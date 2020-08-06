 В Минске задержали главу штаба Светланы Тихановской | Важнейшие политические события в Беларуси: оценки, прогнозы, комментарии | DW | 06.08.2020

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Беларусь

В Минске задержали главу штаба Светланы Тихановской

Главу штаба Светланы Тихановской Марию Мороз задержали, когда она подавала документы на литовскую визу, сообщила пресс-секретарь кандидата в президенты.

Кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская

Кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская

В Минске в четверг, 6 августа, была задержана Мария Мороз, возглавляющая избирательный штаб кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской. Об этом сообщает онлайн-издание "МБХ медиа" со ссылкой на пресс-секретаря Тихановской Анну Красулину.

По словам Красулиной, Марию Мороз задержали у литовского посольства, когда она подавала документы на литовскую визу. Задержание ничем не объяснили.

4 августа немецкая газета Bild опубликовала интервью Светланы Тизановской, в котором она обратилась к канцлеру Германии Ангеле Меркель (Angela Merkel) с просьбой передать от ее лица следующие слова действующему президенту Белаурси Александру Лукашенко: "Скажите ему, что мы не хотим войны. Все, что мы хотим - это честные выборы. Нам надоело, что нами управляет этот диктатор. Мы устали".

Президентские выборы в Беларуси состоятся 9 августа. Досрочное голосование на них началось 4 августа и продлится до вечера 8 августа. Кроме действующего президента страны Александра Лукашенко, ЦИК страны зарегистрировал для участия в выборах супругу известного в стране блогера Сергея Тихановского - Светлану Тихановскую, экс-депутата Анну Канопацкую, лидера кампании "Говори правду" Андрея Дмитриева и главу партии "Белорусская социал-демократическая Грамада" Сергея Черечня.

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    Автор: Владимир Дорохов, Екатерина Крыжановская


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Тихановская – кандидат в президенты и один из главных соперников Лукашенко на выборах

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