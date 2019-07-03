Власти России утвердили список программ для предустановки на гаджеты

Правительство России утвердило перечень российских программ для предустановки на продающиеся в стране гаджеты. Соответствующее постановление опубликовано в среду, 6 января, на официальном интернет-портале правовой информации.

Распоряжение вступит в силу с 1 апреля 2021 года. Программы будут устанавливаться на все смартфоны, компьютеры и "умные" телевизоры, реализующиеся на территории РФ.

Уже текущей весной на мобильных телефонах и планшетах появятся: продукты компании "Яндекс" (поисковик, браузер, карты, диск), почта и новостной сервис Mail.ru, мессенджер ICQ, голосовой ассистент "Маруся", сервис для видеотрансляций OK Live, соцсети "ВКонтакте", "Одноклассники", приложение платежной системы MirPay, портал Госуслуги, средство работы с текстовыми файлами "МойОфис Документы", линейка программных продуктов Kaspersky Internet Security, Applist.ru - программа для доступа к российским социально значимым сервисам.

Кроме того, на стационарные и портативные компьютеры установят пакет "МойОфис Стандартный. Домашняя версия".

На продаваемые в России телевизоры с цифровым управлением, имеющие доступ к магазинам приложений, загрузят: продукты "Яндекс", приложение для "умного" дома Wink, стриминговый сервис IVI, приложение портала КиноПоиск, онлайн-кинотеатры ОККО, More.tv, START, приложения каналов Первый, НТВ, а также компаний PREMIER, Смотрим.

Представители цифровой сферы критиковали закон

Президент России Владимир Путин 2 декабря 2019 года подписал закон, обязывающий продавцов техники в РФ перед продажей предварительно устанавливать на нее российское программное обеспечение.

Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК), в которую входят в том числе Apple, Dell, IBM, HP, Google, Samsung, Intel, "М-Видео", еще до принятия постановления направляла Путину письмо с просьбой отклонить проект.

В письме РАТЭК, в частности, отмечалось, что закон негативно отразится на цифровой отрасли в целом, приведет к монополизации сферы разработки российского программного обеспечения, а также противоречит принципам Всемирной торговой организации. Авторы послания обращали внимание, что документ был принят стремительно, без консультаций с теми, кто должен его выполнять.

Госдума одобрила закон 21 ноября 2019 года, а уже 25 ноября его утвердил Совет Федерации. За отказ от предустановки российского софта продавцам грозил штраф: для индивидуальных предпринимателей он должен был составить от 100 тысяч до 500 тысяч рублей, для юридических лиц - от 500 тысяч до 1 млн рублей.

Участницы ЕАЭС: постановление нарушает соглашение ВТО

Три страны-участницы Евразийского экономического союза (ЕАЭС) - Беларусь, Казахстан и Киргизия - раскритиковали постановление вскоре после его принятия. По мнению представителей трех стран, документ нарушает генеральное соглашение Всемирной торговой организации (ВТО) по торговле услугами и Технический регламент Таможенного союза "О безопасности низковольтного оборудования". Беларусь, Казахстан и Киргизия опасались, что выполнение закона может негативно повлиять на работу внутреннего рынка и ограничить оборот в России технически сложных товаров из других стран.

Смотрите также: