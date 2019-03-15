В фундамент Музея жареных сосисок заложена первая колбаска (фото)

Мюльхаузен • Говорим Тюрингия, подразумеваем - жареные сосиски. Первое письменное упоминание регионального мясного деликатеса датировано 1404 годом. В 2004 году название тюрингских жареных колбасок "Thüringer Rostbratwurst" получило в Европейском Союзе официальный статус товарного знака с защищенным указанием места происхождения, то есть вошло в список таких всемирно известных брендов как пармская ветчина, пармезан или бургундские вина.

Участники торжественной церемонии (слева направо): мюльхаузенская королева цветения слив Франциска Луиг (Franziska Luig), председатель ландтага Тюрингии Биргит Келлер (Birgit Keller), тюрингские колбасные королева и король Дженнифер Риш (Jennifer Risch) и Норберт Абт (Norbert Abt)

В Тюрингии не только любят свой региональный деликатес, но и гордятся им. В 2006 году в тюрингской деревне Хольцхазен был создан Первый немецкий музей жареных сосисок (1. Deutsches Bratwurstmuseum). В последние годы экспозиции стало тесно в имевшихся помещениях, поэтому создатели музея начали поиск нового места по соседству. Как сообщает агентство dpa, от первого предложения пришлось отказаться, так как участок находился там, где во времена "третьего рейха" была одна из лагерных командировок (филиалов) бывшего концлагеря Бухенвальд, что вызвало протесты.

Тюрингские жареные сосиски во всей своей аппетитной красе

Недавно подходящий участок для нового музея был найден. В понедельник, 20 января, в тюрингском городе Мюльхаузене около городского лесопарка состоялась церемония закладки символического "первого камня", точнее - капсулы в виде сосиски в фундамент нового музейного здания. В капсулу помещены рецепт, средневековая монетка достоинством в один грош, копия первого письменного упоминания тюрингских жареных колбасок и свежий экземпляр региональной газеты. На новое место музей, как планируется, переедет уже в мае этого года. Позже по соседству также будут возведены гостевые апартаменты, центр спорта и развлечений, а также контактный зоопарк.

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