 В Турции жителям 31 города запретили четыре дня покидать дома | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 23.04.2020

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Мир

В Турции жителям 31 города запретили четыре дня покидать дома

Турецкие власти накануне начинающегося 24 апреля священного для мусульман месяца Рамадан вынуждены были пойти на ужесточение карантинных мер, в том числе и в части религиозных традиций.

Стамбул во время локдауна (Фото из архива)

Стамбул во время локдауна (Фото из архива)

Четырехдневный запрет жителям покидать свои дома, начиная с четверга, 23 апреля, вступил в 31 городе и провинции Турции. Он распространяется в том числе на крупнейший город страны Стамбул, а также на столицу государства Анкару, сообщает агентство dpa.

Турецкие власти накануне начинающегося в пятницу, 24 апреля, священного для мусульман месяца Рамадан вынуждены были пойти на ужесточение карантинных мер, в том числе и в части религиозных традиций. В частности, запрещено разговляться в больших группах. Кроме того, специальным барабанщикам, которые ходят по улицам и будят верующих к утренней трапезе - в Рамадан положено поститься от восхода до захода солнца – запрещено собирать подарки.

Турция вводит лишь краткосрочные локдауны

В Турции уже несколько раз вводились краткосрочные локдауны, распространяющиеся на граждан страны моложе 20 и старше 65 лет, а также людей страдающих хроническими заболеваниями. При этом власти пока отказываются вводить жесткие повсеместные и длительные карантинные меры, чтобы не разрушить окончательно и так ослабленную экономику страны.

По данным министерства здравоохранения страны, на вечер 22 апреля, в Турции новой коронавирусной инфекцией были заражены около 99 тыс человек. От последствий вызываемого ею легочного заболевания COVID-19 скончались порядка 2400 пациентов.

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    Вирусы на дверных ручках

    Известные науке коронавирусы выживают на поверхностях типа дверных ручек от 4 до 5 дней, оставаясь заразными. Как и прочие инфекции, распространяющиеся воздушно-капельным путем, SARS-CoV-2 может передаваться через руки и поверхности, до которых часто дотрагиваются. По крайней мере, эксперты полагают, что эти особенности уже изученных коронавирусов свойственны и новому типу инфекции.

  • Посетители общественной столовой держат в руках тарелку с картофелем и овощами и столовые приборы.

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    Чтобы не заразиться коронавирусом в кафе или столовой, нужно соблюдать меры предосторожности. В теории вирус может попасть на столовые приборы, если инфицированный человек на них чихнет или закашляется. Тем не менее, по данным немецкого Федерального ведомства по оценке рисков (BfR), случаев передачи вируса SARS-CoV-2 через столовые приборы до сих пор не зафиксировано.

  • Ребенок играет с пластиковой игрушкой, произведенной в Китае.

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    Может ли ребенок заразиться коронавирусом через китайские игрушки? По данным BfR, до сих пор случаев заражения через товары "made in China" не было. Согласно первым исследованиям, на картонной поверхности коронавирус остается заразным в течение 24 часов. На поверхностях из пластика и нержавеющей стали - три дня.

  • Посылки и другие почтовые отправления, упакованные в пакеты и картонные коробки.

    Руки прочь: от каких поверхностей можно заразиться коронавирусом

    Посылки из-за границы

    На сухих поверхностях передающиеся человеку коронавирусы долго не выживают. Поскольку жизнеспособность вируса вне человеческого организма зависит от многих факторов, в том числе температуры и влажности воздуха, ведомство BfR называет заражение SARS-CoV-2 через почтовые отправления маловероятным. Правда, с оговоркой: точных данных на этот счет пока нет.

  • Женщина и ее собака выглядывают из окна.

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    Домашние животные

    Могу ли я заразиться коронавирусом от своей собаки? А собака от меня? Риск того, что домашний питомец будет инфицирован SARS-CoV-2, эксперты считают очень невысоким, но и не исключают его. При этом животные не проявляют симптомов болезни. Однако, если они заражены коронавирусом, то могут распространять его через дыхание или экскременты.

  • Покупатели в защитных масках выбирают овощи на рынке в Неаполе.

    Руки прочь: от каких поверхностей можно заразиться коронавирусом

    Овощи с рынка

    Заражение коронавирусом SARS-CoV-2 через продукты питания маловероятно, подобных случаев пока зарегистрировано не было. Тем не менее, перед готовкой нужно тщательно вымыть руки - независимо от эпидемии коронавируса. Поскольку вирусы плохо переносят высокие температуры, подогрев пищи может еще больше снизить риск заражения.

  • Женщина покупает замороженные продукты питания в одном из немецких супермаркетов.

    Руки прочь: от каких поверхностей можно заразиться коронавирусом

    Замороженные продукты

    Известные медицине коронавирусы типов SARS- и MERS- не любят высоких температур, однако довольно устойчивы к низким. При температуре -20 градусов по Цельсию они могут оставаться заразными до двух лет! Тем не менее, по данным ведомства BfR, случаев передачи коронавируса SARS-CoV-2 через продукты питания - в том числе замороженные - зарегистрировано не было.

  • Летучая мышь

    Руки прочь: от каких поверхностей можно заразиться коронавирусом

    Есть диких животных запрещено!

    Из-за пандемии коронавируса в Китае запретили употреблять в пищу диких животных. Многое указывает на то, что коронавирус передался человеку от летучей мыши - конечно, против ее воли. Вероятно, произошло это на одном из рынков в китайском городе Ухань.

    Автор: Юлия Вергин, Елена Гункель


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