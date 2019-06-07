 В Москве задержан корреспондент ″Медузы″ | Новости из Германии о России | DW | 07.06.2019

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Россия

В Москве задержан корреспондент "Медузы"

Руководство "Медузы" полагает, что преследование журналиста Ивана Голунова связано с его профессиональной деятельностью. Оно заявило, что убеждено в невиновности Голунова.

Полицейские в Москве

В Москве сотрудники полиции задержали корреспондента интернет-издания "Медуза" Ивана Голунова, заявив: что подозревают его в попытке сбыта наркотиков. Журналист успел сообщить через друзей, что ему подбросили два пакета с неизвестным веществом, сообщила редакция базирующегося в Риге издания в пятницу, 7 июня.

Контекст

Независимые журналисты в России, Беларуси и Турции сталкиваются с притеснениями со стороны властей. Отношения политики и СМИ обсудили участники Global Media Forum в Бонне. (28.05.2019)

Галина Тимченко, возглавившая новый интернет-портал Meduza, в интервью DW рассказала о проекте, который она вместе со своей командой открыла 20 октября, и поделилась планами. (21.10.2014)

По ее данным, при задержании Голунову не разрешили воспользоваться телефоном и вызвать адвоката. Кроме того при задержании и в отделении полиции журналиста избили. Позже правоохранители отказали журналисту и его адвокату в просьбе взять на экспертизу смывы рук и срезы ногтей для определения возможного контакта с наркотиками. Голунову отказали и в вызове скорой помощи, которая могла зафиксировать побои, указывается далее в заявлении генерального директора "Медузы" Галины Тимченко и главного редактора Ивана Колпакова.

Возбуждено уголовное дело

В пресс-службе московской полиции "Интерфаксу" сообщили о задержании 36-летнего жителя столицы, у которого обнаружены пять свертков с порошкообразным веществом. По месту его проживания, согласно этим данным, найдены еще три пакета и сверток с аналогичным веществом и весы. Экспертиза показала, что изъятое при личном осмотре вещество является наркотическим, заявили далее в полиции. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье за незаконное производство, сбыт или пересылку наркотических средств.

В "Медузе" называют Голунова "одним из самых известных журналистов-расследователей России" и указывают на его материалы о родственниках вице-мэра Москвы Петра Бирюкова, переделе рынка похоронных услуг, а также последнюю статью о том, как "черные кредиторы" отбирают жилье у должников. Редакция выразила уверенность в невиновности корреспондента и предположила, что его "преследуют из-за его журналистской деятельности".

"Мы все уверены на 100 процентов, что наркотики, обнаруженные у Ивана при себе и дома, были ему подброшены. Иван никогда не потреблял их и уж тем более не распространял", - заявил Иван Колпаков.

______________

Подписывайтесь на новости DW в | Twitter | Youtube | или установите приложение DWдля | iOS | Android

Смотрите также:

  • Вьетнамский солдат наблюдает за действиями фотожурналиста

    Свободе слова здесь не место?

    Вьетнам, 175-е место: арест за критику режима

    Независимых СМИ во Вьетнаме нет. Единолично правящая Коммунистическая партия диктует журналистам, как и о чем писать. Издатели, редакторы и журналисты по большей части и сами состоят в Компартии. В последнее время в центре внимания властей все чаще оказываются блогеры. Тех, кто бросает вызов коммунистической монополии на право выражать свое мнение, пытаются заставить замолчать арестами.

  • Китайские полицейские дискутируют с группой журналистов

    Свободе слова здесь не место?

    Китай, 176-е место: территория несвободы

    По мнению "Репортеров без границ", Китай можно назвать крупнейшей тюрьмой под открытым небом для блогеров и журналистов. Власти КНР оказывают массовое давление на инакомыслящих, в том числе и на сотрудников иностранных СМИ. Целые области Китая остаются для них закрытыми, их работа подвергается цензуре, а собеседники и партнеры по интервью нередко оказываются за решеткой.

  • Сирийский город Дурон

    Свободе слова здесь не место?

    Сирия, 177-е место: под пулями

    С начала гражданской войны в Сирии подверглись преследованиям и погибли многочисленные представители СМИ. Организация "Репортеры без границ" уже несколько лет подряд причисляет режим Башара Асада к врагам свободы прессы. Однако и радикальная группировка "Фронт Аль-Нусра", противостоящая Асаду, и боевики так называемого "Исламского государства" убивают, похищают и шантажируют журналистов.

  • Туркменская пара перед экраном телевизора

    Свободе слова здесь не место?

    Туркмения, 178-е место: мнимая независимость

    Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов владеет всеми СМИ в стране. Исключение составляет лишь газета "Рысгал", но и ее издатели должны согласовывать каждый выпуск. После того, как в 2013 году в стране был принят закон "о СМИ", декларирующий свободу медиа и недопустимость цензуры, население получило доступ к зарубежным СМИ. Однако и интернет контролируется правительством.

  • Ким Чен Ын выступает перед журналистами

    Свободе слова здесь не место?

    КНДР, 179-е место: диктатор диктует правила

    Свободы прессы нет и в Северной Корее. Руководство КНДР во главе с Ким Чен Ыном (на фото) держит под контролем все, что пишут местные газеты и журналы. Теле- и радиоприемники населения настроены исключительно на государственных вещателей. Любой, кто осмелится высказать мнение, отличное от мнения партии, попадает в так называемые "лагеря трудового перевоспитания" - вместе со всеми членами семьи.

  • Фоторепортер в Эритрее

    Свободе слова здесь не место?

    Эритрея, 180-е место: КНДР по-африкански

    Организация "Репортеры без границ" поместила на последнее место в рейтинге свободы прессы Эритрею. По мнению правозащитников, в этой стране действует наихудший для СМИ режим. Из-за гонений и притеснений многие журналисты вынуждены покидать родину. О реальной ситуации в стране население Эритреи может узнать лишь посредством вешающего из Парижа Radio Erena.

    Автор: Сабрина Пабст, Григорий Аросев


Смотреть видео 18:11

Владимир Яковлев: "Коммерсант" - это окологосударственная журналистика, а Навальный - это масс-медиа

Контекст

Свободе слова здесь не место?

Журналисты и блогеры в этих странах ежедневно подвергаются запугиваниям и нападениям. Государства, в которых действует наихудший для СМИ режим, - согласно рейтингу "Репортеров без границ". (30.04.2015)  

Ссылки в интернете

Заявление "Медузы"

Аудио- и видеофайлы по теме

Быть независимым журналистом в современной России опасно  

Свобода слова в Венгрии: есть ли перспективы для журналистов?  

Владимир Яковлев: "Коммерсант" - это окологосударственная журналистика, а Навальный - это масс-медиа  

Реклама

Самые читаемые

Сериал "Чернобыль" глазами ликвидаторов: "Водку не помню, давали пепси"  

Сериал "Чернобыль": за что в Германии его критикуют  

Повстанцы начали наступление в провинции Идлиб  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно