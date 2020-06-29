Газопровод "Сила Сибири"

Германия не хочет делать исключений для "Северного потока-2" (01.05.2020)

Судя по всему, для "Северного потока-2" в Германии не сделают исключения и ему не уйти из под действия Газовой директивы ЕС. К тому же "Газпром" столкнется с небывалым падением спроса на газ во всем мире.