В Турции все готово к транзиту азербайджанского газа в ЕС

На территории Турции вступила в строй вся транспортная инфраструктура для Южного газового коридора, по которому Азербайджан намерен с 2020 года поставлять топливо в страны Европы в обход России. Азербайджанская государственная нефтегазовая компания Socar объявила 1 июля, что Трансанатолийский газопровод (TANAP) полностью готов к поставкам в Европу газа из гигантского месторождения Шах-Дениз-2 в Каспийском море.

У "Газпрома" теперь будет новый конкурент

Трубопровод длиною в 1850 километров будет принимать газ, идущий из Азербайджана через Грузию, прокачивать его через всю территорию Турции в западную часть страны и доставлять до турецко-греческой границы. Там TANAP будет соединен с Трансадриатическим газопроводом (TAP), который пройдет по территории Греции и Албании и по дну Адриатического моря достигнет конечной точки - Италии.

Она является одним из крупнейших в Европе потребителей газа и обладает разветвленной газотранспортной системой, к ней и будет подключен TAP. На сайте компании-оператора газопровода указано, что на конец мая он был построен уже на 88,2 процента. Таким образом, планы сдать его в эксплуатацию в 2020 году, причем скорее в начале следующего года, выглядят вполне реалистичными.

Поставки по TANAP азербайджанского газа в Турцию осуществляются уже ровно год. В будущем по этому трубопроводу планируется прокачивать ежегодно 6 млрд кубометров газа для турецкий потребителей, а 10 млрд кубометров направлять транзитом в Европу. В перспективе мощность проекта может быть увеличена до 24 и даже до 31 млрд кубометров в год.

Южный газовый коридор с трубопроводами TANAP и TAP поддерживает Европейский Союз, стремящийся диверсифицировать источники и пути доставки природного газа на свой рынок и тем самым снизить зависимость от России. Так что эта транспортная система в любом случае представляет собой конкурента газопроводам "Газпрома". Вопрос лишь в том, насколько острой окажется эта конкуренция.

Ощутимые проблемы могут возникнуть в Италии

Российская компания в любом случае в обозримом будущем окажется более крупным поставщиком газа для Турции, чем азербайджанская Socar. "Газпром" с 2003 года по газопроводу "Голубой поток" мощностью 16 млрд кубометров снабжает центральную часть этой страны. К тому же близок к завершению "Турецкий поток". По одной из двух его ниток в западную часть Турции с начала следующего года смогут теоретически пойти 15,75 млрд кубометров. (Другая нитка предназначена для поставок в Европу через Болгарию).

Из TANAP Турция на первоначальном этапе, до возможного расширения проекта, намерена брать существенно меньше - 6 млрд кубометров. Правда, весь этот объем планируется поставлять во всю ту же западную, европейскую часть Турции, так что в этом регионе конкуренция явно станет более ощутимой. Тем более, что турецкая экономика сейчас в рецессии, национальная валюта, лира, сильно обесценилась, и это ведет к падению спроса на импортные энергоносители, что "Газпром" в этом году почувствовал весьма остро.

Обратимся теперь к европейскому рынку. По TAP на него со следующего года должны будут поступать 10 млрд кубометров. "Газпром" в 2018 году прокачал в Европу примерно 178 млрд. При таком соотношении, на первый взгляд, большой проблемы с новым конкурентом не будет.

Однако если Греция и Албания будут брать из TAP лишь незначительную часть и основной объем пойдет в Италию, то для российского экспортера это все же может стать проблемой. Ведь Италия - второй по размерам клиент "Газпрома" в ЕС после Германии, и в 2018 году туда ушли 22,8 млрд кубометров.

Если со следующего года на итальянский рынок начнут поступать, предположим, 7-8 млрд кубометров азербайджанского газа, то конкуренция с российским топливом заметно обострится. Тем более, если произойдет падание спроса из-за ухудшающегося экономического и финансового положения в Италии.

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