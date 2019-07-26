В Сибири - не просто жара! Ученый из ФРГ озадачен климатическим феноменом

"Мы не понимаем, что в данный момент происходит в Сибири. Это какое-то новое явление". Такое заявление сделал в начале июля известный немецкий климатолог, профессор физики Андерс Леверман (Anders Levermann). 47-летний специалист по динамике климатических систем является научным сотрудником Потсдамского института изучения климатических изменений (PIK), преподает в Институте физики Потсдамского университета и в Колумбийском университете в Нью-Йорке. DW попросила его об интервью.

- В Сибири и на Дальнем Востоке России царит сейчас аномальная жара, как это называют российские СМИ. Именно она является причиной многочисленных лесных пожаров. Но нечто подобное случалось и раньше, взять хотя бы прошлый год. Что же так поражает в этом году вас и, судя по немецким СМИ, других европейских ученых?

Андерс Леверман: Мы, естественно, в курсе, что летом в Сибири бывает жаркая погода. И мы знаем, что глобальное потепление идет в арктических широтах быстрее, чем в других местах. Однако средняя температура, превышающая на 7 градусов обычную для соответствующего времени года, держится в огромном сибирском регионе уже целых шесть месяцев! Вот чего мы не понимаем: почему так долго? Это новый климатический феномен, его надо изучать.

- Чем может быть вызван этот климатический феномен?

Андерс Леверман, профессор Потсдамского института изучения климатических изменений (PIK)

- По всей видимости, потоками воздуха в атмосфере - так называемым jet stream, высотным струйным течением. Его можно представить себе в виде ленты, опоясывающей Землю в средних широтах, скажем, на уровне Москвы и Берлина. По мере того, как мы, люди, все больше нагреваем нашу планету, эта "лента" все больше извивается, уходя то на север, то на юг. В результате повсюду на Земле все чаще происходят климатические аномалии, погодные катаклизмы.

Причем одновременно растет число как засух, так и наводнений, как бы абсурдно это ни звучало. Но вспомните, что происходило в 2010 году, когда вся Москва была в дыму из-за горевших вокруг торфяников. Тогда jet stream просто остановился, и над значительной частью европейской территории России образовалась длительная зона высокого давления - все время светило солнце, не было дождей и начались пожары. В то же самое время над Пакистаном застыла область низкого давления, беспрерывно шли ливни - и началось катастрофическое наводнение, которое в какой-то момент превратило часть этой страны в крупнейшее в мире пресноводное озеро.

- А почему jet stream останавливается? Почему сейчас, в 2020 году, над Сибирью образовалась столь устойчивая зона высокого давления с длительной жарой?

- Бросается в глаза, насколько сильно растаяли в этом году льды у северного побережья Сибири. У нас есть наблюдения и теоретические физические работы, касающиеся льдов у берегов Скандинавии. Если зимой в них происходит разлом и льды расходятся, то именно там нередко возникает длительная область высокого давления. Ведь если нет льда, то меньше отражается солнечный свет, и океан, а вместе с ним и близлежащие территории, нагреваются. Нечто подобное, скорее всего, происходит сейчас и в Сибири. Однако, повторюсь, поражает то, как долго все это продолжается.

- Допускаю, что немало сибиряков очень даже довольны, купаясь нынешним летом в своих неожиданно теплых озерах и реках.

- Продолжительная жара ведет не только к многочисленным лесным пожарам, но и к дальнейшему таянию в Сибири Вечной мерзлоты, а это может привести к повреждению инфраструктуры - трубопроводов, дорог, зданий. Иными словами, этой части России грозит очень серьезный экономический ущерб. С другой стороны, в тех слоях грунта, где растаяла Вечная мерзлота, начинается биологическая активность, что ведет к выбросам в атмосферу метана. А он куда больше способствует парниковому эффекту, чем CO2. В разы больше! И это уже глобальная угроза, потому что выбросы метана ускоряют изменение климата на всем земном шаре, что человечество как раз стремится предотвратить. Ведь потепление повсюду вызывает все более частые разрушительные и губительные погодные эксцессы.

- Однако в России очень многие считают, что если глобальный климат и меняется, то не по вине человека, а потому человечество не может на этот процесс никак повлиять. А ученых, утверждающих обратное, подозревают в том, что они служат не столько науке, сколько определенным идеологическим догмам.

- Какая чушь! Чтобы понять, что человечество в последние полтора столетия нагревает планету, выбрасывая в атмосферу все больше CO2, достаточно просто физику поучить. Возьмите, к примеру, знаменитый курс теоретической физики Ландау и Лившица - по этому труду выдающихся представителей русской физической школы в свое время и я учился. Или вспомните уравнение Клапейрона-Клаузиуса 1834 года. Мы уже с тех пор знаем, каким законам подчиняется водяной пар. И мы очень давно знаем, как молекулы CO2 пропускают на Землю солнечные лучи, но не выпускают обратно отражаемое инфракрасное излучение. Да и квантовая механика, которую разрабатывали в том числе российские ученые, нам на многое открыла глаза.

- Так что же нужно делать, чтобы остановить глобальное потепление?

- Широко распространено мнение, будто каждому из нас предстоит непременно от чего-то отказаться. Но это не так! Задача совершенно иная: надо придумать новые способы вести экономическую деятельность, новые технологии, научиться по-новому удовлетворять наши потребности. Не за год, не за два, но за ближайшие 30 лет. К 2050 году мы должны добиться отказа всей мировой экономики от использования ископаемых энергоносителей, сжигание которых ведет к выбросам в атмосферу парникового газа CO2.

- Однако добыча и экспорт нефти, природного газа и угля составляет сегодня основу российской экономики и относительного благополучия ее жителей!

- Ставка на ископаемые энергоносители - бесперспективная стратегия. Мы видим, как все больше богатых стран, в данный момент еще покупающих такие энергоносители у России, принимают планы по постепенному отказу от них. Если россияне хотят иметь на длительную перспективу стабильную и процветающую экономику, им придется найти альтернативные способы хозяйствования и зарабатывания денег. Убежден, что России, где столько великолепных мозгов и образованных людей, такая задача вполне по плечу.

Смотрите также:

Изменение климата: в России все быстрее тает вечная мерзлота Раньше здесь было пастбище Научный сотрудник Института географии Лейпцигского университета Матиас Ульрих (Mathias Ulrich) уже многие годы изучает в Якутии деградацию (таяние) вечной мерзлоты. Он предоставил DW свои фотографии, на которых запечатлел последствия этого процесса. Так, этих двух озер всего несколько десятилетий назад просто не было. В советское время, до 1960-х годов, здесь еще занимались сельским хозяйством.

Изменение климата: в России все быстрее тает вечная мерзлота Озера растут с большой скоростью Скорость, с которой эти два озера примерно в 50 километрах восточнее Якутска увеличивались за последние четверть века, наглядно видна на фотографиях в нижнем ряду. Но ученые внимательно изучают и аэрокосмические снимки. Эта подборка вошла в статью, которую Матиас Ульрих вместе с международной группой авторов опубликовал в 2017 году в специализированном научном журнале Water Resources Research.

Изменение климата: в России все быстрее тает вечная мерзлота Строительство домов на тающей почве Вечная мерзлота оказалась не вечной и под селом Чурапча в Центральной Якутии. Из-за таяния грунта стала непригодной взлетно-посадочная полоса местного аэродрома, действовавшего в советское время. Однако местные жители, вопреки советам экспертов, продолжают строить дома на этой влажной и все более зыбкой почве.

Изменение климата: в России все быстрее тает вечная мерзлота Этого слоя льда скоро не будет Деградация вечной мерзлоты быстро идет даже на Крайнем Севере. Этот слой льда толщиной примерно в 10-20 метров на берегу одной из проток в дельте Лены за считанные годы растает, предупреждает Матиас Ульрих, и тогда…

Изменение климата: в России все быстрее тает вечная мерзлота Проседание почвы стало обычным делом ...почва просядет, возможно, сразу на несколько метров, как на этом снимке. Ученые обозначают проседание почвы из-за вытаивания подземного льда термином термокарст. Этот процесс, сильно меняющий рельеф местности, становится все более серьезной проблемой для любой инфраструктуры в зоне вечной мерзлоты - транспортной, жилой, индустриальной.

Изменение климата: в России все быстрее тает вечная мерзлота А если сваи забили недостаточно глубоко? Вблизи дельты Лены находится арктический порт Тикси. Построенные в советское время дома стоят здесь, как и повсюду в зоне вечной мерзлоты, на сваях. Но если их забили недостаточно, по нынешним меркам, глубоко и некогда вечномерзлый грунт в условиях глобального потепления начнет подтаивать, то стабильность отдельных зданий и даже целых городов может оказаться под угрозой.

Изменение климата: в России все быстрее тает вечная мерзлота Деформированные дома По этим деревянным домам в Якутске и особенно по их крышам наглядно видно, как таяние почвы деформирует постройки, не поставленные на сваи. В худшем случае дело доходит до обрушения зданий.

Изменение климата: в России все быстрее тает вечная мерзлота Термосифоны специально охлаждают грунт Чтобы обеспечить стабильность грунта под больницей в Якутске, рядом с ней установили термосифоны для искусственного охлаждения и замораживания почвы. "Дальнейшая деградация вечной мерзлоты потребует серьезных дополнительных финансовых и человеческих усилий, чтобы поддерживать функционирование любой имеющейся инфраструктуры", - предупреждает немецкий ученый Матиас Ульрих. Автор: Андрей Гурков

