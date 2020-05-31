 В NASA сменился руководитель программы пилотируемых космических полетов | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 13.06.2020

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Мир

В NASA сменился руководитель программы пилотируемых космических полетов

После внезапного ухода в отставку руководителя программы пилотируемых космических полетов Дугласа Ловерро его пост заняла Кэти Людерс - бывшая глава Commercial Crew Program.

Кэти Людерс

Кэти Людерс

Национальное управление США по аэронавтике (NASA) объявило о смене руководителя программы пилотируемых космических полетов. Им стала Кэти Людерс, ранее возглавлявшая программу NASA по развитию частных пилотируемых космических кораблей для доставки астронавтов на МКС - Commercial Crew Program. О назначении Людерс на новый пост объявил глава NASA Джим Брайденстайн вечером 12 июня.

Предшественник Людерс на этом посту Дуглас Ловерро ушел в отставку за несколько дней до отправки к МКС новейшего пилотируемого корабля Crew Dragon, созданного компанией SpaceX Илона Маска. Решение Ловерро стало неожиданным, при этом ни он, ни руководство NASA не выступили с какими-либо объяснениями. После ухода Ловеррро именно Людерс взяла на себя управление запуском Crew Dragon с двумя астронавтами на борту - Робертом Бенкеном и Дагласом Хёрли.

Кэти Людерс работает в NASA c 1992 года. В ее обязанности на новом посту будет входить подготовка возвращения на Землю Бенкена и Хёрли. Она также будет руководить реализацией программы по высадке на Луну в 2024 году двух американских астронавтов - первой в истории женщины и еще одного мужчины, как подчеркивается в проекте программы.

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    Автор: Ксения Сафронова


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