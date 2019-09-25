 В ФРГ призвали преодолевать последствия пандемии, не забывая о климате | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 27.04.2020

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Мир

В ФРГ призвали преодолевать последствия пандемии, не забывая о климате

Восстанавливать экономику после пандемии коронавируса следует с учетом мер, необходимых для борьбы против глобального потепления, заявили выступающие на открытии Петерсбергского диалога.

Министр охраны окружающей среды и ядерной безопасности ФРГ Свенья Шульце

Министр охраны окружающей среды и ядерной безопасности ФРГ Свенья Шульце

Призывами восстанавливать национальные экономики после пандемии коронавируса, не забывая о защите климата, открылся в понедельник, 27 апреля, международный Петерсбергский диалог по климату. "Содержание экономических программ после кризиса покажет, действительно ли мы добьемся успехов в защите климата", - заявила министр охраны окружающей среды и ядерной безопасности ФРГ Свенья Шульце (Svenja Schulze). По ее словам, в то время как против коронавируса ищут вакцину, средства в борьбе с изменением климата известны, в частности, энергия солнца и ветра, электромобильность и энергонезависимые здания.

Шульце призвала снизить выбросы СО2 к 2030 году не на 40 процентов, как говорится в соответствующих планах Евросоюза, а на 50-55 процентов по сравнению с 1990 годом. По ее словам, нужно решительно действовать, чтобы достичь углеродной нейтральности к середине столетия.

"После кризиса, вызванного коронавирусом, мы не должны вернуться в прежний мир", - заявил в свою очередь британский экономист Николас Стерн. Пандемия показала, насколько "чувствительны и уязвимы наши экономики", подчеркнул он. При этом риски, связанные с изменением климата, намного больше тех, с которыми все столкнулись в ходе пандемии, поскольку "последствия глобального потепления будут необратимы", предупредил Стерн.

Двухдневное дискуссионное мероприятие с участием министров и экспертов из 30 стран, которое традиционно проходит в Берлине, в этом году проводится в формате видеоконференции. Оно проходит для подготовки очередной конференции ООН по климату. В нынешнем году ее планировали провести в ноябре в шотландском Глазго, но из-за пандемии коронавируса перенесли на 2021 год. Петерсбергский диалог по климату завершится во вторник выступлениями канцлера ФРГ Ангелы Меркель  (Angela Merkel)  и генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша.

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    Автор: Андрей Гурков


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