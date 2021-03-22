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Газета Handelsblatt

Armin Laschet (r, CDU), Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen, und Denys Schmyhal, Ministerpräsidenten der Ukraine, begrüßen sich vor der Staatskanzlei.

Премьер Украины предостерегает ЕС от завершения "Северного потока - 2" 22.03.2021

Если газопровод будет принят в эксплуатацию, Россия станет более агрессивной, заявил глава украинского правительства Денис Шмыгаль в интервью Handelsblatt.
6438641 14.01.2021 Russia's pipe-laying ship Fortuna is seen in the port ahead of the resumption of Nord Stream 2 gas pipeline construction, in Wismar, Germany. The special vessel is being used for construction work on the German-Russian Nord Stream 2 gas pipeline in the Baltic Sea. Media, citing authorities in Denmark, reported that laying work is scheduled to begin in Danish waters in mid-January 2021. Dmitrij Leltschuk / Sputnik

Байден может изменить политику США по "Северному потоку - 2" 17.02.2021

Вашингтон может провести или уже ведет переговоры с Берлином о газопроводе, пишут The Financial Times и The Wall Street Journal. Переговоров еще не было, утверждает Handelsblatt.

Datum: 4.12.2020 Rohre für die Ostsee-Gaspipeline Nord Stream 2 werden auf dem Gelände des Hafens Mukran bei Sassnitz gelagert. Der Hafen Mukran auf Rügen gilt als wichtigster Umschlagplatz für den Bau der Pipeline, deren Fertigstellung die USA unterbinden wollen. (zu dpa Nord Stream 2: US-Kongress will Sanktionen gegen Berlin ausschließen)

США при ряде условий готовы снять санкции с "Северного потока - 2" 02.02.2021

Вашингтон ждет от ФРГ предложений, которые устранят его опасения по поводу нового газопровода. Речь идет о пакетном решении проблемы, сообщает газета Handelsblatt со ссылкой на источники в Белом доме.
ARCHIV - 12.07.2019, Niedersachsen, Hannover: Ein Stecker einer Ladesäule für E-Autos des Energieversorgers Enercity. Elektroautos und autonomes Fahren müssen um die Gunst der Deutschen kämpfen. Nach wie vor sind viele Menschen skeptisch gegenüber den beiden Zukunftstechnologien, wie eine Umfrage der Beratungsgesellschaft EY kurz vor der Automesse IAA in Frankfurt ergab. Dabei zeigt sich, dass vor allem drei klassische Probleme das Verbraucherinteresse weiter schmälern: Reichweite, Kosten, Ladenetz. Foto: Christophe Gateau/dpa | Verwendung weltweit

Электромобили, софт и защита климата стали приоритетами автопрома Германии 08.11.2020

Главы семи немецких автоконцернов говорили на видеоконференции Handelsblatt Auto Gipfel 2020 о "новой валюте СО2", промежуточной функции плагин-гибридов и "смартфонах на колесах".

Беглый немецкий топ-менеджер скрывается в России? (20.07.2020) 20.07.2020

По данным журналистского расследования, Ян Марсалек, бывший операционный директор немецкой компании Wirecard, в которой обнаружилась недостача в два миллиарда евро, может находиться в России.
Wirecard COO Jan Marsalek

Handelsblatt утверждает, что беглый немецкий топ-менеджер Марсалек находится в России 19.07.2020

По информации газеты Handelsblatt, бывший топ-менеджер обанкротившейся компании Wirecard Марсалек находится к западу от Москвы под наблюдением сотрудников ГРУ.

Американцы планируют новые санкции против "Газпрома" и "Северного потока -2" (27.05.2020) 27.05.2020

Посол США в Германии сказал в интервью Handelsblatt, что новые санкции против "Газпрома" и "Северного потока -2" могут быть приняты в рекордные сроки, потому что среди американских партии царит консенсус по этому вопросу.

США грозят ввести санкции против европейских инвесторов Северного потока 2 (05.02.2020) 05.02.2020

В США планируют ввести новые санкции против "Северный поток-2", на этот раз в отношении европейских инвесторов проекта. В Германии возмущены этими планами.
15.11.2018, Mecklenburg-Vorpommern, Laage: Das Verlegeschiff Audacia des Offshore-Dienstleisters Allseas verlegt in der Ostsee vor der Insel Rügen Rohre für die Gaspipeline Nord Stream 2. Auf der 1.230 Kilometer langen Strecke durch die Ostsee wurden bereits 250 Kilometer der zwei Stränge der Pipeline verlegt. Foto: Bernd Wüstneck/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

США могут ввести новые санкции за "Северный поток - 2" 04.02.2020

Если Россия попытается достроить "Северный поток - 2", Конгресс США готов принять новые санкции, которые коснутся инвесторов газопровода, пишет немецкая газета Handelsblatt.
19.05.2016 +++++++++ Ein elektrisch angetriebener BMW i3 lädt am Abend des 19.05.2016 an einer Ladesäule in der Innenstadt von Leipzig (Sachsen). Das mit einer Carbon-Karosserie versehene Fahrzeug wird mit einem 125 Kilowatt (170 PS) starken Elektromotor und wahlweise auch mit einem Range Extender angeboten.| Verwendung weltweit Copyright: picture-alliance/dpa/J. Woitas

Бум электромобильности в Германии грозит сотням тысяч рабочих мест 13.01.2020

Рост выпуска электромобилей грозит массовыми сокращениями на немецких предприятиях. В сфере риска - рабочие на производстве двигателей внутреннего сгорания и коробок передач, пишет Handelsblatt.
Handelsblatt Auto-Gipfel 2019 stattfand. Das Porsche-Museum in Stuttgart, wo am 24.-25. Oktober 2019

Автопром Германии ускоряет переход на гибриды и электромобили 30.10.2019

Генеральные директора BMW, Daimler, Opel и Porsche рассказали на конференции Handelsblatt Auto-Gipfel 2019 в Штутгарте, когда немецкие автомобили станут электрическими.
MAGDEBURG, GERMANY - NOVEMBER 17: Delegates attend the congress of the right-wing Alternative for Germany (AfD) political party ahead of elections to the European Parliament next year on November 17, 2018 in Magdeburg, Germany. At the congress party delegates will determine the AfD candidates for the election, however the recent revelation over possibly illegal campaign contributions stemming from German federal elections last year is overshadowing the four-day congress. (Photo by Ronny Hartmann/Getty Images)

В ХДС требуют надзора спецслужб за связями РФ с правопопулистами из АдГ 20.04.2019

Handelsblatt напомнила о визите целого ряда членов АдГ в аннексированный Россией Крым для участия в Ялтинском международном экономическом форуме.
A terminal of the Istanbul's new airport is pictured prior to the official opening ceremony, in Istanbul, Turkey, October 29, 2018. REUTERS/Murad Sezer

Полный запуск нового аэропорта Стамбула вновь отложен 19.12.2018

Перевод всех рейсов из аэропорта имени Ататюрка в новый стамбульский аэропорт откладывается до марта, сообщила немецкая газета Handelsblatt.
24.08.2017 *** Die aufgehende Sonne taucht am 24.08.2017 den Himmel über einer Hochspannungsleitung bei Sehnde (Niedersachsen) in warmes Licht. Foto: Julian Stratenschulte/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

Берлин намерен ужесточить правила покупки фирм иностранцами 16.12.2018

В ФРГ планируется снизить финансовый порог для проверки сделок с участием иностранных инвесторов, пишет Handelsblatt. Речь идет о целом ряде сфер деятельности, в том числе СМИ.
Offenes Vorhängeschloss auf Computertastatur, Symbolfoto Internetkriminalität | Verwendung weltweit

ЕС готовится принять меры против кибератак России 15.10.2018

После нападение российских хакеров на Организацию по запрещению химического оружия Еврокомиссия разрабатывает меры противодействия киберугрозам РФ, пишет газета Handelsblatt.
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Handelsblatt: CША могут оказаться от пошлин на автомобили из ЕС 05.07.2018

Посол США в Германии встретился в Берлине с автопроизводителями и огласил условие, при котором Вашингтон откажется от пошлин на автомобили из ЕС.
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