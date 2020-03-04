 В Польше зафиксирован первый случай заражения коронавирусом | Новости из Германии о Европе | DW | 04.03.2020

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Европа

В Польше зафиксирован первый случай заражения коронавирусом

Сообщение о заражении вирусом SARS-CoV-2 подтвердил министр здравоохранения страны Лукаш Шумовский. По его словам, пациент госпитализирован в удовлетворительном состоянии.

Работники системы здравоохранения в защитных костюмах

Работники системы здравоохранения в защитных костюмах

Власти Польши подтвердили первый случай заражения коронавирусом SARS-CoV-2 в этой стране. Соответствующее заявление сделал польский министр здравоохранения Лукаш Шумовский в среду, 4 марта. По словам министра, пациент госпитализирован в городе Зелёна Гура в западной части Польши, его состояние оценивается как хорошее.

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По оценкам немецких экспертов, коронавирусом SARS-CoV-2 могут заразиться 60- 70% жителей ФРГ. Но большинство инфицированных этого, скорее всего, даже не заметят: болезнь легкая, как простуда. (02.03.2020)

Во всем мире число заразившихся вирусом нового типа по состоянию на утро 4 марта достигло 92801 человека, зафиксирован 3201 летальный случай, пишет гонконгская газета South China Morning Post, которая ведет подсчет данных о скончавшихся, инфицированных и выздоровевших.

Общее число заразившихся коронавирусом во всех странах, кроме материкового Китая, увеличилось до 12 531, а смертей - до 220. Между тем в самой КНР число скончавшихся от пневмонии, вызванной SARS-CoV-2, увеличилось за сутки на 38 человек. Таким образом, в Китае от пневмонии COVID-19 умер уже 2981 человек, сообщил 4 марта Государственный комитет здравоохранения КНР.

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    Двое пациентов с коронавирусом из Баден-Вюртемберга, 25-летний мужчина из пригорода Гёппингена и его 24-летняя спутница, вероятно, были инфицированы SARS-CoV-2 во время поездки в Милан. Третий заболевший - отец девушки, 60-летний завотделением патологии в университетской клинике в Тюбингене. Коллеги врача сейчас отстранены от оказания помощи пациентам и находятся под наблюдением.

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  • Парень и девушка в защитных масках

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    Прогнозы распространения вируса в Германии

    Институт Роберта Коха прогнозирует дальнейший рост числа случаев заражения коронавирусом в Германии и дальнейшее распространение инфекции по всему миру, не исключая пандемию. При этом на данный момент опасность для здоровья населения ФРГ, исходя из ситуации на 27 февраля, оценивается экспертами как малая или умеренная.

    Автор: Елена Гункель


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