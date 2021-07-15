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Газопровод OPAL

На этой странице собраны материалы, опубликованные на сайте Deutsche Welle и соответствующие поисковому запросу "OPAL".

Внимание: контент страницы генерируется автоматически на основании ключевых слов.

ARCHIV - 15.06.2019, Luxemburg: Ein Schild mit der Aufschrift «Cour de Justice de l'union Européene» steht vor den Bürotürmen des Europäischen Gerichtshofs im Europaviertel auf dem Kirchberg. Der Europäische Gerichtshof urteilt an diesem Donnerstag über das ungarische NGO-Gesetz urteilen. Foto: Arne Immanuel Bänsch/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

Суд ЕС: "Газпром" может использовать газопровод OPAL лишь на 50 процентов 15.07.2021

Суд ЕС в Люксембурге оставил в силе принятое в 2019 году решение о правилах пользования газопроводом OPAL, отклонив апелляцию Германии. "Газпром" по-прежнему может использовать его лишь на 50%.

11.11.2010 DEUTSCHLAND, Königs-Wusterhausen, 11.11.2010 Im märkischen Sand wächst -OPAL- - die neue Pipeline, durch die russiches Gas in Deutschland verteilt werden soll. Bauarbeiten an der -Ostsee-Pipeline-Anbindungsleitung- (OPAL) in der Nähe von Königs-Wusterhausen: Absenken der Rohre. | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

Эксперт Суда ЕС рекомендует отклонить жалобу ФРГ на решение по OPAL 18.03.2021

Генеральный адвокат Суда Евросоюза не разделяет позицию Германии, которая оспаривает решение сократить до 50% допустимую мощность газопровода OPAL, поставляющего газ из РФ.

Bildnummer: 55856016 Datum: 26.08.2011 Copyright: imago/BildFunkMV Nordstream - Baustelle Lubmin (Ostvorpommern) am Freitag (26.08.2011) / Anlandestation für die Ostsee - Pipeline x0x Wirtschaft Versorger Ostseepipeline NEGP North European Gas Pipeline Stream Ostsee Gaspipeline Erdgas xng 2011 quer Querformat Mecklenburg/Vorpommern Deutschland Europa 2011 Wirtschaft Baustelle Erdgasleitung Lubmin Ohne Menschen Energieversorgung Rohre Rohrleitungen Anlandestation WinGas Neubau Erdgas Business Industrieanlage Bildnummer 55856016 Date 26 08 2011 Copyright Imago BildFunkMV bulding site Lubmin Ostvorpommern at Friday 26 08 2011 Import facility for the Baltic Sea Pipeline x0x Economy Supplier Baltic Pipeline NEGP North European Gas Pipeline Stream Baltic Sea Gas Pipeline Natural gas xng 2011 horizontal Landscape Mecklenburg Western Pomerania Germany Europe 2011 Economy bulding site Natural gas pipeline Lubmin without People Energy supply Tubes Pipelines Import facility WINGAS Building Natural gas Business Industrial plant

Партнер "Газпрома" Uniper хочет избавиться от доли в газопроводе OPAL? 30.09.2020

Старейший в ФРГ импортер российского газа и инвестор "Северного потока - 2" может выйти из совместного проекта. DW - о подоплеке пока не подтвержденного сообщения агентства Reuters.

"Северный поток-2" заморожен, а строительство его наземного продолжения в Германии идет полным ходом 23.07.2020

Из-за санкций США строительство газопровода "Северный поток-2" остановлено. Однако строительство его наземного продолжения - магистрали Eugal - идет полным ходом. Первую ее нитку уже начали использовать.
04.12.2018, Mecklenburg-Vorpommern, Groß Polzin: Ein Pipeline-Stück der Erdgaspipeline Eugal wird mit Hilfe von Seitenbaumkränen bei Anklam ins Erdreich verlegt. Die Leitung soll nach ihrer Fertigstellung russisches Erdgas aus der Ostseepipeline Nord Stream 2 ins europäische Gasnetz speisen. Mit der rund 480 Kilometer langen Leitung von Lubmin, wo Nord Stream 2 endet, sollen jährlich 55 Milliarden Kubikmeter Gas durch Brandenburg und Sachsen an die tschechische Grenze transportiert werden. Die Baukosten für das Projekt, das voraussichtlich Ende 2020 abgeschlossen sein soll, beziffert Gascade auf knapp drei Milliarden Euro. Foto: Stefan Sauer/dpa-Zentralbild/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

Водород вместо газа из России: Германия готовит первый шаг 26.05.2020

Газопроводы ФРГ хотят частично перевести на H2 к 2030 году. Затем "зеленый" энергоноситель мог бы пойти и по отводам двух "Северных потоков". Дочка "Газпрома" в принципе согласна.

Северный поток-2 пошел ко дну, но Путин и Меркель не дают США его потопить. DW Новости (13.01.2020) 13.01.2020

Как Россия обойдет американские санкции, достраивая газопровод по дну Балтийского моря? Состоится ли запуск "Северного потока-2"? И за что критикует немецкая пресса визит Меркель к Путину?
19.12.2019, Mecklenburg-Vorpommern, Lubmin: Blick auf die Erdgasempfangsstation der Europäischen Gas-Anbindungsleitung Eugal. Die Eugal-Leitung verbindet die Erdgasempfangsstation in Lubmin bei Greifswald mit der Gasdruckregel- und Gasmessanlage in Deutschneudorf (Sachsen) nahe der tschechischen Grenze. Pro Jahr können nach Unternehmensangaben bis zu 30,9 Milliarden Kubikmeter Erdgas transportiert werden. Bis die Ostsee-Pipeline Nord Stream 2 fertig ist, wird die Leitung aus der Nordeuropäischen Erdgasleitung NEL gespeist. Foto: Stefan Sauer/dpa-Zentralbild/dpa | Verwendung weltweit

"Северный поток - 2" встал, но газ по его продолжению Eugal пошел 07.01.2020

"Газпром" для поддержания в рабочем состоянии нового трубопровода на территории Германии перебрасывает в него газ из действующего "Северного потока", но деньги все равно теряет.
Der Schriftzug des Energieunternehmens Gasprom auf einem Hausdach in St. Petersburg. Die OAO Gazprom ist das weltweit größte Erdgasförderunternehmen und mit 110 Milliarden US-Dollar Marktkapitalisierung eines der größten Unternehmen Europas.

"Газпром" по решению суда снизил загрузку газопровода OPAL и увеличил прокачку по NEL 14.09.2019

Выполняя решение суда в Люксембурге, "Газпром" сократил прокачку по восточному отводу "Северного потока", одновременно увеличив загрузку западного отвода.

Ультиматум Газпрому: Германия грозит штрафом за OPAL, а как же "Северный поток"? DW Новости (13.09.19) 13.09.2019

"Северный поток" впредь невозможно будет использовать на полную мощность. Cуд ЕС принял решение, связанное с одним из двух ответвлений "Северного потока" - магистралью OPAL. Впредь этот трубопровод мощностью может быть заполнен лишь наполовину. 13 сентября Федеральное агентство по сетям Германии заявило, что решение должно быть выполнено немедленно и пригрозило штрафом за нарушение требование.
11.11.2010 DEUTSCHLAND, Königs-Wusterhausen, 11.11.2010 Im märkischen Sand wächst -OPAL- - die neue Pipeline, durch die russiches Gas in Deutschland verteilt werden soll. Bauarbeiten an der -Ostsee-Pipeline-Anbindungsleitung- (OPAL) in der Nähe von Königs-Wusterhausen: Absenken der Rohre. | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

Решение суда ЕС по газопроводу OPAL начало действовать в ФРГ 13.09.2019

Агентство по сетям ФРГ распорядилось о немедленном исполнении решения Европейского суда по газопроводу OPAL, которое лишает "Газпром" права полностью использовать мощности трубопровода.

11.11.2010 DEUTSCHLAND, Königs-Wusterhausen, 11.11.2010 Im märkischen Sand wächst -OPAL- - die neue Pipeline, durch die russiches Gas in Deutschland verteilt werden soll. Bauarbeiten an der -Ostsee-Pipeline-Anbindungsleitung- (OPAL) in der Nähe von Königs-Wusterhausen: Arbeiten an einer Schweissnaht der Pipeline. | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

В ФРГ потребовали от "Газпрома" вдвое сократить прокачку газа по OPAL 12.09.2019

Федеральное агентство по сетям готово при необходимости в кратчайшие сроки "принять меры по надзору за исполнением вердикта" суда в Люксембурге.

Сумеет ли "Газпром" отказаться от транзита газа через Украину (11.09.2019) 11.09.2019

Северные и турецкий потоки "Газпрома", их ответвления - OPAL и Eugal… Москва стремится обойти Украину. Брюссель же выступает за сохранение украинского транзита. Договор о нем истекает в конце года. Грозит ли Украине и ЕС новая "газовая война"?

У Газпрома теперь не весь OPAL, а Северный поток уже не так страшен Украине. DW Новости (11.09.19) 11.09.2019

Сумеет ли Москва обойтись без транзита газа через Украину? Ведь накануне "Газпром" потерпел поражение в суде ЕС по иску против ответвления "Северного потока". Брюссель солидарен с Киевом и выступает за сохранение украинского транзита. Формально договор о транзите заканчивается в конце года. Что теперь будет с украинским маршрутом российского газа и возможна ли новая газовая война?

"Северный поток" под ударом Польши: для Путина это пострашнее шпионской истории? DW Новости (10.09.19) 10.09.2019

Варшава нанесла удар по "Северному потоку". Европейский суд в Люксембурге удовлетворил жалобу польского концерна, которая касается сухопутного продолжения магистрали – газопровода OPAL. Последствия для Москвы могут оказаться гораздо серьезнее, чем бурно обсуждаемый сейчас шпионский скандал, связанный с кремлевской администрацией.
11.11.2010 DEUTSCHLAND, Königs-Wusterhausen, 11.11.2010 Im märkischen Sand wächst -OPAL- - die neue Pipeline, durch die russiches Gas in Deutschland verteilt werden soll. Bauarbeiten an der -Ostsee-Pipeline-Anbindungsleitung- (OPAL) in der Nähe von Königs-Wusterhausen: Arbeiten an einer Schweissnaht der Pipeline. | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

Суд удовлетворил польскую жалобу против "Газпрома" 10.09.2019

В 2016 году "Газпром" получил право полностью использовать газопровод OPAL, через который он транспортирует газ из "Северного потока". Европейский суд это право у него забрал.

11.11.2010 DEUTSCHLAND, Königs-Wusterhausen, 11.11.2010 Im märkischen Sand wächst -OPAL- - die neue Pipeline, durch die russiches Gas in Deutschland verteilt werden soll. Bauarbeiten an der -Ostsee-Pipeline-Anbindungsleitung- (OPAL) in der Nähe von Königs-Wusterhausen: Arbeiten an einer Schweissnaht der Pipeline. | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

Общий суд ЕС признал "неприемлемым" иск "Нафтогаза" по поводу OPAL 02.05.2018

В "Нафтогаз" утверждали, что решение Еврокомиссии лишит Украину сотен миллионов евро от транзита, а также будет способствовать "укреплению доминирующего положения "Газпрома" на рынках Европы.
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