 В Москве на протестный марш левых сил вышли несколько тысяч человек | Новости из Германии о России | DW | 23.02.2020

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Россия

В Москве на протестный марш левых сил вышли несколько тысяч человек

На акцию по случаю Дня защитника Отечества вышли сторонники КПРФ, "Левого фронта" и других движений. Число участников, по разным данным, составило от 2 до 7 тысяч.

Сторонники КПРФ на марше в Москве 23 февраля 2020 года

Сторонники КПРФ на марше в Москве 23 февраля 2020 года

Контекст

Всемирный фестиваль молодежи и студентов в Москве и Сочи - апофеоз лицемерия и советской ностальгии, считает Константин Эггерт. Комментарий российского журналиста для DW. (14.10.2017)

Выйдя на свободу, Удальцов предстал тем, кем был всегда - сталинистом имперских взглядов, а еще - сторонником политики Кремля, пишет Константин Эггерт специально для DW. (10.08.2017)

В Москве в воскресенье, 23 февраля, прошел согласованный марш КПРФ, "Левого фронта" и других движений левого толка. Формально акция была приурочена к Дню защитника Отечества, однако, как заявил координатор "Левого фронта" Сергей Удальцов, "вместе с тем мы выступаем за проведени е полноценного референдума по Конституции и внесение поправок, подготовленных оппозицией, за социализм и смену курса развития России".

Участники акции неслиплакаты с такими политическими лозунгами, как "За отмену пенсионной реформы!", "Россия без путинизма и капитализма", "За референдум по Конституции, против узурпации власти!". Главный лозунг "Левого фронта" звучал как "Очистим Россию от коронавируса путинизма".

В полиции число участников оценили в более чем 2 тысяч человек. Организация "Белый счетчик", занимающаяся подсчетом людей на митингах, сообщила в своем микроблоге в Twitter о 2,7 тысячи участников. В свою очередь, лидер движения "Левый фронт" Сергей Удальцов заявил о более 7 тысяч участников.

Марш начался на Пушкинской площади, откуда колонна направилась по Страстному бульвару и улице Петровка к площади Революции, где состоялся митинг.

Смотрите также:

  • акция протеста против пенсионной реформы в Москве

    Как в Москве протестовали против повышения пенсионного возраста

    Несколько тысяч участников

    Во второй день празднования Дня города и в день выборов столичного мэра в 14:00 по московскому времени на Пушкинской площади начали собираться люди. Хотя митинг не был санкционирован, толпа быстро разрасталась и скоро уже заполнила всю площадь вплоть до кинотеатра "Россия". В мероприятии приняли участие от 2 до 4 тысяч человек.

  • акция протеста против пенсионной реформы в Москве

    Как в Москве протестовали против повышения пенсионного возраста

    И стар и млад

    На митинге было очень много молодежи, что стало уже традицией для протестных акций Алексея Навального, но на этот раз пришло и немало пожилых людей.

  • акция протеста против пенсионной реформы в Москве

    Как в Москве протестовали против повышения пенсионного возраста

    Росгвардия - на митинг

    По периметру площади Пушкина выстроились полицейские автобусы и грузовики. Через громкоговорители людей призывали разойтись и грозили "привлечением к административной ответственности". Но собравшиеся игнорировали повторявшиеся каждые две минуты объявления. Ближе к 15.00 мск со стороны Петровки по Страстному бульвару к месту проведения митинга проследовала колонна Росгвардии.

  • акция протеста против пенсионной реформы в Москве

    Как в Москве протестовали против повышения пенсионного возраста

    Путин нарушает конституцию?

    Пенсионерка Галина призналась, что долго трудилась над самодельным плакатом. По ее мнению, президент России нарушает конституцию РФ, а российское государство давно перестало быть ориентированным на человека.

  • акция протеста против пенсионной реформы в Москве

    Как в Москве протестовали против повышения пенсионного возраста

    Президенту припомнили обещание

    Многие апеллировали к данному несколько лет назад обещанию Владимира Путина не повышать пенсионный возраст. Кто-то наносил его цитату на плакаты, а некоторые - даже на футболки.

  • акция протеста против пенсионной реформы в Москве

    Как в Москве протестовали против повышения пенсионного возраста

    "Путина - на пенсию"

    Собравшиеся в основном скандировали лозунги против пенсионной реформы и за отставку правительства и Владимира Путина. Основные претензии предъявлялись президенту РФ. Многие требовали его ухода на пенсию на равных правах с остальными гражданами России.

  • акция протеста против пенсионной реформы в Москве

    Как в Москве протестовали против повышения пенсионного возраста

    Траур по пенсиям

    Траурный венок с надписью "Помним. Скорбим. Пенсия" стал одним из главных атрибутов митинга. Под конец мероприятия его водрузили на один из фонарей.

  • акция протеста против пенсионной реформы в Москве

    Как в Москве протестовали против повышения пенсионного возраста

    Молодежь на фонарях

    По традиции, сложившейся еще в марте 2017 года, когда Навальный провел в Москве антикоррупционный митинг, подростки залезали на фонари. Снизу им передавали плакаты. Любимцами фотографов стали молодые люди в коронах "Вован" и "Димон" (слева в кадре).

  • акция протеста против пенсионной реформы в Москве

    Как в Москве протестовали против повышения пенсионного возраста

    "Потрачено"

    Апофеозом митинга стало появление транспаранта "Дожить до пенсии. Потрачено". Его поднял парень с черной толстовке с капюшоном, символизируя смерть. Люди кричали "Правительство в отставку" и "Раз-два-три, Путин уходи".

  • акция протеста против пенсионной реформы в Москве

    Как в Москве протестовали против повышения пенсионного возраста

    Несколько человек задержали

    После 16:00 часть людей покинула Пушкинскую площадь. Некоторые призвали двигаться в сторону Кремля. Начались задержания.

    Автор: Евлалия Самедова, Москва


Смотреть видео 02:53

Как пенсионная реформа выводит людей на улицы

Контекст

Как в Москве протестовали против повышения пенсионного возраста

9 сентября в российской столице состоялся несанкционированный митинг против пенсионной реформы, организованный сторонниками Алексея Навального. (09.09.2018)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Как москвичка протестует в инвалидном кресле и что общего у РФ с СССР. Европа в фокусе  

Протесты в России: Путин накажет КПРФ и ЛДПР за провал "Единой России" – DW Новости  

Также по теме

Russland | Protestaktion in St. Petersburg gegen die Verfassungsreform in Russland

В Петербурге задержаны протестующие против поправок в конституцию 15.02.2020

По данным "ОВД-Инфо", в Санкт-Петербурге задержаны более 10 человек. В Москве и Тюмени акции были согласованы с властями и прошли без происшествий.

Russland Protest gegen Rentenreform in Moskau

Тысячи жителей России вновь протестуют против пенсионной реформы 22.09.2018

На митинг против повышения пенсионного возраста в Москве вышли, по разным данным, от 3 до 50 тысяч человек. В Санкт-Петербурге акция оказалась немногочисленная.

Russland Proteste gegen Japaner wegen Kurilen-Inseln

Левые движения провели акцию против передачи Курил Японии 20.01.2019

Согласованный с властями митинг по вопросу принадлежности Курильских островов прошел в центре Москвы.

Реклама

Самые читаемые

Немецкие фанаты обсуждают порноклип солиста Rammstein  

"Мы не смогли спасти всех": рассказ о том, как эвакуировали геев из Чечни  

Власти Италии ограничивают свободу передвижения из-за коронавируса  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно