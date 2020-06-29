Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Газопровод "Сила Сибири"

"Северный поток-2" и другие проблемы "Газпрома" в Европе и Азии 29.06.2020

Российский концерн страдает от слишком низких цен на газ и падения спроса на голубое топливо. Также заморожено строительство амбициозного проекта "Северный поток-2". Подробности - в материале DW.

Германия не хочет делать исключений для "Северного потока-2" (01.05.2020) 01.05.2020

Судя по всему, для "Северного потока-2" в Германии не сделают исключения и ему не уйти из под действия Газовой директивы ЕС. К тому же "Газпром" столкнется с небывалым падением спроса на газ во всем мире.
TIANJIN, CHINA - FEBRUARY 06: China Sinopec's new Tianjin terminal receive its first liquefied natural gas (LNG) cargo from Australia on February 6, 2018 in Tianjin, China. The Tianjin LNG project has the capacity to receive 3 million tonnes of LNG per year. (Photo by VCG/VCG via Getty Images)

Китай открывает свой рынок для американского сжиженного газа 18.02.2020

Пекин отменяет штрафные пошлины на СПГ в рамках первой фазы торговой сделки с США. Российские компании "Новатэк" и "Газпром" ждет обострение конкуренции на китайском рынке.
CORRECTING SLUG TO RUSSIA CHINA - Russian President Vladimir Putin, left, and Chinese President Xi Jinping visit the Ocean Russian children recreation center after at the Eastern Economic Forum in Vladivostok, Russia, Wednesday, Sept. 12, 2018. (Mikhail Metzel/TASS News Agency Pool Photo via AP) |

Комментарий: На сближение Европы с Россией повлияет Китай? 07.12.2019

Европа должна искать компромиссы с РФ, чтобы предотвратить дальнейшее сближение Москвы с Пекином. Только так удастся поддержать геополитическое равновесие, считает Франк Зирен.
Karikatur von Sergey Elkin. Start der Gaspipeline Sila Sibiri zwischen Russland und China Stichworte: Sergey Elkin, Karikatur, Gaspipeline, Sila Sibiri, Russland, China Jahr/Ort: Moskau, 02.12.2019

Российская "Сила Сибири": аперитив для Си Цзиньпина? 02.12.2019

Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин запустили газопровод "Сила Сибири" для поставок российского газа в Китай. Карикатурист Сергей Елкин о значении этого проекта для КНР.
ITAR-TASS: YAKUTIA, RUSSIA. SEPTEMBER 1, 2014. Welders at a ceremony near the village of Us Khatyn marking the start of the Power of Siberia (Sila Sibiri) project. The Power of Siberia Pipeline is to become a unified gas transmission system linking natural gas production centres in Irkutsk and Yakutia to Vladivostok via Khabarovsk. (Photo ITAR-TASS/ Alexei Nikolsky)

В чем "Сила Сибири"? Пять фактов о проекте 02.12.2019

2 декабря 2019 года "Газпром" торжественно запустил один из своих самых крупных проектов - газопровод в Китай. DW собрала основные факты.
Russische Transport-Unternehmer sind die stärksten auf dem Logistikmarkt der ehemaligen Sowjetunion. Litauische Unternehmer leiden darunter enorm. Auf dem Bild - Transporter in Litauen. Copyright: die Bilder wurden von dem DW-Korr. in Litauen gemacht - Vitold Jančis.

Первый автодорожный мост из России в Китай достроен на Дальнем Востоке 29.11.2019

Трансграничный мост через реку Амур соединил российский Благовещенск и китайский город Хэйхэ. Движение по нему обещают запустить весной 2020 года. Проезд будет платным.
Symbolbild Abschwung Rezession Börsenkurve #8781421 © Paul Fleet - Fotolia

Кому из торговых партнеров России грозит экономический спад? 06.04.2019

Мировая экономика все больше замедляется, темпы роста ВВП упадут в 2019 году как в Германии, так и в других важных для российских экспортеров странах Европы и Азии.
2501737 10/01/2014 A view of the Zolotoi Rog Bay and the city of Vladivostok as seen from a pylon of the cable-stayed bridge. Vitaliy Ankov/RIA Novosti |

Немецкому бизнесу Дальний Восток России (пока) не интересен 24.10.2017

В отличие от китайских и японских фирм, предприятия ФРГ вряд ли захотят вкладывать крупные средства в далекий и безлюдный сырьевой регион. У них в РФ совсем другие приоритеты.
Ein Mann verlässt am Freitag (09.03.2012) in München (Oberbayern) vor Beginn der Bilanzpressekonferenz den Hauptsitz der Linde AG. Der im DAX gelistete Industriegase-Spezialist und Anlagenbauer stellt seine Zahlen für das Jahr 2011 vor. Nach kräftigen Zuwächsen in den ersten neun Monaten gehen Analysten davon aus, dass sich die Entwicklung auch im Schlussquartal fortgesetzt hat. Foto: Tobias Hase dpa/lby

Санкции не помеха: Концерн Linde укрепляет позиции в России 02.06.2017

Фирмы из России и Германии заключили на Петербургском экономическом форуме крупную сделку. Несмотря на санкции, немецкий бизнес тихо продолжает развивать экономическое сотрудничество с РФ.
Dec. 2, 2014 - Varna, BGR - Workers arrange pipes delivered for construction of the South Stream gas pipeline and load them on a ship for unknown direction at the Black sea harbour of Varna some 450 kms (260 miles) east of the Bulgarian capital Sofia, Tuesday, Dec. 02, 2014. Russian President Vladimir Putin said on Monday that Russia would stop construction of the South Stream gas pipeline, shelving a strategically important project that Moscow was counting on to keeps its influence in south-eastern Europe. Photo by: Petar Petrov/Impact Press Group/NurPhoto

Кремль опроверг информацию о возобновлении "Южного потока" 12.01.2016

Ранее болгарские СМИ сообщили, что Москва планирует возобновить переговоры по "Южному потоку" на фоне осложнения отношений между Россией и Турцией и проблем с проектом "Сила Сибири".

Новые трубопроводы "Газпрома" (04.09.2015) 04.09.2015

Какое направление приоритетнее для "Газпрома" - восточное или западное? Куда в будущем будут идти основные потоки российского газа. Об этом - в справке DW.
Die Anlandestation der Ostseepipeline Nord Stream im deutschen Lubmin (Mecklenburg-Vorpommern). Foto: Andrey Gurkov. 8.11.2011

Две попытки "Газпрома" уйти от транзита через Украину 04.09.2015

Европейские трубопроводные мегапроекты "Газпрома": пока "Турецкий поток" урезают, перспективы "Северного потока-2" постепенно проясняются. Обзор DW.
ITAR-TASS: YAKUTIA, RUSSIA. SEPTEMBER 1, 2014. Russia's president Vladimir Putin signs an autograph on a pipeline during a ceremony near the village of Us Khatyn marking the start of the Power of Siberia (Sila Sibiri) project. The Power of Siberia Pipeline is to become a unified gas transmission system linking natural gas production centres in Irkutsk and Yakutia to Vladivostok via Khabarovsk. (Photo ITAR-TASS/ Valery Sharifulin)

Аналитик: У "Силы Сибири" сомнительные перспективы 03.09.2015

Нефтегазовый аналитик Михаил Крутихин рассказал DW, почему считает нецелесообразным строительство газопровода "Сила Сибири", и почему в этом проекте заинтересован Владимир Путин.

Китай и Россия: две страны - одна система? (02.09.2015) 02.09.2015

Китай и Россия. Вторая крупнейшая экономика мира и самая большая страна по территории объединились в едином экономическом и политическом порыве. Приезд Путина в Пекин символичен, но будут ли заключены контракты?

Путин и его "потемкинские деревни" в Китае - DW Новости, 02.09.2015 02.09.2015

При любом удобном случае Россия пытается подчеркнуть свою близость к Китаю. Однако обещанных дивидендов Москва пока не дождалась. Товарооборот между двумя странами в этом году рухнул почти на треть.
Показать еще