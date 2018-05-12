 В Нью-Дели госпитализирован далай-лама | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 10.04.2019

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Мир

В Нью-Дели госпитализирован далай-лама

Состояние 83-летнего духовного лидера последователей тибетского буддизма стабильное, заявил его представитель.

Далай-лама XIV в Лондондерри, сентябрь 2017 года

Далай-лама XIV рядом с букетом цветов в Лондондерри

Далай-лама XIV с 9 апреля находится на медицинском обследовании в клинике в Нью-Дели. Об этом его представитель в США сообщил в среду, 10 апреля. Состояние 83-летнего духовного лидера последователей тибетского буддизма остается стабильным, у него "небольшой кашель" и боли в груди. Далай-лама проведет в клинике "несколько дней", добавил его представитель.

Начальник полиции в одном из округов штата Химачал-Прадеш, где живет далай-лама, подчеркнул, что тот вылетел в Нью-Дели регулярным авиарейсом. "Нет никаких причин для паники", - добавил сотрудник полиции.

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Нобелевская премия мира

Далай-лама является духовным лидером буддистов, а также символом гуманности и сострадания. С 1959 году далай-лама XIV, чье настоящее имя Тэнцзин Гьямцхо, живет в Индии в изгнании.

В 1989 году он получил Нобелевскую премию мира. Кроме того, далай-лама также имеет награды и почетные ученые степени более двух десятков крупнейших мировых академий и университетов, а также известен своей многолетней борьбой за независимость Тибета.

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