В ФРГ запретят терапию по изменению гомосексуальности

Министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан (Jens Spahn) намерен уже в текущем году заложить основу для запрета так называемой репаративной терапии - совокупности методик, направленных на изменение сексуальной ориентации человека с гомосексуальной на гетеросексуальную. Он планирует еще до летних парламентских каникул провести переговоры с министерством юстиции ФРГ на предмет разработки соответствующего законопроекта, сообщил Шпан во вторник, 11 июня, в Берлине.

"Гомосексуальность - не болезнь и потому не нуждается в терапии", - подчеркнул министр, добавив, что "репаративные терапии делают человека больным". По словам Шпана, назначенная им комиссия нашла хорошие возможности для законодательного запрета таких методик. Глава Минздрава сообщил, что репаративная терапия будет расцениваться как правонарушение, а в отдельных случаях - как уголовное преступление.

По оценкам фонда имени Магнуса-Хиршефельда, в Германии ежегодно подвергают репаративной терапии около одной тысячи человек, в США - значительно больше. В настоящее время среди экспертов господствует мнение о том, что изменение гендерной идентичности и приведение ее в соответствие с определенным при рождении полом невозможно.

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