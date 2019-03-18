В Перми прошли обыски в местном отделении "Мемориала"

В Перми в четверг, 31 октября, пришли с обысками в офис местного отделения правозащитного центра "Мемориал", а также домой к его главе Роберту Латыпову. Как сообщает в своем Telegram-канале глава международной правозащитной группы "Агора" Павел Чиков, следственные действия прошли в рамках уголовного дела о "незаконной вырубке деревьев".

В офис пермского "Мемориала" сотрудники Центра по противодействию экстремизму и терроризму (Центр "Э"), МВД и Следственного комитета России (СКР) принесли постановление об обыске, где "указаны другие адреса", рассказал Чиков. Прибывший на место адвокат Алексей Шардаков, который сотрудничает с "Агорой", потребовал на этом основании прекратить обыск, что и произошло.

Пришедшие с обыском зачитали соответствующе постановление судьи Кудамкарского района и изъяли большое количество общей документации, системные блоки и диски, сообщается на сайте пермского "Мемориала". Шардаков обратил внимание на то, что ущерб, нанесенный краевому Минприроды при "незаконной вырубке", оценивает в 82 тысячи рублей, и "при такой незначительной сумме в обыске участвуют шесть человек", в том числе представители УФСБ по Пермскому краю.

Власти недовольны экспедицией в Галяшор

Ранее в Пермском крае были заведены два уголовных дела по статьям "Незаконная рубка лесных насаждений" и "Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина" после того, как активисты местного "Мемориала" расчистили кладбище, где похоронены жертвы советских политических репрессий. Речь идет об экспедиции с целью благоустройства памятника репрессированным литовцам и полякам в поселке Галяшор. Деятельность активистов "Мемориала" в поселках Галяшор и Велва-База Пермского края с самого начала вызвала сопротивление со стороны местных властей, отмечает Чиков.

Глава СПЧ попросил проверить законность обысков

Глава Совета по правам человека (СПЧ) при президенте РФ Валерий Фадеев попросил прокурора Пермского края Андрея Юмшанова проверить законность и обоснованность обысков в пермском "Мемориале". СПЧ "обращает внимание прокуратуры на грубый характер следственных действий, а также на то, что администрация Пермского края и иные органы государственной власти оказывают содействие пермскому "Мемориалу" в установлении официального статуса общественному памятнику спецпереселенцам - литовцам в поселке Галяшор", говорится на сайте Совета. СПЧ обещает "держать на контроле" расследование дела.

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