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Гаджет

MOSCOW, RUSSIA - JULY 16, 2020: Ivan Safronov, information policy adviser to the Roscosmos State Corporation General Director, charged with reason, during a hearing at the Moscow City Court. Valery Sharifulin/TASS PUBLICATIONxINxGERxAUTxONLY TS0E046C

Журналист Сафронов помещен в карцер за попытку наладить телеантенну 02.11.2021

Попытка приклеить антенну телевизора к стене камеры СИЗО и таким образом настроить гаджет окончилась для журналиста и экс-советника главы Роскосмоса переводом на трое суток в карцер.
Karikatur - ein Duell im Stil eines Westerns: Chinesischer Präsident Xi zielt mit einer Hyper-Toller-Schallrakete auf einen Cowboy. Ein Plakat ist zu sehen, von dem russischer Präsident Wladimir Putin verkündet: Wir testen. Das ist eine Karikatur von Sergey Elkin. Sie darf auf DW-Seiten veröffentlicht werden.

Гиперзвуковая ракета - новый гаджет ядерной державы? 28.10.2021

Минобороны США сообщило об испытаниях Китаем летом 2021 года гиперзвуковой ракеты. Карикатурист Сергей Елкин об очередном этапе в мировой гонке атомных вооружений.
An employee holds a mobile phone at the office of the Moscow Exchange, with its logo seen in the background, in this January 21, 2013 file photo. Russian stock indexes plunged to the lowest levels since 2009 on March 14, 2014, two days before a referendum in Crimea that is expected to provoke western sanctions against Russia. At 0745 GMT the MICEX stock index was down 4.6 percent at 1,191 points after falling more than 5 percent to reach its lowest point since October 2009, while the dollar-denominated RTS index had fallen 5.1 percent to 1,023 points, the lowest since August 2009. REUTERS/Sergei Karpukhin/Files (RUSSIA - Tags: BUSINESS POLITICS LOGO)

Путин подписал закон о штрафах за продажу устройств без российского ПО 24.03.2021

В России продавцам гаджетов без предустановленного отечественного софта с июля будут грозить штрафы до 200 тысяч рублей. Президент Путин подписал соответствующий закон.
07.07.2019, Berlin: Eine Frau hält ihr Smartphone während der Show des Labels LeGer by Lena Gercke auf der About You Fashion Week im E-Werk in den Händen. Auf der Berlin Fashion Week werden die Kollektionen für Frühling/Sommer 2020 vorgestellt. Foto: Jens Kalaene/dpa-Zentralbild/ZB | Verwendung weltweit

Власти России утвердили список программ для предустановки на гаджеты 07.01.2021

Утвержденные программы с 1 апреля будут устанавливаться на все смартфоны, компьютеры и "умные" телевизоры, продающиеся в РФ.
The Airbus A320 airplane of Aeroflot Russian Airlines captured at Sheremetyevo International Airport, Moscow Region, Russia (Photo by Leonid Faerberg / Transport-Photo Images) | Verwendung weltweit, Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

В США раскрыта схема контрабанды электроники на 50 млн долларов в Россию 20.10.2020

В США арестованы 8 фигурантов дела о контрабанде украденной электроники в РФ. Курьерами являлись авиапассажиры и сотрудники "Аэрофлота". Госдепартамент отозвал более 110 виз сотрудников "Аэрофлота".
Sergey Elkin hat die Karikatur für DW gemacht. Sie darf nur von DW verwendet werden. Thema: Russland hat ein Gesetz verabschiedet, laut dem ausländische Medien als ausländische Agenten eingestuft werden können. Dadurch wird ihre Arbeit erschwert.

Комментарий: Журналистика мнений теперь в России вне закона 06.07.2020

Светлану Прокопьеву все-таки признали виновной в оправдании терроризма, поэтому считать мягкий приговор - 500 тысяч штрафа и конфискация нескольких гаджетов - ее победой неправильно, считает Татьяна Фельгенгауэр.
The back of an iPhone 6 is seen on October 25, 2017. (Photo by Jaap Arriens/NurPhoto) | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

Apple выплатит до 500 млн долларов за замедление работы старых айфонов 03.03.2020

Владельцы устаревших моделей айфонов обратились в суд с коллективным иском о том, что компания Apple намеренно замедляет работу гаджетов, чтобы побудить клиентов приобрести более новые модели.
07.07.2019, Berlin: Eine Frau hält ihr Smartphone während der Show des Labels LeGer by Lena Gercke auf der About You Fashion Week im E-Werk in den Händen. Auf der Berlin Fashion Week werden die Kollektionen für Frühling/Sommer 2020 vorgestellt. Foto: Jens Kalaene/dpa-Zentralbild/ZB | Verwendung weltweit

Путин подписал закон о предустановке российского ПО на гаджеты 02.12.2019

Несмотря на просьбу бизнеса, Путин подписал закон, требующий перед продажей устанавливать российские программы на смартфоны и компьютеры. Список программ будет позже опубликован правительством.
18.11.2019, Niedersachsen, Hemmingen: ILLUSTRATION - Ein Mann telefoniert mit einem Smartphone neben einer Basisstation (Mobilfunkmast) an der Bundesstraße B3 in der Region Hannover (gestellte Szene). Die Bundesregierung will den Internet- und Handyempfang in Deutschland in den kommenden zwei Jahren grundlegend verbessern. Foto: Julian Stratenschulte/dpa | Verwendung weltweit

Бизнес просит Путина отклонить закон о предустановке российского ПО 29.11.2019

Производители и продавцы электроники направили президенту письмо, в котором объясняют, почему вреден закон об установке российских программ на гаджеты, продаваемые в России.
Neugieriger Nachbar mit Fernglas versteckt sich hinter der Hecke - curios neighbour with spyglas hides behind a hedge | Verwendung weltweit, Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

Почему за "шпионские гаджеты" в России могут наказать любого? 23.11.2019

За продажу камер, использованных как радионяни, москвичу грозит 4 года тюрьмы по статье о шпионских гаджетах. Какие устройства считать шпионскими, разбиралась DW.
ILLUSTRATION - Ein Mann steht am 06.12.2017 in Hamburg vor einem Buerogebaeude und benutzt sein Smartphone (gestellte Szene). Foto: Christin Klose | Verwendung weltweit

Госдума обязала предустанавливать российские программы на технику 21.11.2019

Отныне в РФ ряд гаджетов может продаваться только с российским софтом. Правозащитники опасаются нарушения прав пользователей.
DW Global Media Forum 2019 | Impressions © DW/B. Scheid

В РФ хотят запретить гаджеты без отечественного софта. Что будет с Apple? 09.11.2019

В Госдуме рассмотрят во втором чтении законопроект о запрете продажи смартфонов, компьютеров и телевизоров без отечественного программного обеспечения. Список приложений будет определять правительство. Чем это грозит?
Close-up of businesswoman texting on cell phone model released Symbolfoto property released PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxHUNxONLY UUF13131

В РФ запретят продажу гаджетов без российского программного беспечения 05.11.2019

В пояснительной записке к законопроекту, прошедшему первое чтение в Госдуме, говорится, что он нацелен на защиту интересов российских компаний и избежание "злоупотреблений" со стороны зарубежных фирм.
04.10.2019, Schleswig-Holstein, Westerau: Eine Kuh trägt einen sogenannten «Moocall»-Sensor am Schwanz, der bei einer trächtigen Kuh vor der Geburt einen Alarm per SMS auslöst. Der Landwirt zeigt auf seinem Smartphone die dazugehörige App. Die Digitalisierung macht auch vor dem Stall nicht halt. Foto: Daniel Bockwoldt/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

Дигитализация в коровнике: цифровые гаджеты для современных буренок (фото) 08.10.2019

Немецкий фермер успешно осваивает разные датчики и мобильные приложения, которые позволяют лучше заботиться о животных.
United States Secretary of State Mike Pompeo, left, shakes hands with Montenegro's Prime Minister Dusko Markovic after a joint press conference in Podgorica, Montenegro, Friday, Oct. 4, 2019. (AP Photo/Risto Bozovic) |

Помпео одобрил позицию Черногории в отношениях с Россией 04.10.2019

Сотрудничество Вашингтона и Подгорицы в разработке программного обеспечения защищает миллиарды гаджетов от вредоносных программ из РФ, заявил госсекретарь США после встречи с премьером Черногории.
14.07.2015 *** Oberstabsfeldwebel Thilo Hautz sitzt am 14.07.2015 im Bundesamt für Ausrüstung, Informationstechnik und Nutzung der Bundeswehr in Euskirchen (Nordrhein-Westfalen) an einem Laptop Sina Virtual Workstation. Foto: Rolf Vennenbernd/dpa Copyright: picture-alliance/dpa/R. Vennenbernd

Киберкомандование бундесвера предупреждает об опасности смартфонов 03.08.2019

Использование солдатами таких гаджетов, как умные часы или фитнес-трекеры, таит в себе угрозу для безопасности, уверены в командовании кибервойсками ФРГ. У новых мобильных телефонов бундесвера нет выхода в интернет.
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