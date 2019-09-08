В России завершился единый день голосования

В России закрылись избирательные участки на выборах, проходивших в единый день голосования. В воскресенье, 8 сентября, состоялись порядка шести тысяч выборов и референдумов различного уровня. В голосовании могли участвовать около 56 миллионов избирателей. В Санкт-Петербурге и других 15 регионах выбирали глав субъектов, а еще в 13 регионах, в том числе в Москве, - депутатов законодательных собраний.

В Москве отказались публиковать данные экзитполов

В Москве Фонд развития гражданского общества (ФоРГО) отказался публиковать данные экзитполов на выборах в Мосгордуму, сославшись на высокий процент отказов на выходе с избирательных участков. "По некоторым округам процент отказов превысил 70 процентов. По остальным округам он находится на уровне 45-50 процентов. Все это говорит о том, что публикация настолько невзвешенных и противоречивых данных была бы поступком непрофессиональным", - заявила организация через свой Телеграм-канал.

ФоРГО должен был составить сводные экзитполы по данным MAGRAM, Центра политических технологий и ВЦИОМ.

Первые результаты на выборах в Мосгордуму

Между тем в трех округах на выборах в Мосгордуму лидируют кандидаты от КПРФ - Николай Зубрилин, Елена Шувалова и Николай Губенко, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Общественный штаб по наблюдению за выборами.

Кандидат от "Яблока" Сергей Митрохин лидирует в 43-м избирательном округе Москвы после обработки 1,1 процента бюллетеней. Задержанный и отпущенный накануне выборов кандидат "Яблока" Максим Круглов также занимает первое место в своем 14-м округе. Согласно этим данным, кандидат-самовыдвиженец Лариса Картавцева лидирует в 10-м избирательном округе, еще один самовыдвиженец, действующий председатель Мосгордумы Алексей Шапошников - в 12-м округе.

В Хабаровском крае "единороссы" занимают третье место после ЛДПР и КПРФ

На выборах в Законодательное собрание Хабаровского края после обработки 80,53 процента бюллетеней 55,94 процента голосов набирает ЛДПР, 16,71 процента - КПРФ, 13,42 процента - "Единая России".

В Санкт-Петербурге, согласно первым данным, лидирует врио губернатора Александр Беглов. По итогам обработки 0,1 процента протоколов действующий глава города получает 83,61 процента голосов, сообщил ЦИК.

Действующие губернаторы выигрывают во многих регионах

Действующие главы регионов лидируют, по предварительным данным, и в ряде других регионов. В Республике Алтай по результатам обработки более 30 процентов протоколов первое место с показателем 31,22 процента голосов занимает врио главы региона Олег Хорохордин, выдвинутый "Единой Россией".

В Астраханской области после обработки более 10 процентов бюллетеней 74,87 процента голосов набирает временно исполняющий обязанности губернатора, самовыдвиженец Игорь Бабушкин. Явка в регионе составила 31 процент избирателей.

В свою очередь врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис по итогам подсчетов 12,35 процента протоколов получил 61,6 процента голосов. Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров, выдвинутый "Единой Россией", набирает 79,84 процента голосов по результатам обработки 0,84 процента бюллетеней. Врио губернатора Липецкой области Игорь Артамонов, также являющийся кандидатом "единороссов", получает 64,53 процента голосов после подсчета 0,11 процента протоколов.

Глава ЦИК заявила об отсутствии серьезных нарушений

Глава ЦИК Элла Памфилова заявила об отсутствии серьезных нарушений, которые бы могли поставить под сомнение результаты голосования. "По крайней мере, мы пока ничего не знаем о таких случаях", - указала она, добавив, что окончательные выводы будут сделаны 9 сентября. Памфилова также сообщила об отсутствии информации об удалении наблюдателей с избирательных участков.

По данным ЦИК, средняя явка на выборах в единый день голосования по состоянию на 18 часов мск составила 33,75 процента избирателей.

Особое внимание во время единого дня голосования уделялось выборам в Мосгордуму, состоящую из 45 депутатов, избираемых по одномандатным округам. С июля в российской столице почти еженедельно проходили массовые акции протеста против недопуска к выборам независимых кандидатов. Были задержаны тысячи людей, многие получили административные аресты, а пять человек были приговорены к реальным срокам лишения свободы в рамках "московского дела".

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