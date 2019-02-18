 В немецких компаниях почти полтора миллиона открытых вакансий | Новости из Германии о Германии | DW | 19.02.2019

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Германия

В немецких компаниях почти полтора миллиона открытых вакансий

В западной части Германии свободно более миллиона рабочих мест, а на востоке - 325 тысяч. В среднем на 100 официально трудоустроенных жителей ФРГ приходится три с половиной открытые вакансии.

Сотрудница завода Audi в Ингольштадте (фото из архива)

Сотрудница завода Audi в Ингольштадте (фото из архива)

Контекст

Работа на переднем крае науки, постоянные конференции, неплохая зарплата - преимуществ у карьеры ученого на Западе множество. DW расспросила российских ученых в Германии, а есть ли сложности? (27.01.2019)

Александр и София Кондрашовы - украинские специалисты, нашедшие работу в высокотехнологичных фирмах Германии. Корреспондент DW встретился с молодой семейной парой в Берлине. (08.01.2019)

Вопреки мрачным прогнозам, процесс трудоустройства беженцев в ФРГ идет быстрее, чем ожидали. В Германии учатся или работают уже около 400 тысяч беженцев. (29.12.2018)

Количество открытых вакансий в немецких компаниях выросло до рекордного уровня. В четвертом квартале 2018 года в Германии было свободно около 1,46 миллиона рабочих мест, следует из данных Института исследований рынка труда и карьеры (IAB), опубликованных во вторник, 19 февраля. По сравнению с третьим кварталом их число выросло на 221 тысячу.

Открытые вакансии присутствуют "во всех секторах экономики", подчеркивает исследователь рынка труда Александер Кубис (Alexander Kubis). При этом в западных регионах ФРГ свободно значительно больше рабочих мест, чем на востоке страны - 1,13 млн против 325 тысяч.

В среднем на сто официально трудоустроенных в Германии приходится 3,5 вакансии, следует из данных IAB. Институт проводит подобные исследования четыре раза в год.

Смотрите также:

  • Зарплаты в Германии

    Кто в Германии зарабатывает больше всех

    Доход зависит от региона

    Средняя зарплата квалифицированных специалистов (то есть специалистов с высшим образованием) в Германии - около 58 тысяч евро брутто в год. Самые высокие доходы у жителей федеральной земли Гессен - более 63 тысяч до вычета налогов. Наиболее низкие зарплаты на востоке страны: в Мекленбурге - Передней Померании, Бранденбурге и Саксонии-Анхальт.

  • Врачи в Германии

    Кто в Германии зарабатывает больше всех

    Лидеры рейтинга

    В рейтинге, опубликованном порталом StepStone в 2018 году, врачи оказались на первом месте. Надо сказать, уже не в первый раз. Средняя годовая зарплата немецких докторов - 84 233 евро до вычета налогов. Самые высокие доходы у профильных специалистов и главврачей, которые зарабатывают более ста тысяч в год.

  • Финансисты

    Кто в Германии зарабатывает больше всех

    Деньги к деньгам

    За большой зарплатой работникам финансовой сферы стоит отправляться в Гессен, а именно во Франкфурт-на-Майне. В среднем банкирам, страховщикам и финансистам здесь платят более 66 тысяч евро в год. Самые высокие доходы у сотрудников, задействованных в сфере кэш-менеджемента - специалистов по оптимизации услуг для корпоративных клиентов.

  • Инженеры в Германии

    Кто в Германии зарабатывает больше всех

    Сколько платят инженерам

    Высокие зарплаты у инженеров, задействованных в химической и нефтеперерабатывающей промышленности, - более 68 тысяч евро в год. Чуть меньше зарабатывают инженеры в фармацевтике, телекоммуникациях и энергетике: они получают от 64 до 66 тысяч евро брутто.

  • Работники IT-сектора в Германии

    Кто в Германии зарабатывает больше всех

    Работники IT-сектора

    Айтишники зарабатывают в немецких компаниях в среднем 64 тысячи евро брутто в год. Их зарплата сильно зависит от высшего образования: без диплома можно рассчитывать только на 58 тысяч. Мужчины-работники IT-сектора получают в год на шесть тысяч больше своих коллег женского пола. Наиболее перспективный регион - Гессен.

  • Юристы в Германии

    Кто в Германии зарабатывает больше всех

    Юристы - на пятом месте

    Специалисты с юридическим образованием находятся на пятом месте в топе самых высокооплачиваемых профессий Германии. В среднем они зарабатывают 63 тысячи в год. Юристы, трудящиеся на предприятиях, могут рассчитывать на более высокую зарплату - более 74 тысяч брутто.

  • Самые высокооплачиваемые профессии в Германии

    Кто в Германии зарабатывает больше всех

    Топ самых высокооплачиваемых профессий

    Замыкают десятку самых высокооплачиваемых профессий в Германии страховые агенты, финансисты, торговые работники, маркетологи и специалисты в области естественных наук. К наиболее перспективным направлениям, которые сейчас стоит выбирать абитуриентам, эксперты отнесли медицину, юриспруденцию, экономическую инженерию и прикладную информатику в экономике.

  • Зарплаты в Германии

    Кто в Германии зарабатывает больше всех

    Опыт имеет значение

    На величину зарплаты влияет не только полученное образование и регион, но и опыт работы. Еще один важный фактор - количество сотрудников в компании. В крупных немецких концернах можно рассчитывать на более высокий заработок.

    Автор: Ксения Сафронова


Смотреть видео 02:37
Now live
02:37 мин

Работа в Германии: правила трудоустройства упростили

Контекст

Кто в Германии зарабатывает больше всех

Портал по поиску работы StepStone опубликовал рейтинг самых высоких зарплат в Германии. В каких городах выгоднее работать? (09.03.2018)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Работа в Германии: правила трудоустройства упростили  

Как получить Blue Card и ПМЖ в Германии - история двух специалистов из России  

Трудоустройство беженцев в Германии: успехи и проблемы  

Также по теме

Deutschland Bielefeld DMG Mori Seiki

Миллион вакансий: в Германии рекордная нехватка персонала 13.08.2018

Сегодня в немецких компаниях открыто 1 210 000 вакансий. В среднем поиск сотрудника длится 82 дня.

Deutschkurse | Baku | Headerbanner Absprungseite Notizbuch

Ярмарки карьеры в Германии: не пропустите! 03.01.2019

Афиша DW знакомит с самыми крупными ярмарками карьеры 2019 года, на которых вас ждет немецкий работодатель.

Symbolbild - Mananger - gekreuzte Finger - Schwur

Профессиональный лжец и другие необычные вакансии в Германии (фото) 06.11.2018

Такая работа кажется простой лишь на первый взгляд, но получить ее могут далеко не все. Что требуют от кандидатов и сколько им будут платить за ленивую работу?

Реклама

Самые читаемые

В ЕС согласовали санкции из-за керченского инцидента  

Приговор датчанину по делу против "Свидетелей Иеговы" обжалован  

Датский журналист: "Северный поток-2" - это политическое оружие для России  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно