В Лондоне задержаны 135 участников экопротестов Extinction Rebellion

В первый день экологических протестов движения Extinction Rebellion по всему миру задержаны сотни их участников. В понедельник, 7 октября, в Лондоне протестующие в значительной мере блокировали движение транспорта по всему городу. В частности, группы демонстрантов перекрыли утром Вестминстерский мост, многие улицы в районе правительственного квартала, а также другие дороги, мосты и площади. В результате задержаны 135 человек, сообщила полиция.

В Амстердаме полиция задержала около 50 активистов, блокировавших движение по одной из важных магистралей города и установивших на ней десятки палаток. Своей акцией "гражданского сопротивления" экоактивисты намерены заставить власти принимать более действенные меры по защите климата, заявил представитель движения в эфире нидерландского радио.

В Берлине активисты блокируют центральные площади

В Берлине сотни активистов, требующих более решительных мер по защите климата, ранним утром прошествовали от правительственного квартала к площади Большая Звезда и в течение некоторого времени блокировали осуществляющееся на ней многополосное круговое движение. Акция проходила мирно, полицейские попросили водителей объезжать эту площадь по другим дорогам. Спустя несколько часов после начала акции полиция насчитала на столичных улицах около 1000 демонстрантов, организаторы заявили о 1200 участниках.

В районе полудня около 300 демонстрантов заблокировали еще одну из главных площадей и транспортных узлов германской столицы - Потсдамер-платц. Активисты поставили на площадь цветочные горшки, диваны, столы и стулья. Сенатор по внутренним делам Берлина Андреас Гайзель (Andreas Geisel), пообещал, что полиция будет реагировать соразмерно ситуации.

Акции в Австралии и Новой Зеландии

Ранее в тот же день протесты Extinction Rebellion также прошли в Австралии и Новой Зеландии. В Веллингтоне активисты блокировали центральные улицы, министерства и филиал одного из банков. Были временно задержаны более 30 человек, сообщила полиция в новозеландской столице.

Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн раскритиковала действия демонстрантов. "Я никогда не буду против, когда кто-либо имеет возможность выражать свое мнение или заявлять о себе. Но когда они мешают людям выполнять их работу, это необязательно приблизит нас к защите климата, к которой они призывают", - подчеркнула она.

В Сиднее полиция также задержала порядка 30 человек, которые отказались освободить одну из центральных улиц. Массовые акции в Мельбурне и Брисбене прошли без происшествий.

Международное движение в защиту климата

Сторонники движения Extinction Rebellion считают, что Земля находится в преддверии экологического коллапса. Они требуют от политиков сказать правду о ситуации, объявить чрезвычайное климатическое положение и во время этого сократить выбросы диоксида углерода к 2025 году до нуля. Extinction Rebellion собирается добиться этого мирными и массовыми акциями гражданского неповиновения.

Активисты основанного в Великобритании движения устраивают "мирные акции гражданского сопротивления" в ряде крупных городов мира и предупреждают, что некоторые протесты могут длиться "не менее недели".

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