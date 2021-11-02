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Попытка приклеить антенну телевизора к стене камеры СИЗО и таким образом настроить гаджет окончилась для журналиста и экс-советника главы Роскосмоса переводом на трое суток в карцер.
Минобороны США сообщило об испытаниях Китаем летом 2021 года гиперзвуковой ракеты. Карикатурист Сергей Елкин об очередном этапе в мировой гонке атомных вооружений.
В России продавцам гаджетов без предустановленного отечественного софта с июля будут грозить штрафы до 200 тысяч рублей. Президент Путин подписал соответствующий закон.
Утвержденные программы с 1 апреля будут устанавливаться на все смартфоны, компьютеры и "умные" телевизоры, продающиеся в РФ.
В США арестованы 8 фигурантов дела о контрабанде украденной электроники в РФ. Курьерами являлись авиапассажиры и сотрудники "Аэрофлота". Госдепартамент отозвал более 110 виз сотрудников "Аэрофлота".
Светлану Прокопьеву все-таки признали виновной в оправдании терроризма, поэтому считать мягкий приговор - 500 тысяч штрафа и конфискация нескольких гаджетов - ее победой неправильно, считает Татьяна Фельгенгауэр.
Владельцы устаревших моделей айфонов обратились в суд с коллективным иском о том, что компания Apple намеренно замедляет работу гаджетов, чтобы побудить клиентов приобрести более новые модели.
Несмотря на просьбу бизнеса, Путин подписал закон, требующий перед продажей устанавливать российские программы на смартфоны и компьютеры. Список программ будет позже опубликован правительством.
Производители и продавцы электроники направили президенту письмо, в котором объясняют, почему вреден закон об установке российских программ на гаджеты, продаваемые в России.
За продажу камер, использованных как радионяни, москвичу грозит 4 года тюрьмы по статье о шпионских гаджетах. Какие устройства считать шпионскими, разбиралась DW.
Отныне в РФ ряд гаджетов может продаваться только с российским софтом. Правозащитники опасаются нарушения прав пользователей.
В Госдуме рассмотрят во втором чтении законопроект о запрете продажи смартфонов, компьютеров и телевизоров без отечественного программного обеспечения. Список приложений будет определять правительство. Чем это грозит?
В пояснительной записке к законопроекту, прошедшему первое чтение в Госдуме, говорится, что он нацелен на защиту интересов российских компаний и избежание "злоупотреблений" со стороны зарубежных фирм.
Немецкий фермер успешно осваивает разные датчики и мобильные приложения, которые позволяют лучше заботиться о животных.
Сотрудничество Вашингтона и Подгорицы в разработке программного обеспечения защищает миллиарды гаджетов от вредоносных программ из РФ, заявил госсекретарь США после встречи с премьером Черногории.
Использование солдатами таких гаджетов, как умные часы или фитнес-трекеры, таит в себе угрозу для безопасности, уверены в командовании кибервойсками ФРГ. У новых мобильных телефонов бундесвера нет выхода в интернет.
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