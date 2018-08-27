В Хемнице полиция пресекла столкновения левых и правых радикалов

Обстановка в саксонском Хемнице на востоке Германии, где в ночь на воскресенье в ходе драки с участием до 10 человек различных национальностей убили 35-летнего немца Даниэля Хиллига (Daniel Hillig), вечером в понедельник, 27 августа, снова накалилась.

Полиция Саксонии сообщила в Twitter о том, что "несколько человек получили ранения" и были госпитализированы, после того как правые и левые демонстранты забросали друг друга "пиротехникой и другими подручными средствами".

Полиция в ответ применила водометы. Точное число пострадавших не называется.

Левый союз Chemnitz Nazifrei ("Хемниц без нацистов") и другие противники насилия со стороны правых экстремистов собрались на акцию в городском парке. Через некоторое время после ее начала около тысячи митингующих выдвинулись в сторону правопопулистов из городского движения Pro Chemnitz ("За Хемниц"), которые собрались неподалеку. В процессе движения левые активисты скандировали: "Нет расизму и насилию", "Выбросить национализм из головы", "Нет права на нацистскую пропаганду".

Основное ядро демонстрации правых радикалов сконцентрировалось неподалеку - у памятника Карлу Марксу. Там на заявленную акцию собралось, по данным местных СМИ, порядка 2,5 тысяч человек. По сведениям прессы, в город съехались правые радикалы и неонацисты из других городов Саксонии, а также Саксонии-Анхальта и Бранденбурга.

В ходе акции раздавались политические лозунги и отдельные выкрики, вроде "Лживая пресса!", "Мы громче - нас больше". Представители праворадикальных сил "Третий путь" ("Der III. Weg") развернули плакаты, в том числе с надписями: "Остановить поток соискателей убежища!" Многие принесли с собой флаги Германии. Кроме того, праворадикалы организовали шествие в центре города. По словам местных властей, законных оснований запретить его у них не было.

"Полиция действовала осмотрительно"

Полиция сформировала оперативный штаб, из которого координировала действия правоохранительных органов. Его посетил, в частности, глава МВД Саксонии Роланд Вёллер (Roland Wöller), который поблагодарил блюстителей порядка за "спокойные и осмотрительные действия". В ходе пресс-конференции для журналистов он ранее призвал общественность воздержаться от неосмотрительных шагов, "дождаться результатов расследования, а потом уже делать соответствующие выводы". О столкновениях между полицейскими и участниками спонтанных акций протеста 26 августа он отзывался как о "новом уровне эскалации" насилия, добавив, что правоохранительные органы не допустят, чтобы город погрузился в хаос.

Как отмечала в Twitter полиция Саксонии, многие из сторонников правопопулистского движения Pro Chemnitz ("За Хемниц") 27 августа вышли на улицу в специальных масках и балаклавах, закрывавших лица. При этом сотрудники правопорядка предупредили, что в местах проведения акций ведется съемка с помощью камер видеонаблюдения.

Через несколько часов после начала обе акции завершились. Полицейские продолжили партулирование улиц для предотвращения столкновений между отдельными демонстрантами.

Что произошло в ночь на воскресенье в Хемнице?

В конфликте, который произошел в воскресенье, 26 августа, около 3 часов ночи после городского праздника, приняли участие до 10 человек. В результате от ножевых ранений скончался один 35-летний мужчина, еще двое в возрасте 33 и 38 лет пострадали. Полиция задержала двух человек 22 и 23 лет.

Около 800 человек, в основном, сторонников правых группировок, устроили днем 26 августа митинг и шествие в знак протеста против произошедшего.

По данным местных СМИ, в ходе акции из толпы бросали в полицейских бутылки, ее участники устроили потасовку с правоохранителями. Представитель городской полиции не подтвердил и не опроверг сообщения о нападениях на мигрантов, при этом заметил, что "несомненно был контакт" между демонстрантами и лицами, непричастными к мероприятию.

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