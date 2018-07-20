В ФРГ снизилось число добровольно выезжающих непринятых беженцев

В 2018 году снизилось число мигрантов, по своей воле покидающих Германию после отказа властей в предоставлении убежища. В общей сложности с января по май с помощью гуманитарной программы из ФРГ в родные страны добровольно вернулись 7548 человек, получивших отрицательные решения по своим ходатайствам, сообщает в пятницу, 20 июля, агентство epd, ссылаясь на предварительные данные МВД Германии.

В пересчете на один месяц этот показатель немногим превышает 1,5 тысячи человек. Между тем за весь 2017 год число добровольно вернувшихся на родину граждан, не получивших в Германии убежище, составляет 29,5 тысячи, что соответствует почти 2,5 тысячи человек в месяц. Еще выше данный показатель был в 2016 году - 54 тысячи (4,5 тысячи в месяц).

Причина - общее сокращение потока беженцев

Федеральное ведомство по миграции и делам беженцев объясняет снижение числа покидающих страну мигрантов, не получивших убежище, общим сокращением потока беженцев, пишут издания медиагруппы Funke.

По данным на конец мая 2018 года, на территории ФРГ находились почти 234 тысячи человек, которым власти отказали в предоставлении убежища и предписали покинуть страну. 172,8 тысячи из них получили временную отсрочку депортации.

В рамках работающей с 2017 года программы StarthilfePlus мигрантам, у которых мало шансов на получение статуса беженца и которые добровольно покидают Германию, выплачиваются денежные премии. Если взрослый мигрант покидает ФРГ до окончания рассмотрения его ходатайства об убежище, он получает пособие в размере 1200 евро, подросток до 12 лет - 600 евро. По данным МВД Германии, в 2017 году в рамках программы StarthilfePlus было выплачено 10 тысяч пособий. Из них 2261 получили мигранты из Ирака, 1307 - из России и 951 - из Афганистана.

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