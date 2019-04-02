 В ФРГ запретят терапию по изменению гомосексуальности | Новости из Германии о Германии | DW | 11.06.2019

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Германия

В ФРГ запретят терапию по изменению гомосексуальности

Гомосексуальность - не болезнь и потому не нуждается в терапии, заявил глава Минздрава ФРГ Йенс Шпан. Он планирует уже в 2019 году провести закон, запрещающий репаративную терапию.

Мужчины на бракосочетании в евангелической церкви в Берлине

Мужчины на бракосочетании в евангелической церкви в Берлине

Министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан (Jens Spahn) намерен уже в текущем году заложить основу для запрета так называемой репаративной терапии - совокупности методик, направленных на изменение сексуальной ориентации человека с гомосексуальной на гетеросексуальную. Он планирует еще до летних парламентских каникул провести переговоры с министерством юстиции ФРГ на предмет разработки соответствующего законопроекта, сообщил Шпан во вторник, 11 июня, в Берлине.

Контекст

Запретить репаративную терапию для подростков, ориентация которых отличается от гетеросексуальной, призвал президент США. В Белом доме указали, что эта практика может нанести вред. (09.04.2015)

1 октября в ФРГ вступил в силу закон об однополых браках. Бывший председатель Союза геев и лесбиянок Манфред Брунс объяснил DW, каким был путь к этому и почему закон так важен. (01.10.2017)

"Гомосексуальность - не болезнь и потому не нуждается в терапии", - подчеркнул министр, добавив, что "репаративные терапии делают человека больным". По словам Шпана, назначенная им комиссия нашла хорошие возможности для законодательного запрета таких методик. Глава Минздрава сообщил, что репаративная терапия будет расцениваться как правонарушение, а в отдельных случаях - как уголовное преступление.  

По оценкам фонда имени Магнуса-Хиршефельда, в Германии ежегодно подвергают репаративной терапии около одной тысячи человек, в США - значительно больше. В настоящее время среди экспертов господствует мнение о том, что изменение гендерной идентичности и приведение ее в соответствие с определенным при рождении полом невозможно.

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