В Латвии, Словакии и на Мальте проходят выборы в Европарламент

В Евросоюзе стартовал третий день голосования в Европарламент. В субботу, 25 мая, свой голос на выборах в главный законодательный орган Евросоюза отдадут граждане Латвии, Мальты и Словакии. В Чехии, где избирательные участки были открыты уже в пятницу, 24 мая, граждане страны смогут проголосовать и в субботу.

За четыре дня выборов в 28 странах-членах Европейского Союза 427 млн избирателей получат возможность выбрать 751 депутата Европарламента нового созыва. Официальные результаты во всех государствах Евросоюза будут опубликованы только после завершения последнего дня голосования 26 мая.

В Великобритании и Нидерландах выборы в Европарламент уже состоялись

В первый день выборов, 23 мая, депутатов нового Европарламента выбирали граждане Великобритании и Нидерландов. По прогнозам, большинство голосов граждан Соединенного королевства может получить партия инициатора "Брекзита" Найджела Фараджа, основанная в начале 2019 года. По данным экзитполов в Нидерландах, лидирует социал-демократическая Партия труда, набрав 18,4 процента голосов. Один из ее лидеров Франс Тиммерманс - кандидат европейских социал-демократов на пост главы Еврокомиссии.

24 мая голосование проходило в Чехии и Ирландии.

В большинстве стран ЕС, в том числе, и в Германии, выборы состоятся в воскресенье, 26 мая. Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank-Walter Steinmeier) записал видеообращение, в котором призвал граждан страны активно участвовать в выборах. Видеоролик был выложен на официальной интернет-странице главы государства, а также на его аккаунтах в Instagram и Facebook.

Предмет беспокойства европейских политиков - явка избирателей

На последних выборах в 2014 году она была рекордно низкой и составила 42,6 процента. Один из самых низких показателей был зарегистрирован в Чехии - тогда участие в голосовании приняли лишь 18,2 процента граждан страны.

По предварительным данным, опубликованным на общественно-правовом чешском телеканале CT, на этот раз явка будет немногим выше: ожидается, что на выборы пойдут не более 20 процентов избирателей. Сходная ситуация наблюдается и в Словакии, демонстрирующей самую низкую активность избирателей на всех предыдущих выборах в Европарламент.

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