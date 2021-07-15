Газопровод OPAL

На этой странице собраны материалы, опубликованные на сайте Deutsche Welle и соответствующие поисковому запросу "OPAL".
Внимание: контент страницы генерируется автоматически на основании ключевых слов.
Из-за санкций США строительство газопровода "Северный поток-2" остановлено. Однако строительство его наземного продолжения - магистрали Eugal - идет полным ходом. Первую ее нитку уже начали использовать.
"Северный поток" впредь невозможно будет использовать на полную мощность. Cуд ЕС принял решение, связанное с одним из двух ответвлений "Северного потока" - магистралью OPAL. Впредь этот трубопровод мощностью может быть заполнен лишь наполовину. 13 сентября Федеральное агентство по сетям Германии заявило, что решение должно быть выполнено немедленно и пригрозило штрафом за нарушение требование.
Северные и турецкий потоки "Газпрома", их ответвления - OPAL и Eugal… Москва стремится обойти Украину. Брюссель же выступает за сохранение украинского транзита. Договор о нем истекает в конце года. Грозит ли Украине и ЕС новая "газовая война"?
Сумеет ли Москва обойтись без транзита газа через Украину? Ведь накануне "Газпром" потерпел поражение в суде ЕС по иску против ответвления "Северного потока". Брюссель солидарен с Киевом и выступает за сохранение украинского транзита. Формально договор о транзите заканчивается в конце года. Что теперь будет с украинским маршрутом российского газа и возможна ли новая газовая война?
Варшава нанесла удар по "Северному потоку". Европейский суд в Люксембурге удовлетворил жалобу польского концерна, которая касается сухопутного продолжения магистрали – газопровода OPAL. Последствия для Москвы могут оказаться гораздо серьезнее, чем бурно обсуждаемый сейчас шпионский скандал, связанный с кремлевской администрацией.