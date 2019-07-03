 В Москве задержана пикетчица в поддержку сестер Хачатурян | Новости из Германии о России | DW | 06.07.2019

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Россия

В Москве задержана пикетчица в поддержку сестер Хачатурян

Девушка вышла на пикет в поддержку сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца. Полиция задержала ее и участника Facebook-группы "Мужское государство", которое устроило на Болотной площади свою акцию.

Сотрудники полиции в Москве (фото из архива)

Сотрудники полиции в Москве (фото из архива)

Сотрудники полиции задержали на Болотной площади в Москве девушку, которая проводила одиночный пикет в поддержку сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве своего отца. Об этом правозащитный портал "ОВД-Инфо" сообщает в субботу, 6 июля. По его информации, Валентина Лузанова проводила пикеты по очереди со своей подругой. К девушке подошел участник Facebook-сообщества "Мужское государство" и встал рядом с собственным плакатом. Его тоже задержали и вместе с Лузановой доставили в ОВД "Якиманка".

По данным "Новой газеты", позднее правоохранители задержали еще двух членов "Мужского государства", проводивших на площади свою акцию.

Ранее власти столицы отказали в проведении 6 июля марша в поддержку сестер Хачатурян. Организаторы марша намерены добиваться разрешения провести акцию 27 июля.

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Сестры Хачатурян отомстили отцу за страдания

Тело 57-летнего Михаила Хачатуряна было обнаружено 27 июля 2018 года с множественными колото-резаными ранениями шеи и груди в одном из домов на Алтуфьевском шоссе. По подозрению в совершении преступления были задержаны его дочери: 19-летняя Крестина, 18-летняя Ангелина и 17-летняя Мария. Им предъявлено обвинение в убийстве группой лиц по предварительному сговору.

Сестры Хачатурян отрицают свою вину в рамках данной квалификации. Они утверждают, что у них сложились личные неприязненные отношения с отцом, поскольку тот причинял им моральные и физические страдания на протяжении длительного времени.

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    Автор: Никита Баталов


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