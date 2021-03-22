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Если газопровод будет принят в эксплуатацию, Россия станет более агрессивной, заявил глава украинского правительства Денис Шмыгаль в интервью Handelsblatt.
Вашингтон может провести или уже ведет переговоры с Берлином о газопроводе, пишут The Financial Times и The Wall Street Journal. Переговоров еще не было, утверждает Handelsblatt.
Вашингтон ждет от ФРГ предложений, которые устранят его опасения по поводу нового газопровода. Речь идет о пакетном решении проблемы, сообщает газета Handelsblatt со ссылкой на источники в Белом доме.
Главы семи немецких автоконцернов говорили на видеоконференции Handelsblatt Auto Gipfel 2020 о "новой валюте СО2", промежуточной функции плагин-гибридов и "смартфонах на колесах".
По данным журналистского расследования, Ян Марсалек, бывший операционный директор немецкой компании Wirecard, в которой обнаружилась недостача в два миллиарда евро, может находиться в России.
По информации газеты Handelsblatt, бывший топ-менеджер обанкротившейся компании Wirecard Марсалек находится к западу от Москвы под наблюдением сотрудников ГРУ.
Посол США в Германии сказал в интервью Handelsblatt, что новые санкции против "Газпрома" и "Северного потока -2" могут быть приняты в рекордные сроки, потому что среди американских партии царит консенсус по этому вопросу.
В США планируют ввести новые санкции против "Северный поток-2", на этот раз в отношении европейских инвесторов проекта. В Германии возмущены этими планами.
Если Россия попытается достроить "Северный поток - 2", Конгресс США готов принять новые санкции, которые коснутся инвесторов газопровода, пишет немецкая газета Handelsblatt.
Рост выпуска электромобилей грозит массовыми сокращениями на немецких предприятиях. В сфере риска - рабочие на производстве двигателей внутреннего сгорания и коробок передач, пишет Handelsblatt.
Генеральные директора BMW, Daimler, Opel и Porsche рассказали на конференции Handelsblatt Auto-Gipfel 2019 в Штутгарте, когда немецкие автомобили станут электрическими.
Handelsblatt напомнила о визите целого ряда членов АдГ в аннексированный Россией Крым для участия в Ялтинском международном экономическом форуме.
Перевод всех рейсов из аэропорта имени Ататюрка в новый стамбульский аэропорт откладывается до марта, сообщила немецкая газета Handelsblatt.
В ФРГ планируется снизить финансовый порог для проверки сделок с участием иностранных инвесторов, пишет Handelsblatt. Речь идет о целом ряде сфер деятельности, в том числе СМИ.
После нападение российских хакеров на Организацию по запрещению химического оружия Еврокомиссия разрабатывает меры противодействия киберугрозам РФ, пишет газета Handelsblatt.
Посол США в Германии встретился в Берлине с автопроизводителями и огласил условие, при котором Вашингтон откажется от пошлин на автомобили из ЕС.
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