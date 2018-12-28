В Магнитогорске при взрыве обрушился подъезд жилого дома, есть жертвы

В десятиэтажном жилом доме в Магнитогорске утром в понедельник, 31 декабря, прогремел взрыв. В результате обрушился один из подъездов здания. "Повреждены 48 квартир, в которых проживали до 110 человек", - сообщила пресс-служба МЧС.

Инцидент произошел около 6 часов по местному времени (4.00 мск). На данный момент известно о трех погибших. По данным Минздрава Челябинской области, трое пострадавших с травмами средней тяжести направлены в больницы. На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб, продолжается разбор завалов и поиск людей. Идет эвакуация жильцов соседних подъездов.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности, заявила официальный представитель ведомства Светлана Петренко. По ее словам, "приоритетной версией является взрыв бытового газа".

Смотрите также:

Смотреть видео 02:28 Now live 02:28 мин Поделиться Когда зеваки мешают спасателям Отправить Facebook google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Mail Мой круг Odnoklassniki Telegram Постоянная ссылка https://p.dw.com/p/2qYs2 Когда зеваки мешают спасателям