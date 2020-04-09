 В России зафиксирован рекордный прирост случаев COVID-19 за сутки | Новости из Германии о России | DW | 10.04.2020

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Россия

В России зафиксирован рекордный прирост случаев COVID-19 за сутки

За последние сутки коронавирус SARS-CoV-2 выявлен у 1786 человек в России, 18 больных с COVID-19 скончались. Больше всего новых заражений - в Москве, Подмосковье и Коми.

Два человека в респираторах на Красной площади в Москве

Коронавирус SARS-CoV-2 в России обнаружен уже у 11 917 человек. За последние сутки возбудитель заболевания COVID-19 выявлен у 1786 человек, сообщает оперативный штаб в пятницу, 10 апреля. Больше всего заболевших в Москве (1124 человека), Московской области (182 человека) и республике Коми (58 человек).

За весь период наблюдения в России скончались 94 человека, у которых был обнаружен новый вирус. 18 смертей пришлись на последние сутки. Это рекордный суточный прирост новых заражений и летальных исходов.

Кроме того, за время наблюдения 795 больных выздоровели, включая 97 поправившихся за сутки.

В 56 из 85 российских регионов, по состоянию на вечер 9 апреля, были смягчены ограничительные меры, введенные для борьбы с распространением коронавируса, сообщает ТАСС. В частности, был расширен список предприятий, которые могут работать во время выходных, объявленных в России по 30 апреля включительно, ослаблены также некоторые ограничения режима самоизоляции для граждан.

Правительство России 6 апреля установило ограничения на оптовую и розничную торговлю респираторами, защитными масками, марлей, медицинскими перчатками и комплектами медицинской защиты. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал соответствующее постановление, срок действия которого ограничен 90 днями.

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  • Железнодорожный вокзал в Ухане

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    Жизнь после карантина: пример поборовшего коронавирус Уханя

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  • Проверка пассажиров, прибывающих в Ухань

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  • Смартфон

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  • Женщина в защитной маске

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  • Китайские врачи и минута молчания в память о погибших от коронавируса

    Жизнь после карантина: пример поборовшего коронавирус Уханя

    Минута молчания в память о погибших

    4 апреля жители Китая почтили память тех, кто умер от COVID-19. На этой фотографии китайские врачи во время минуты молчания. В Ухане в декабре 2019 года был выявлен первый случай заболевания. 11 января Пекин официально заявил о первом больном, который умер из-за коронавируса. Всего, по данным китайских властей, от COVID-19 в континентальном Китае умерли более 3 330 человек.

  • Врач Ли

    Жизнь после карантина: пример поборовшего коронавирус Уханя

    Герои, о которых будут помнить

    Китайский врач-офтальмолог Ли Вэньлян был первым, кто забил тревогу в связи с коронавирусом. Он сообщал в соцсетях о случаях смертельно опасного заболевания. За что был наказан властями КНР. 1 февраля врач заразился коронавирусом и через неделю умер от последствий COVID-19. На фото портрет врача и цветы в память о нем у госпиталя в Ухане.

  • Закрытый Ухань

    Жизнь после карантина: пример поборовшего коронавирус Уханя

    Нужно время, чтобы прийти в себя

    Всему миру понадобится время, чтобы преодолеть последствия пандемии коронавивируса. В Ухане и во всей провинции Хубэй, по офицальным данным, насчитывается самое большое в КНР число умерших от заболевания COVID-19. Количество жертв коронавируса по всему миру превысило 70 000 человек. Более всего от эпидемии, кроме Китая, пострадали США и Европа.

    Автор: Наталья Позднякова


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