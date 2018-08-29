 В Саудовской Аравии женщинам выдали лицензии гражданских пилотов | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 29.08.2018

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Мир

В Саудовской Аравии женщинам выдали лицензии гражданских пилотов

Женщины из Саудовской Аравии смогут пилотировать гражданские самолеты. Пяти саудовкам выданы лицензии на пилотирование самолетов местной авиакомпании.

Самолет Saudi Arabian Airlines (фото из архива)

Самолет Saudi Arabian Airlines (фото из архива)

Генеральное управление гражданской авиации (GACA) Саудовской Аравии выдал пять лицензий для женщин-пилотов, разрешив им работать командирами экипажей на самолетах авиакомпании Saudi Arabian Airlines (Saudia). Об этом во вторник, 28 августа, сообщило агентство Al Arabiya.            

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Выдача лицензий гражданкам Саудовской Аравии является частью плана действий GACA, согласно которому женщины получат возможность работать в авиационном секторе, что является одной из целей  Международной организации гражданской авиации (ICAO). В последнее время большое количество женщин из Саудовской Аравии работало в GACA и в компаниях, предоставляющих услуги в технических областях.

В Саудовской Аравии с 2018 года фиксируется резкое смягчение правил и норм в отношении женщин. В частности, саудовкам разрешено служить в армии, управлять грузовиками и мотоциклами, а также ходить на футбольные матчи без сопровождения мужчин. Модернизировать Саудовскую Аравию стремится наследный принц Мухаммед бен Сальман. Он представил стратегию "Vision 2030" по реформированию экономики и общественной жизни страны.

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    Автор: Наталья Позднякова


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