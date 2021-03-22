Газета Handelsblatt

Американцы планируют новые санкции против "Газпрома" и "Северного потока -2" (27.05.2020)

Посол США в Германии сказал в интервью Handelsblatt, что новые санкции против "Газпрома" и "Северного потока -2" могут быть приняты в рекордные сроки, потому что среди американских партии царит консенсус по этому вопросу.