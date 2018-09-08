 В РФ проходят акции протеста против пенсионной реформы | Новости из Германии о России | DW | 09.09.2018

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Россия

В РФ проходят акции протеста против пенсионной реформы

Акции сторонников Алексея Навального идут уже более чем в 80 российских городах. В ряде из них полиция задерживает активистов.

Акция протеста сторонников Навального в Иркутске

Акция протеста сторонников Навального в Иркутске

В городах России в единый день голосования - воскресенье, 9 сентября - проходят акции протеста против повышения пенсионного возраста. По данным организаторов - команды оппозиционного политика Алексея Навального - в протестах участвуют в общей сложности 83 города. Во многих из них, включая Москву и Санкт-Петербург, акции не согласованы с властями.

Самая первая акция прошла в Южно-Сахалинске. Митинги также прошли, проходят либо вскоре начнутся в таких городах, как Владивосток, Иркутск, Улан-Удэ, Бийск, Кемерово, Барнаул, Красноярск, Новокузнецк, Уфе, Тюмени, Пермь, Екатеринбург, Казань, Калуга, Калининград. Их участники выкрикивают лозунги о пенсиях, а также "Путина в отставку!", "Путин грабит народ!", "Мы - против власти жуликов и воров!"

Контекст

9 сентября Алексей Навальный призвал выйти на протестные акции против повышения возраста выхода на пенсию. Последуют ли за ним подростки - дежурные участники его митингов? DW спросила у социологов. (08.09.2018)

Пенсионная реформа поставила системную оппозицию в трудное положение и создала новые возможности для радикальных критиков Владимира Путина, пишет Федор Крашенинников специально для DW. (03.09.2018)

Задержания активистов

В Новосибирске на шествии, которое началось в Первомайском сквере, собрались, по оценкам организаторов, несколько тысяч человек. Координатора штаба Навального Сергея Бойко задержали, когда тот общался по видеосвязи с ведущими YouTube-канала "Навальный LIVE". По утверждению Бойко, акция была согласована с властями. Задержания зафиксированы также в Омске, Томске, Кемерово. Из Хабаровска сообщают о задержании 12 человек.

Сторонников Навального во многих городах РФ 

начали задерживать еще за несколько дней до начала протестов. Так, в Ставрополе и Краснодаре координаторы штабов Навального получили 5-10 суток ареста, были арестованы еще двое активистов. В Челябинске домой к активисту "Открытой России" пришли сотрудники полиции, которые доставили его в прокуратуру. В Комсомольске-на-Амуре задержали двоих человек, которые пришли к отделу полиции и требовали освободить задержанных ранее заявителя акции протеста и волонтера штаба Навального.

Сам Алексей Навальный был задержан 27 августа и приговорен судом к административному аресту на 30 суток, поэтому не сможет участвовать в шествии-митинге в Москве.

9 сентября в рамках Единого дня голосования по всей России проходят выборы губернаторов, мэров и депутатов разных уровней.

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  • Участница митинга Он нам не царь в Санкт-Петербурге Александра.

    Лица протеста: митинги "Он нам не царь" в Москве и Санкт-Петербурге

    Александра, Санкт-Петербург

    "Я специально приехала в Санкт-Петербург из города Великие Луки, у нас такие акции не проводятся. Потому что - кто, если не мы? Картинку, с которой я пришла на митинг, я нашла в интернете. Она очень ироничная, я называю ее "робоцарь". Я рассматриваю вариант отъезда за границу. Потому что в этой стране, с этим "царем" нет жизни для молодежи, и для взрослых - тоже".

  • Участник митинга Он нам не царь в Москве Дмитрий.

    Лица протеста: митинги "Он нам не царь" в Москве и Санкт-Петербурге

    Дмитрий, 65 лет, Москва

    "Я работаю в сфере образования. Пришел потому, что считаю, что выборы были нелегитимными. Это - неопасная форма выражения своего мнения, за что меня задерживать? Самое главное, что вышла молодежь. Это следствие технической революции".

  • Участница митинга Он нам не царь в Москве Дарья.

    Лица протеста: митинги "Он нам не царь" в Москве и Санкт-Петербурге

    Дарья, 29 лет, Москва

    "Я - ветеринарный врач. Пришла потому, что считаю, что в этом государстве не соблюдаются мои права. Мне неприятно, что выйти на "собянинг" или "путинг" на Тверскую улицу можно, а мне почему-то поддержать Навального нельзя. Это - мой протест".

  • Участник митинга Он нам не царь в Санкт-Петербурге Андрей.

    Лица протеста: митинги "Он нам не царь" в Москве и Санкт-Петербурге

    Андрей, 18 лет, Санкт-Петербург

    "Я - студент колледжа. Участвую в протестных акциях с марта 2017 года. На эту акцию я пришел потому, что я против вмешательства государства в интернет. Я не считаю эти выборы легитимными, так как главного конкурента Путина не допустили к участию, я имею в виду Алексея Навального. За границу уезжать не собираюсь, я считаю себя патриотом и хочу менять здесь ситуацию".

  • Участница митинга Он нам не царь в Москве Екатерина.

    Лица протеста: митинги "Он нам не царь" в Москве и Санкт-Петербурге

    Екатерина, 23 года, Москва

    "Я пришла потому, что моего политического представительства на выборах президента не было. Мой плакат - небольшая отсылка к известной всем акции. Я считаю, что Путин и его окружение - коррупционеры".

  • Участник митинга Он нам не царь в Санкт-Петербурге Валентин.

    Лица протеста: митинги "Он нам не царь" в Москве и Санкт-Петербурге

    Валентин, Санкт-Петербург

    "Я - пенсионер, в оппозиционных акциях участвую с 2012 года. То, что произошло в Армении - очень хороший пример. Но нам до этого далеко, народ совершенно пассивен, вокруг - болото. От наших действий мало что зависит, но мы должны ходить на эти акции и действовать. Так стыдно, что эта чекистская машина работает в нашей стране!"

  • Участник митинга Он нам не царь в Москве Виталий.

    Лица протеста: митинги "Он нам не царь" в Москве и Санкт-Петербурге

    Виталий, 29 лет, Москва

    "Я - фрилансер. Безусловно, выборы 18 марта были более чем предсказуемыми. Я пришел сюда, чтобы высказать свое недовольство. Хотелось бы, чтобы у нас был мирный переворот. Как в Армении".

  • Участница митинга Он нам не царь в Москве Галина.

    Лица протеста: митинги "Он нам не царь" в Москве и Санкт-Петербурге

    Галина, 57 лет, Москва

    "Я работаю в турагентстве, на митинги хожу с 2012 года. Но потом перестала, поняла, что в России народ не готов к переменам. Если большинство не хочет, то насильно его не осчастливишь. Сегодня я пришла, потому что подумала, что, может быть, народ уже созрел. Но нет. Навального все равно поддерживаю".

  • Участник митинга Он нам не царь в Москве Денис.

    Лица протеста: митинги "Он нам не царь" в Москве и Санкт-Петербурге

    Денис, 30 лет, Москва

    "Я - менеджер по туризму. Был кандидатом в муниципальные депутаты и видел, как люди в управе препятствуют регистрации оппозиционных кандидатов. Я видел, как эти выборы фальсифицируются. У нас отняли выбор".

  • Задержания на митинге Он нам не царь в Москве.

    Лица протеста: митинги "Он нам не царь" в Москве и Санкт-Петербурге

    Более 1300 задержанных по всей России

    По данным "ОВД-Инфо" на 19 часов субботы, в Москве задержали 572 человека, в Санкт-Петербурге - 180. Всего в России задержаны 1348 человек. Акции во многих городах сопровождались провокациями со стороны провластных активистов.

    Автор: Никита Баталов, Елена Барышева, Владимир Изотов, Санкт-Петербург


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Как сторонники Навального готовят акцию против пенсионной реформы

Контекст

Лица протеста: митинги "Он нам не царь" в Москве и Санкт-Петербурге

На митингах против инаугурации Владимира Путина задержали более 1300 человек. Акции прошли в десятках российских городов. DW спросила участников митингов, кто они и почему вышли протестовать. (05.05.2018)  

Ссылки в интернете

Сторонников Навального задерживают в России накануне протестов

Аудио- и видеофайлы по теме

Как сторонники Навального готовят акцию против пенсионной реформы  

Алексей Навальный - пенсионная реформа, футбол и популизм  

Навальный vs Минюст: почему чиновники не регистрируют оппозиционную партию?  

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