 В ФРГ выздоровели более половины инфицированных коронавирусом | Новости из Германии о Германии | DW | 13.04.2020

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Германия

В ФРГ выздоровели более половины инфицированных коронавирусом

За минувшие сутки число инфицированных в Германии увеличилось на 2500 человек. Количество летальных исходов возросло на 126 - до 2799 случаев, сообщил Институт Роберта Коха.

В лаборатории Института Роберта Коха

В Германии выздоровели более половины инфицированных новым коронавирусом SARS-CoV-2. Согласно данным, обнародованным в понедельник, 13 апреля, Институтом имени Роберта Коха (RKI), в ФРГ зарегистрировано 123 016 инфицированных – на 2537 больше, чем днем ранее. При этом выздоровели 64 300 человек – на четыре с лишним тысячи больше, чем днем ранее. Число пациентов, умерших от коронавирусной инфекции за сутки увеличилось на 126 и достигло 2799 человек.

По данным RKI, число инфицированных и количество летальных исходов в ФРГ снижается третий день подряд. В то же время данные, обнародованные RKI, могут быть неполными из-за задержек с поступлением информации за минувшие выходные.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) 15 апреля проведет телефонную конференцию с главами правительств федеральных земель, чтобы обсудить дальнейшие действия в борьбе с эпидемией. Одной из тем будет возможность смягчения введенных ограничений.

Карта распространения коронавируса в мире, подготовленная американским Университетом Джонса Хопкинса:

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    Автор: Елена Гункель


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