В фундамент Музея жареных сосисок заложена первая колбаска (фото)

Мюльхаузен • Говорим Тюрингия, подразумеваем - жареные сосиски. Первое письменное упоминание регионального мясного деликатеса датировано 1404 годом. В 2004 году название тюрингских жареных колбасок "Thüringer Rostbratwurst" получило в Европейском Союзе официальный статус товарного знака с защищенным указанием места происхождения, то есть вошло в список таких всемирно известных брендов как пармская ветчина, пармезан или бургундские вина.
Участники торжественной церемонии (слева направо): мюльхаузенская королева цветения слив Франциска Луиг (Franziska Luig), председатель ландтага Тюрингии Биргит Келлер (Birgit Keller), тюрингские колбасные королева и король Дженнифер Риш (Jennifer Risch) и Норберт Абт (Norbert Abt)
В Тюрингии не только любят свой региональный деликатес, но и гордятся им. В 2006 году в тюрингской деревне Хольцхазен был создан Первый немецкий музей жареных сосисок (1. Deutsches Bratwurstmuseum). В последние годы экспозиции стало тесно в имевшихся помещениях, поэтому создатели музея начали поиск нового места по соседству. Как сообщает агентство dpa, от первого предложения пришлось отказаться, так как участок находился там, где во времена "третьего рейха" была одна из лагерных командировок (филиалов) бывшего концлагеря Бухенвальд, что вызвало протесты.
Тюрингские жареные сосиски во всей своей аппетитной красе
Недавно подходящий участок для нового музея был найден. В понедельник, 20 января, в тюрингском городе Мюльхаузене около городского лесопарка состоялась церемония закладки символического "первого камня", точнее - капсулы в виде сосиски в фундамент нового музейного здания. В капсулу помещены рецепт, средневековая монетка достоинством в один грош, копия первого письменного упоминания тюрингских жареных колбасок и свежий экземпляр региональной газеты. На новое место музей, как планируется, переедет уже в мае этого года. Позже по соседству также будут возведены гостевые апартаменты, центр спорта и развлечений, а также контактный зоопарк.
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Немецкие деликатесы
Гутен аппетит!
Что немцу хорошо, то и русскому вкусно! Какой русский не любит немецкой еды? Названия у некоторых немецких блюд, скажем честно, иногда режут слух, но это никак не отражается на их аппетитности. ''Голубой кончик'', ''свиной желудок'', ''зеленый соус''…
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Немецкие деликатесы
Голь на выдумки хитра
Немецкая кухня - кухня немецких регионов. Наше кулинарное путешествие по Германии мы начнем в земле Гессен, с города Браунфельс. Здесь с незапамятных времен готовят такие картофельные клецки с мясной начинкой - Nesterhebbes. Тесто для них мешают из сырого и отварного картофеля. Раньше крестьяне таким хитрым способом ''прятали'' мясо от местных феодалов, чтобы не платить им мясную подать.
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Немецкие деликатесы
Миф о кислой капусте
Слухи о немецких корнях кислой капусты (Sauerkraut) сильно преувеличены. Она пришла в Германию из Эльзаса (что во Франции). Действительно, бюргеры ее давно полюбили, но типично немецкой едой кислая капуста не является, несмотря на все распространенные за границей стереотипы. Традиционно подают ее к свиной голени (рульке), а также к жареным колбаскам или со шпиком.
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Немецкие деликатесы
Вестфальский айнтопф
''Слепой петух'' - типичное домашнее блюдо вестфальской кухни (Westfälische Blindhuhn). Несмотря на название, ни кусочка курятины в нем вы не найдете. Для приготовления этого густого немецкого супа (Eintopf) используют овощи, а также зеленую и белую фасоль. Плюс копченый шпик, чтобы придать всему блюду более интенсивный вкус, а для свежести - яблоки и груши.
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Немецкие деликатесы
Пицца, паста, карривурст
Типично немецкими являются не только традиционные блюда по старым прабабушкиным рецептам. В эту категорию смело можно отнести всякого рода фастфуд, который в Германии многие считают уже чуть ли не своим национальным достоянием - не унаследованным, но приобретенным. Колбаски, посыпанные индийским порошком карри, пицца, картофель фри, спагетти, шаурма (вездесущий в Германии Döner) и т.д.
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Немецкие деликатесы
Лейпцигская всячина
Leipziger Allerlei - самое известное блюдо саксонской кухни. Неотъемлемые ингредиенты - спаржа, морковь и речные раки. Согласно легенде, это блюдо в давние времена обычно подавали на стол, когда к хозяевам приходили собиратели налогов. Выглядело оно бедно, без мяса... Как видно, сокрытие доходов имеет давние традиции.
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Немецкие деликатесы
Любимое блюдо Гельмута Коля
Пфальцский фаршированный свиной желудок - любимое блюдо бывшего канцлера Германии Гельмута Коля. Этот деликатес с его родины регулярно подавали иностранным гостям правительства ФРГ. Pfalzer Saumagen - своего рода побочный продукт колбасного производства. Остатки фарша и мяса мешают с картофелем, а затем наполняют этой массой свиной желудок. Через четыре часа его можно подавать к столу.
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Немецкие деликатесы
''Зеленый соус''
Зимой и летом - одним цветом! Grüne Sauce - типичное блюдо гессенской кухни в целом и Франкфурта-на-Майне в частности. Его подают не только к говядине, но и к рыбе. Главные ингредиенты - свежая зелень. В рецепт входят зеленый лук, щавель, кресс-салат, петрушка, огуречник, кервель, кровохлебка малая, а также яичный желток, растительное масло и лимонный сок. Вариаций при этом - огромное множество.
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Немецкие деликатесы
Вкус - нордический
Лабскаус (Labskaus) выглядит не очень аппетитно, но это его единственный недостаток. Распространен он в Северной Германии. Готовится с помощью мясорубки из солонины, картофеля, сельди, репчатого лука и маринованной свеклы. Опытные повара вместо солонины используют бычью грудинку, которую предварительно несколько часов тушат с пряностями.
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Немецкие деликатесы
Варить - не жарить
Blaue Zipfel. Дословно - ''голубой кончик''. Простое, но культовое блюдо Франконии. Для его приготовления используют пряные колбаски, предназначенные для жарки, но их не отправляют на сковородку, а медленно готовят в воде с добавлением уксуса, что придают им характерный голубоватый оттенок. Помимо уксуса в отвар добавляют белое вино, обычно - регионального сорта сильванер.
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Немецкие деликатесы
Швабские пельмени
Маульташен (Maultaschen) - своего рода швабские пельмени. Подают их обычно по пятницам. Некогда предназначались они для того, чтобы в постные дни скрыть мясо от глаз Всевышнего, спрятав его в тесто. Отсюда происходит их второе название: Herrgottsbscheißerle, что-то типа одного из способов обмануть отца небесного...
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Немецкие деликатесы
Вестфальский хлеб
Пумперникель (Pumpernickel) - вестфальский ржаной хлеб. Вкус - пряный, солодовый, сладковатый. Этот региональный деликатес требует особого мастерства, познаний и времени. Готовят его медленно, на пару, более двадцати часов при температуре в сто градусов. Используют для бутербродов и в рецептах разных вестфальских блюд, включая десерты, а также просто ставят на стол к еде.
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Немецкие деликатесы
Баварское жаркое
Типичная баварская еда должна быть смачной, а по своей питательности это блюдо может конкурировать на высшем уровне. Приятно познакомиться: свиное жаркое с хлебными клецками (Schweinsbraten mit Semmelknödeln). Тесто для клецек, которые превосходно впитывают вкуснейший соус, готовят из белого хлеба, яиц и пряных трав. Осталось только заказать большую кружку баварского пива!
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Немецкие деликатесы
Звездные повара
Помимо простой и питательной кухни давние традиции в Германии имеет изысканная кухня для гурманов. В 1966 году лучшим ресторанам начали присваивать заветные ''звезды'': одну, две, три. Таких заведений в разных немецких землях предостаточно. В последние годы наметилась смена поколений. Неофициальным лидером новой немецкой кухни считается Роберт Маас - молодой повар из Кельна.
Автор: Максим Нелюбин
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Вкусные сувениры из Германии
Подарки на любой вкус
Некоторое время назад мы рассказали о типичных немецких сувенирах вроде часов с кукушкой, оставив на потом подарки, которые можно съесть или выпить. Сейчас пришел их черед. Выбор редакции сделан на основе списка продуктов, получивших в ЕС сертификаты и знаки соответствия традиционных региональных деликатесов (g.U или g.g.A). В нем сейчас насчитывается около сотни наименований из Германии.
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Вкусные сувениры из Германии
Немецкий сыр
Начнем с немецких сыров. Может быть, они не так знамениты, как французские или швейцарские, но и в Германии есть чем порадовать сыроманов. Знак сертификации региональных продуктов Евросоюза выдан на восемь сортов, в том числе - на сыр из горного региона Альгой (Allgäuer Bergkäse), гольштейнский тильзитер (Holsteiner Tilsiter) и полупрозрачный сыр - гессенский хандкезе (Hessischer Handkäse).
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Вкусные сувениры из Германии
Мясные деликатесы
Самую известную немецкую ветчину делают в Шварцвальде, причем, уже почти 300 лет! Сертификат ЕС, защищающий название Schwarzwälder Schinken, здешние производители получили в 1997 году. Пару лет назад они даже открыли Музей шварцвальдской ветчины. Среди других назовем также окорок на кости из Вестфалии (Westfälischer Knochenschinken) и окорок по-крестьянски из Гольштейна (Holsteiner Katenschinken).
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Вкусные сувениры из Германии
Немецкие колбасы
Всего же в этом списке значится сейчас полтора десятка региональных мясных продуктов из Германии. Например, кровяная колбаса с кусочками жира из Рейнской области (Flönz), твердая копченая колбаса из Айхсфельда (Eichsfelder Feldgieker), нюрнбергские сосиски для жарки (Nürnberger Rostbratwürste) или изображенная на фотографии тюрингская кровяная или красная колбаса (Thüringer Rotwurst).
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Вкусные сувениры из Германии
Овцы из пустоши
Географические знаки присвоены также пяти животноводческим регионам Германии, вернее - производимому там мясу: баранине из Люнебургской пустоши (Lüneburger Heidschnucke) и Дипхольца (Diepholzer Moorschnucke), баварской говядине (Bayerisches Rindfleisch), мясу луговых волов из Вюртемберга (Weideochse vom Limpurger Rind) и швабской свинине (Schwäbisch-Hällisches Qualitätsschweinefleisch).
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Вкусные сувениры из Германии
Баварский брецель
Следующий пункт программы - хлеб насущный, вернее - баварский крендель (Bayerische Brezel). Пекут их повсюду в Германии, но знак регионального деликатеса присвоен тем, которые делают в Баварии - там, где их когда-то придумали. Аппетитные брецели, конечно же, были на столах, когда летом 2015 года здесь принимали участников саммита "большой семерки".
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Вкусные сувениры из Германии
Пумперникель
Немецкие пекарни производят более 300 сортов хлеба. Например, история ржаного пумперникеля из Вестфалии (Westfälischer Pumpernickel) насчитывает свыше четырехсот лет. В печи он должен находиться почти сутки. Часто продается в жестяных банках и может долго храниться. Он полезен и ускоряет пищеварение. Правда, название в переводе с вестфальского наречия означает "пукающий Николай"...
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Вкусные сувениры из Германии
Немецкое пиво
Колбасой, сыром и хлебом запаслись. Теперь можно и нужно подумать о пиве. Географические знаки на данный момент получило восемь традиционных видов этого напитка и пивных регионов. Среди них кельнский кёльш (Kölsch), баварское пиво - в целом (Bayerisches Bier) и для Октоберфеста - в частности (Oktoberfestbier), а также пиво дортмундское (Dortmunder Bier) и пиво бременское (Bremer Bier).
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Вкусные сувениры из Германии
Соленые огурчики
Солеными огурцами никого не удивишь, но в Германии есть особые огурцы почти с культовым статусом - Spreewälder Gurken, из главной немецкой огуречной кадушки - Шпреевальда. Этого регион, славящийся живописными каналами, называют "Немецкой Венецией". Его влажная и богатая гумусом почва идеально подходит для выращивания огурцов, а традиции промышленного консервирования зародились в середине XIX века.
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Вкусные сувениры из Германии
Немецкая горчица
Доподлинно неизвестно, в какой именно сорт горчицы был вынужден окунуться ведущий этого телешоу, проигравший пари, но первую немецкую горчицу ABB-Senf или Düsseldorfer Mostert начали выпускать в Дюссельдорфе в 1726 году и делают здесь до сих пор. Кстати, традиционный керамический бочонок с буквами ABB, инициалами владельца фирмы, даже попал на один из натюрмортов Винсента Ван Гога.
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Вкусные сувениры из Германии
Немецкий сидр
Бутылка вина - подарок распространенный. В Германии выбор большой, например, из подвалов мозельских или баденских виноделов. Однако знак соответствия ЕС присвоили пока лишь яблочному вину из Гессена (Hessischer Apfelwein). Ebbelwoi, как его называют во Франкфурте-на-Майне, подают в таких традиционных кувшинах. Здесь этот местный сидр является настоящим народным напитком.
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Вкусные сувениры из Германии
Зеленый соус
Задержимся ненадолго во Франкфурте, где есть еще один интересный региональный продукт из европейского списка - традиционный зеленый соус (Frankfurter Grüne Soße). Готовят его свежим из семи трав. Семена этих трав можно привезти в подарок вместе с рецептом. На фотографии - огуречник. Также в состав соуса входят кервель, кресс-салат, петрушка, малая кровохлебка, кислый щавель и шнитт-лук.
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Вкусные сувениры из Германии
Сады и огороды
Раз уж зашла речь о дарах садов и огородов, отметим, что знак соответствия ЕС в Германии имеет почти два десятка овощей и фруктов, вернее - регионов их возделывания. Среди них - этот лук со звучным названием хёри бюлле (Höri Bülle) с Боденского озера, несколько районов выращивания спаржи - Абенсберг, Борнхайм и Шробенхаузен, а также картофель из Люнебургской пустоши (Lüneburger Heidekartoffeln).
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Вкусные сувениры из Германии
Льняное масло
Льняное масло считается очень важным продуктом для здоровья благодаря большому количеству ценных полиненасыщенных жирных кислот омега-3 и омега-6. Один из традиционных регионов его производства в Германии - Лаузиц (Lausitz), он же Лужица. Лужицкое льняное масло (Lausitzer Leinöl) входит не только в список деликатесов Саксонии, но и получило знак регионального соответствия ЕС.
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Вкусные сувениры из Германии
Марципан из Любека
В конце подборки - сладкое на десерт. Начнем с лакомств из марципана, которые в Германии традиционно производят в Любеке (Lübecker Marzipan). Такой сладкий ключ здесь подготовили к открытию музея Ганзы, в котором участвовала Ангела Меркель. В Европу рецепт марципана попал с Востока. Им восхищались еще Фома Аквинский и Боккаччо. В Любек секреты приготовления привезли, кончено же, ганзейские купцы.
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Вкусные сувениры из Германии
Ахенские пряники
Говорим "Ахен", подразумеваем "пряники" (Aachener Printen). Считается, что в этом древнем немецком городе они появились в XV веке, а секрет их приготовления привезли сюда медных дел мастера из соседних регионов, расположенных на территории современной Бельгии. Эти пряники считаются традиционным лакомством на Рождество, но выпускают и продают их здесь круглый год.
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Вкусные сувениры из Германии
Нюрнбергские имбирные пряники
Пряников в Германии делают много разных, но помимо ахенских в Евросоюзе зарегистрировано географическое название еще только одного вида - имбирных пряников из Нюрнберга (Nürnberger Lebkuchen). Впервые они упоминаются в конце XIV века. В 1487 году перед праздником Вознесения Господня император Фридрих III раздавал здесь такие пряники со своим профилем детям, что тоже нашло отражение в хрониках.
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Вкусные сувениры из Германии
Дрезденский штолен
Рождественский кекс из Дрездена (Dresdner Christstollen) также является зарегистрированной в Евросоюзе географической маркой. Производят эти кексы вручную на местных предприятиях, входящих в специальное объединение. Первое письменное упоминание датировано 1474 годом, но в нем речь шла о постной выпечке. Использовать масло для его приготовления папа римский разрешил саксонцам в 1491 году.
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Вкусные сувениры из Германии
Бременский кекс
Этот немецкий город знаменит не только музыкантами, но и своими бременскими кексами (Bremer Klaben) - местным вариантом штоленов. Готовят их из тяжелого дрожжевого теста, добавляя обильно изюм и сухофрукты в соотношении один к одному. Обязательными ингредиентами являются также кардамон, цедра лимона, ваниль и миндаль. Штолены катают вручную, а для бременских кексов используются специальные формы.
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Вкусные сувениры из Германии
Баумкухен из Зальцведеля
Такие пироги выпекают во многих местах Германии - слой за слоем на вращающемся валике. Разрез напоминает годовые кольца деревьев, отсюда название баумкухен (Baumkuchen), то есть буквально - "дерево-пирог". Первый немецкий рецепт был записан в 1450 году. В Средние века подавали на свадьбах патрициев. В список ЕС включен пирог, который выпекают в городе Зальцведель (Salzwedeler Baumkuchen).
Автор: Максим Нелюбин