В Москве обвинили Facebook и Google во вмешательстве в российские выборы

Роскомнадзор, ЦИК РФ и Мосгоризбирком обвинили американские концерны Facebook и Google во вмешательстве в российские выборы. Многие материалы, опубликованные данными сервисами, оказывают влияние на выбор избирателя, что можно считать "вмешательством во внутренние дела" РФ, заявил в воскресенье, 8 сентября, замглавы ЦИК Николай Булаев.

По его мнению, в настоящее время "отлаживаются какие-то инструменты и механизмы, продолжается совершенствование перед 2021 годом" (когда пройдут очередные выборы в Госдуму). "А что будет в 2024-м, в этом ни у кого никаких сомнений нет", - указал далее замглавы ЦИК, имея в виду год президентских выборов в России.

Соцсети были предупреждены заранее

Между тем глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов сообщил, что российские власти заранее предостерегли руководство соцсетей от нарушения существующего в РФ запрета политической рекламы в день голосования и накануне. "Несколько дней назад все эти сети были предупреждены о возможных нарушениях избирательного законодательства. В первую очередь это связано с публикациями в день тишины и день выборов", - отметил он.

Горбунов также предупредил о возможной ответственности за подобные публикации. "Чем это закончится, это не наша компетенция... Смотря какие будут выявлены нарушения, такие санкции могут быть применены", - добавил он.

В тот же день Роскомнадзор указал на распространение политической рекламы в день выборов в России поисковой системой Google, соцсетью Facebook и видеохостингом YouTube. "Данные действия можно рассматривать как вмешательство в суверенные дела России и воспрепятствование проведению демократических выборов в РФ", - заявила пресс-служба ведомства.

Единый день голосования в России

8 сентября в России проходит единый день голосования - порядка шести тысяч выборов и референдумов различного уровня. В голосовании могут участвовать около 56 миллиона избирателей. В 16 регионах, в том числе в Санкт-Петербурге, выбирают глав субъектов, а еще в 13 регионах, в том числе в Москве, - депутатов законодательных собраний.

Особое внимание уделяется выборам в Мосгордуму. С июля в столице России почти еженедельно проходят массовые акции протеста против недопуска к выборам независимых кандидатов. Были задержаны тысячи людей, многие получили административные аресты, а пять человек были приговорены к реальным срокам лишения свободы в рамках "московского дела".

_____________

Подписывайтесь на новости DW в | Twitter | Youtube | или установите приложение DW для | iOS | Android

Смотрите также:

Протесты против недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму Митинг у здания мэрии Москвы В начале июля Мосизбирком отказал целому ряду оппозиционных политиков в регистрации кандидатами на выборах в Мосгордуму. 27 июля состоялся очередной митинг против их недопуска, в этот раз у здания московской мэрии. Активисты стали собираться еще за несколько часов до заявленного организаторами начала.

Протесты против недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму Протесты у Мосгоризбиркома и на Трубной площади В числе незарегистрированных оппозиционеров оказались юрист ФБК Любовь Соболь, глава Красносельского муниципального округа Илья Яшин и бывший член "Справедливой России" Дмитрий Гудков. 14 июля они участвовали в акции протеста у московского избиркома. 27 июля этих троих кандидатов полиция задержала еще до прибытия к месту проведения митинга.

Протесты против недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму Несогласованный протест Протест 27 июля не был согласован с властями Москвы. На месте его проведения собралось большое количество силовиков.

Протесты против недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму Агрессивные действия силовиков Правоохранительные органы действовали крайне жестко, проводя массовые задержания, избивая протестующих и оттесняя их с помощью дубинок. Первые задержания начались уже за несколько часов до начала протеста.

Протесты против недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму Задержания Гудкова, Жданова, журналистов... За несколько часов до начала акции были задержаны незарегистрированные кандидаты Дмитрий Гудков и Иван Жданов. Гудкова доставили в Коптевский суд Москвы. Его обвинили в нарушении порядка проведения митинга, назначили рассмотрение административного дела на 31 июля и отпустили. Также задержаны незарегистрированный кандидат Константин Янкаускас и журналист агентства Reuters Мария Цветкова (на фото).

Протесты против недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму Задержание Любови Соболь Независимого кандидата Любовь Соболь задержали по пути к мэрии и доставили в Хамовнический суд Москвы. Ей выдвинули обвинения в неповиновении полиции, а также в нарушении порядка организации митинга из-за поста в Twitter, в котором Соболь приглашала на встречу с избирателями 14 июля в Новопушкинском сквере.

Протесты против недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму Спустя час после начала акции - более 260 задержанных К 14.55 по московскому времени, спустя почти час после начала акции, число задержанных, по данным "ОВД-Инфо", превысило 260 человек.

Протесты против недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму Число задержанных стремительно растет Спустя три часа после начала акции правозащитники сообщили, что число задержанных превысило 560 человек. Кроме того, сотрудники ОМОНа пришли с обыском в студию Youtube-канала "Навальный LIVE", который, тем не менее, продолжал трансляцию с митинга на Тверской.

Протесты против недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму Полицейское насилие Насилие правоохранительных органов в отношении демонстрантов растет. Полицейские бьют людей ногами, дубинками, валят на землю, заламывают руки. Среди пострадавших - несовершеннолетние и журналисты.

Протесты против недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму Главреда "Дождя" вызвали на допрос Полиция также пришла в редакцию телеканала "Дождь". Его главному редактору Александре Перепеловой вручили повестку на допрос в Следственный комитет в качестве свидетеля по делу о воспрепятствовании работе избиркомов.

Протесты против недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму Более тысячи задержанных в течение дня К вечеру акция протеста переместилась к Трубной площади. Там продолжились массовые задержания, проводимые с применением грубой силы. На Трубной площади стали также массово задерживать представителей СМИ. По состоянию на 21.30 мск число задержанных превысило 1000 человек. Вечером были повторно задержаны Илья Яшин и Любовь Соболь, ранее отпущенные из ОВД.

Протесты против недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму Погружение Путина Пока в Москве полиция избивала и задерживала участников акции протеста, президент страны Владимир Путин погрузился в батискафе на дно Финского залива, чтобы осмотреть затонувшую во время Великой Отечественной войны подлодку Щ-308 "Семга".

