбережение. Соответствующие планы до 2030 года разрабатывают заместитель председателя Еврокомиссии Марош Шевчович и комиссар ЕС по энергетике Мигель Ариас Каньете.

    Автор: Андрей Гурков


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Ссылки в интернете

S&P Global Platts: топ-250 крупнейших энергетических компаний мира

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Глава "Нафтогаза" в "Немцова.Интервью": "Северный поток-2" – "Троянский конь" для Евросоюза  

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