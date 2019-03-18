 В Перми прошли обыски в местном отделении ″Мемориала″ | Новости из Германии о России | DW | 31.10.2019

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Россия

В Перми прошли обыски в местном отделении "Мемориала"

СПЧ при президенте РФ просит проверить законность обысков в пермском "Мемориале". Они прошли по делу, связанному с расчисткой кладбища жертв советских политических репрессий.

Музей истории политических репрессий в Пермском крае Пермь-36

Музей истории политических репрессий в Пермском крае "Пермь-36" (фото из архива)

В Перми в четверг, 31 октября, пришли с обысками в офис местного отделения правозащитного центра "Мемориал", а также домой к его главе Роберту Латыпову. Как сообщает в своем Telegram-канале глава международной правозащитной группы "Агора" Павел Чиков, следственные действия прошли в рамках уголовного дела о "незаконной вырубке деревьев".

В офис пермского "Мемориала" сотрудники Центра по противодействию экстремизму и терроризму (Центр "Э"), МВД и Следственного комитета России (СКР) принесли постановление об обыске, где "указаны другие адреса", рассказал Чиков. Прибывший на место адвокат Алексей Шардаков, который сотрудничает с "Агорой", потребовал на этом основании прекратить обыск, что и произошло.

Контекст

Местные власти в Перми остались недовольны установкой мемориального знака в поселении Галяшор. Против активистов возбуждены два уголовных дела. (18.08.2019)

О том, почему музей ГУЛага "Пермь-36" является уникальным местом и почему он больше не нужен российским властям в его нынешнем виде, DW поговорила с видным немецким историком. (05.03.2015)

Пришедшие с обыском зачитали соответствующе постановление судьи Кудамкарского района и изъяли большое количество общей документации, системные блоки и диски, сообщается на сайте пермского "Мемориала". Шардаков обратил внимание на то, что ущерб, нанесенный краевому Минприроды при "незаконной вырубке", оценивает в 82 тысячи рублей, и "при такой незначительной сумме в обыске участвуют шесть человек", в том числе представители УФСБ по Пермскому краю.

Власти недовольны экспедицией в Галяшор  

Ранее в Пермском крае были заведены два уголовных дела по статьям "Незаконная рубка лесных насаждений" и "Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина" после того, как активисты местного "Мемориала" расчистили кладбище, где похоронены жертвы советских политических репрессий. Речь идет об экспедиции с целью благоустройства памятника репрессированным литовцам и полякам в поселке Галяшор. Деятельность активистов "Мемориала" в поселках Галяшор и Велва-База Пермского края с самого начала вызвала сопротивление со стороны местных властей, отмечает Чиков.

Глава СПЧ попросил проверить законность обысков

Глава Совета по правам человека (СПЧ) при президенте РФ Валерий Фадеев попросил прокурора Пермского края Андрея Юмшанова проверить законность и обоснованность обысков в пермском "Мемориале". СПЧ "обращает внимание прокуратуры на грубый характер следственных действий, а также на то, что администрация Пермского края и иные органы государственной власти оказывают содействие пермскому "Мемориалу" в установлении официального статуса общественному памятнику спецпереселенцам - литовцам в поселке Галяшор", говорится на сайте Совета. СПЧ обещает "держать на контроле" расследование дела.

Смотрите также:

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  • Памяти Василя Стуса

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    Украинский поэт Василь Стус был одним из пермских узников. Скончался в 1985 году. Колония прекратила свое существование в 1988 году.

  • В одном из помещений музея

    "Пермь-36" - памятник бесславному прошлому

    В музее

    Изначально большинство заключенных составляли коллаборационисты – граждане СССР, сотрудничавшие с оккупационными войсками во время Второй мировой войны. Но постепенно им на смену пришли осужденные за "антисоветскую агитацию и пропаганду".

  • В музее

    "Пермь-36" - памятник бесславному прошлому

    "Зека Васильев и Петров зека"

    В середине 1980-х тогдашний советский лидер Михаил Горбачев согласился на массовые амнистии политзаключенных. 29 декабря 1987 года было амнистировано большинство узников колонии "Пермь-36".

  • На территории музея

    "Пермь-36" - памятник бесславному прошлому

    Стена

    Музей принял первых посетителей в 1996 году. С тех пор усилиями волонтеров, в том числе и немецких, были отремонтированы и восстановлены 15 зданий и сооружений лагеря и более двух километров лагерных заграждений.

  • На территории музея

    "Пермь-36" - памятник бесславному прошлому

    Идеальное "сосуществование"

    Музей изначально создавался и всегда позиционировал себя как независимый, общественный. Недвижимость принадлежала и продолжает принадлежать государству, хотя была предоставлена музею в бессрочное пользование на безвозмездной основе. Деньги на содержание и финансирование музея поступали из бюджетных средств (не все, но большая часть), а в содержательную часть власти не вмешивались.

  • Посетители

    "Пермь-36" - памятник бесславному прошлому

    Что будет?

    Согласно недавним заявлениям представителей музея, государство решило забрать свое имущество назад и пересмотреть концепцию музея, фактически "подвинув" автономную негосударственную организацию "Пермь-36", которая создавала и все эти годы занималась общественным музеем.

  • На территории

    "Пермь-36" - памятник бесславному прошлому

    Кто решит проблему?

    Сообщения о том, что единственный в своем роде музей, расположенный на территории лагерного комплекса эпохи ГУЛАГа, может раствориться в пространстве, взбудоражили общественность как в России, так и за рубежом.

    Автор: Виталий Кропман


Смотреть видео 03:00

"Пермь-36": "репрессирован" музей политических репрессий

Контекст

"Пермь-36" - памятник бесславному прошлому

Этот уникальный, единственный в своем роде музей, расположенный на территории лагерного комплекса эпохи ГУЛАГа, фактически прекратил свою работу. В чем причина? (31.07.2014)  

Ссылки в интернете

СПЧ просит прокурора Пермского края проверить законность и обоснованность обысков в офисе пермского "Мемориала"

Telegram-канал юриста Павла Чикова

Пермский "Мемориал" сообщает на своем сайте об обысках

Аудио- и видеофайлы по теме

"Пермь-36": "репрессирован" музей политических репрессий  

Приговор для правозащитника Оюба Титиева  

Пожар в офисе "Мемориала" в Ингушетии – поджог?  

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