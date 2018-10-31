 В ФРГ подан прецедентный групповой иск к Volkswagen по делу о ″дизельгейте″ | Новости из Германии о Германии | DW | 01.11.2018

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Германия

В ФРГ подан прецедентный групповой иск к Volkswagen по делу о "дизельгейте"

Защитники прав потребителей и автомобильный клуб ADAC намерены добиться определения ответственности концерна перед автовладельцами из-за манипулирования данными о содержании выхлопов.

Исковое заявление к Volkswagen (фото из архива)

Федеральное объединение центров защиты прав потребителей и Общегерманский автомобильный клуб ADAC в четверг, 1 ноября, подали первый прецедентный  групповой иск в отношении автомобильного концерна VW. Высший земельный суд в Брауншвейге подтвердил получение документа.

Цель иска - определить ответственность концерна перед миллионами автовладельцев из-за манипулирования данными о содержании вредных веществ в выхлопных газах дизельных двигателей. Автопроизводитель "злоупотребил доверием потребителей и обязан возместить ущерб", заявил председатель объединения центров защиты прав потребителей Клаус Мюллер (Klaus Müller).

Чего ждать пострадавшим автолюбителям

Срок исковой давности по претензиям о возмещении убытков от действий VW истекает в декабре 2018 года. Большая коалиция обязалась добиться принятия закона о прецедентном иске, чтобы остановить истечение срока. 1 ноября закон вступил в силу.

Контекст

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В иске упоминается определенный тип дизельного двигателя - ЕА189. Нынешние и бывшие владельцы автомобилей марок Volkswagen, Audi, Skoda и Seat с этим мотором могут бесплатно присоединиться к иску. Если процесс завершится только установлением ущерба, а не мировым соглашением о его возмещении, автолюбителям придется подавать иски к концерну о возмещении подтвержденного этим судебным решением ущерба в индивидуальном порядке.

Компенсационные выплаты - более 18 млрд долларов в США

В результате инициированных властями США в сентябре 2015 года расследований VW вынужден был признать, что на нескольких миллионах проданных в мире автомобилей было установлено программное обеспечение, которое позволяло манипулировать тестами на соответствие двигателей экологическим стандартам.

"Дизельгейт" вызвал массовый отзыв продукции концерна с рынка для устранения технических фальсификаций. VW достиг с властями США соглашения о штрафных и компенсационных выплатах на общую сумму более 18 миллиардов долларов в рамках урегулирования скандала.

В Германии Volkswagen и другие автопроизводители пока отказываются компенсировать ущерб, нанесенный их действиями владельцам дизельных автомобилей.

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    Сентябрь 2015 года. Агентство по охране окружающей среды США (EPA) публикует сенсационное расследование. Утверждается, что минимум на полумиллионе автомобилей Volkswagen с дизельными двигателями установлено программное обеспечение, которое позволяет обходить стандарты. Выброс вредных веществ превышал норму почти в 40 раз. Автоконцерну грозит штраф в размере ни много ни мало 18 миллиардов долларов.

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  • Автомагазин Volkswagen в Берлине

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    Автоконцерн выделяет 6,7 млрд евро на отзыв 11 млн автомобилей. Следствие этих гигантских трат - первый за 20 лет квартальный убыток VW. По итогам третьего квартала 2015 года Volkswagen показал чистый убыток в размере 1,67 млрд евро. Операционные потери - 3,5 млрд. Сообщается, что сразу после публикации EPA машины VW продавали в автосалонах с колоссальными скидками - чтобы хоть что-то продать.

    Автор: Григорий Аросев


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Запретят ли дизель в Германии?

Контекст

Volkswagen: история одной махинации

В сентябре 2015 года в США выяснили, что автоконцерн Volkswagen манипулировал результаты экологических тестов на дизельных машинах. Разразившийся скандал повлиял и на VW, и на автоиндустрию в целом. (03.12.2015)  

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