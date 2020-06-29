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Российский концерн страдает от слишком низких цен на газ и падения спроса на голубое топливо. Также заморожено строительство амбициозного проекта "Северный поток-2". Подробности - в материале DW.
Судя по всему, для "Северного потока-2" в Германии не сделают исключения и ему не уйти из под действия Газовой директивы ЕС. К тому же "Газпром" столкнется с небывалым падением спроса на газ во всем мире.
Пекин отменяет штрафные пошлины на СПГ в рамках первой фазы торговой сделки с США. Российские компании "Новатэк" и "Газпром" ждет обострение конкуренции на китайском рынке.
Европа должна искать компромиссы с РФ, чтобы предотвратить дальнейшее сближение Москвы с Пекином. Только так удастся поддержать геополитическое равновесие, считает Франк Зирен.
Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин запустили газопровод "Сила Сибири" для поставок российского газа в Китай. Карикатурист Сергей Елкин о значении этого проекта для КНР.
2 декабря 2019 года "Газпром" торжественно запустил один из своих самых крупных проектов - газопровод в Китай. DW собрала основные факты.
Трансграничный мост через реку Амур соединил российский Благовещенск и китайский город Хэйхэ. Движение по нему обещают запустить весной 2020 года. Проезд будет платным.
Мировая экономика все больше замедляется, темпы роста ВВП упадут в 2019 году как в Германии, так и в других важных для российских экспортеров странах Европы и Азии.
В отличие от китайских и японских фирм, предприятия ФРГ вряд ли захотят вкладывать крупные средства в далекий и безлюдный сырьевой регион. У них в РФ совсем другие приоритеты.
Фирмы из России и Германии заключили на Петербургском экономическом форуме крупную сделку. Несмотря на санкции, немецкий бизнес тихо продолжает развивать экономическое сотрудничество с РФ.
Ранее болгарские СМИ сообщили, что Москва планирует возобновить переговоры по "Южному потоку" на фоне осложнения отношений между Россией и Турцией и проблем с проектом "Сила Сибири".
Какое направление приоритетнее для "Газпрома" - восточное или западное? Куда в будущем будут идти основные потоки российского газа. Об этом - в справке DW.
Европейские трубопроводные мегапроекты "Газпрома": пока "Турецкий поток" урезают, перспективы "Северного потока-2" постепенно проясняются. Обзор DW.
Нефтегазовый аналитик Михаил Крутихин рассказал DW, почему считает нецелесообразным строительство газопровода "Сила Сибири", и почему в этом проекте заинтересован Владимир Путин.
Китай и Россия. Вторая крупнейшая экономика мира и самая большая страна по территории объединились в едином экономическом и политическом порыве. Приезд Путина в Пекин символичен, но будут ли заключены контракты?
При любом удобном случае Россия пытается подчеркнуть свою близость к Китаю. Однако обещанных дивидендов Москва пока не дождалась. Товарооборот между двумя странами в этом году рухнул почти на треть.
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