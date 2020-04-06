 В ФРГ готовят новую программу поддержки малого бизнеса | Новости из Германии о Германии | DW | 25.05.2020

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Германия

В ФРГ готовят новую программу поддержки малого бизнеса

Министр экономики ФРГ Петер Альтмайер планирует новую меру для поддержки малого и среднего бизнеса. До конца нынешнего года компании смогут получать от государства до 50 тысяч евро каждый месяц.

Министр экономики и энергетики Германии Петер Альтмайер

Министр экономики и энергетики Германии Петер Альтмайер

Немецкие компании, в которых работают менее 250 сотрудников, смогут получать каждый месяц сумму до 50 тысяч евро в период с июня по декабрь этого года. Такие меры планирует принять министр экономики и энергетики Германии Петер Альтмайер (Peter Altmaier) для поддержки малого и среднего бизнеса, который не может работать в полном объеме из-за действующих в стране ограничительных мер в связи с эпидемией коронавируса, пишет Neue Osnabrücker Zeitung в понедельник, 25 мая. По оценкам министерства экономики, до августа на эту программу потребуется 25 миллиардов евро. 

Заявки на получение помощи смогут подавать предприятия, индивидуальные предприниматели и люди свободных профессий. Для получения помощи им необходимо будет доказать, что их доходы в апреле и мае этого года сократились по меньшей мере на 60 процентов по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году. Будут рассматриваться также заявки от тех, кто уже получил помощь на федеральном или региональном уровнях. 

Власти Германии в конце марта приняли обширный пакет мер для поддержки экономики, несущей потери в ходе пандемии коронавируса SARS-CoV-2. Он предусматривает финансирование различных мер посредством новой задолженности в объеме 156 миллиардов евро. В частности 50 миллиардов евро были выделены на поддержку самозанятых граждан, а также малых и микропредприятий. 

В начале апреля в стране также одобрили дополнительную программу быстрого кредитования для малого и среднего бизнеса.В рамках этой программы предприятия, на которых занято от 11 до 50 сотрудников, могут получить от банков кредиты в размере до 500 тысяч евро, гарантии по которым на сто процентов возьмет на себя государство.

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    Автор: Марина Барановская, Дженнифер Пальке


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