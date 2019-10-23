 В США отпущен из-под стражи бывший вице-председатель ОКР Билалов | Новости из Германии о России | DW | 01.11.2019

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Россия

В США отпущен из-под стражи бывший вице-председатель ОКР Билалов

После внесения залога иммиграционно-таможенная служба США освободила Ахмеда Билалова, занимавшего во время подготовки к Олимпиаде в Сочи пост вице-председателя Олимпийского комитета России.

Сотрудники иммиграционно-таможенной службы США

Сотрудники иммиграционно-таможенной службы США

Иммиграционно-таможенная служба США (ICE) отпустила из-под стражи российского бизнесмена Ахмеда Билалова. Бывший председатель совета директоров компании "Курорты Северного Кавказа" и бывший вице-председатель Олимпийского комитета России (ОКР) освобожден 31 октября после внесения залога, сообщает в пятницу, 1 ноября, пресс-служба американского ведомства.

"Вопрос о его депортации будет решен федеральным иммиграционным судом", - указал представитель ICE. Знакомый Билалова сообщил изданию "Ведомости", что тот находится у себя дома. По словам собеседника, в ближайшее время предприниматель намерен оформить необходимые документы, чтобы остаться в США.

Билалов был задержан 22 октября

Проживающий в своем доме во Флориде Билалов был задержан 22 октября и помещен под стражу сотрудниками Иммиграционно-таможенной службы при Министерстве внутренней безопасности США за нарушение визового режима.

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В период подготовки к зимним Олимпийским играм в Сочи Билалов занимал пост вице-председателя ОКР. В феврале 2013 года он по поручению президента РФ Владимира Путина был уволен с этой должности в связи с допущенным им срывом графика строительства олимпийских объектов и по подозрению в нецелевом использовании кредитов Внешэкономбанка. Билалов подвергся критике Путина, когда тот осматривал спортивно-туристический комплекс "Горная карусель", который должны были сдать задолго до визита главы государства.

В апреле 2013 года бизнесмен стал фигурантом уголовного дела по статье о злоупотреблении полномочиями, по которой ему грозят до четырех лет заключения. По данным СМИ, в разгар скандала Билалов уехал на лечение в Германию. В интервью 2013 года газете The Guardian предприниматель утверждал, что был отравлен ртутью рядом "правительственных агентов, которых на протяжении нескольких лет обвиняли в устранении критиков Путина с задействованием отравляющих веществ и путем подготовки ДТП".

Билалов приходится двоюродным братом Зиявудина и Магомеда Магомедовых, обвиняемых в организации преступного сообщества и хищении бюджетных средств. Бывшие совладельцы группы "Сумма" с 2018 года находятся под арестом.

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    Автор: Илья Коваль


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