В РФ хотят запретить гаджеты без отечественного софта. Что будет с Apple?

В Госдуме рассмотрят во втором чтении законопроект о запрете продажи смартфонов, компьютеров и телевизоров без отечественного программного обеспечения. Список приложений будет определять правительство. Чем это грозит?